Ab dem kommenden Jahr wird die Berechnung der Straßenreinigungsgebühren in Delmenhorst auf vollkommen neue Füße gestellt. Dann zählen nicht mehr die Frontmeter eines Grundstücks, sondern die absolute Fläche ist entscheidend. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Eine Stadt kostet Geld. Das Abwasser muss abgeführt werden, damit die Stadt nicht ertrinkt. Der Müll muss abgeholt werden, damit die Stadt nicht in jenem erstickt. Die Straßen müssen gereinigt werden, damit sich die Bewohner der Stadt in ihr bewegen können. All dies muss organisiert und finanziert werden. Dafür verlangt die Stadt von ihren Bewohnern Geld. Und weil sich das Geschäft hin und wieder ändert, weil die Winter zum Beispiel so warm sind, dass die Straßen fast nicht geräumt werden müssen, muss die Stadt die Gebühren immer wieder anpassen. Die Politik entscheidet, wie viel die Bewohner zahlen müssen. Die Stadtverwaltung wird an diesem Dienstag, 9. Juni, den Politikern des Umweltausschusses ab 17 Uhr in der Stadionhalle erläutern, wie sich die Gebühren und Kosten entwickelt haben.

1. Die Müllabfuhr

Die Entsorgung des Abfalls hat in den vergangenen Wochen für einigen Diskussionsstoff gesorgt. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Delmenhorster Müllabfuhr ADG, die zur Stadtwerke-Gruppe gehört und damit wieder eine 100-prozentige Tochter der Stadt ist, ihre Abfuhr eingeschränkt. Nun normalisiert sich die Abholung wieder und auch auf den drei Recyclinghöfen tastet sich die ADG an eine Lösung ohne lange Wartezeiten bei Einhaltung der Hygiene-Bestimmungen heran. Im vergangenen Jahr, so heißt es in der Vorlage an die Politik, seien die Kosten für die Müllabfuhr leicht gesunken und die Gebühreneinnahmen gleichzeitig leicht gestiegen; aber die ADG hatte sich eine Hintertür offen gehalten: „Anhand einer Zusatzvereinbarung zum vorgenannten Entsorgungsvertrag wurde der ADG die Möglichkeit eingeräumt, die Kalkulation der Preise zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen“, heißt es in der Vorlage weiter und das bedeutet, dass die Stadt erst ganz zum Schluss weiß, wie viel teurer beziehungsweise günstiger es wirklich wird.

Das wirft Fragen auf. Angesichts der coronabedingten Reduktion der Abfuhr-Termine und Einführung von Kurzarbeit bei der ADG in diesem Frühjahr müsste zum jetzigen Zeitpunkt von sinkenden Kosten ausgegangen werden, die sich in niedrigeren Entsorgungsgebühren in den nächsten Jahren wiederfinden müssten. Oder es kommt ganz anders und wird sogar noch teurer: „Rückgang der Papier-, Pappe- und Kartonageerlöse; Mehrkosten aufgrund zu­sätzlicher Leistungen wie zum Beispiel die Beseitigung von wilden Abfallablagerungen“, sind die Befürchtungen der Stadtverwaltung, wie es in der Vorlage heißt. Entsprechend will die Stadt sich gegenwärtig auch nicht zu einer Prognose verleiten lassen. Die Müllabfuhr, eine Wundertüte.

2. Das Regenwasser und das Abwasser

Die Entwässerung einer Stadt funktioniert nur durch Technik. Aufgrund der vielen versiegelten Fläche kann das Regenwasser nicht einfach im Boden versickern und muss durch Regenwasser-Kanäle abgeführt werden, was aufgrund der Lage der Stadt an der Grenze zur Wesermarsch nicht weiter verwundert. Zum Regenwasser kommt noch das Abwasser hinzu. Ob aus Küche oder Bad, die Abwässer müssen gereinigt werden, bevor sie wieder in den Wasserkreislauf eingeführt werden können. Und beide Unterfangen waren im vergangenen Jahr erheblich günstiger, als es Stadtverwaltung und Stadtwerke gemeinsam kalkuliert hatten. Gleichzeitig waren die Einnahmen größter als vorher angenommen. Weil mehr Abwasser angefallen war, nahm die Stadt mehr Geld ein. Der Überschuss beläuft sich für 2019, so vermutet es die Stadt, auf etwa dreieinhalb Millionen Euro.

Doch allzu viel Grund zur Freude dürfte dabei nicht aufkommen: die Starkregenereignisse des vergangenen Jahres haben deutlich gemacht, dass in die Anlagen investiert werden muss. Hinter vorgehaltener Hand wird die Situation mitunter als katastrophal beschrieben. Die Stadtwerke haben bereits eine Bürgschaft über sechs Millionen Euro gefordert, über die der Stadtrat kommenden Donnerstag entscheiden werden muss.

Im Bereich der Kleinkläranlagen und privaten Sickergruben ergaben sich nur sehr geringe Abweichungen von der zuvor angestellten Kalkulation; das Minus beträgt knapp 360 Euro, was einer Punktlandung gleichkommt.

3. Die Straßenreinigung

Eine Stadt entsteht durch Straßen. Die Straßen müssen gereinigt und benutzbar gehalten werden. Wenn im Winter Schnee fällt, dann muss der Schnee weggeräumt werden, damit sich niemand verletzt. Das kostet Geld. Aber der Klimawandel kommt der Gebührenentwicklung an der Stelle zugute: Die vergangenen zwei Winter waren dermaßen warm und arm an Schnee, dass die veranschlagten Kosten bei Weitem nicht erreicht wurden. Für das vergangene Jahr war von Ausgaben für den Winterdienst von einer guten Million Euro ausgegangen worden. Ausgegeben wurden aber nur 317 700 Euro. Im Jahr 2018 lagen die tatsächlichen Kosten noch etwas höher, aber auch damals schon weit unter dem, was kalkuliert werden musste, nämlich knapp 450 000 Euro.

Etwas wird sich im kommenden Jahr aber definitiv ändern müssen: Die Art, wie die Gebühren für die Straßenreinigung von den Grundstückseigentümern erhoben werden. Bislang zählt die Länge des Grundstücks an einer Straße. Das bevorteilt Grundstücke, die so verwinkelt geschnitten sind, dass die Front zur Straße nur sehr schmal ist, dann aber an Fläche gewinnen. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte kürzlich festgestellt, dass diese Erhebungspraxis ungerecht ist. Die Stadtverwaltung muss also neue Wege gehen und schlägt vor, zukünftig die gesamte Grundstücksfläche heranzuziehen und nicht mehr von der Straßenlinie auszugehen.

Um den verschiedenen Grundstückszuschnitten gerecht zu werden, schlägt die Stadt vor, aus der absoluten Größe eines Grundstücks die Quadratwurzel zu ziehen. Diese Quadratwurzelzahl soll anschließend mit einem Straßenreinigungs-Faktor multipliziert werden. Dadurch sollen die Gesamtkosten für die Straßenreinigung in der Stadt gerechter auf die Eigentümer verteilt werden, als wenn zum Beispiel nur die reine Grundstücksgröße herangezogen worden wäre. „Der Quadratwurzelmaßstab ist, weil er auf die Zufälligkeiten des Grundstückszuschnitts nicht abstellt, ein für alle Grundstücke einheitlich gut zu handhabender Maßstab“, erklärt Stadtsprecher Timo Frers. „Im Unterschied zum reinen Grundflächenmaßstab lässt er bei großen Grundstücken die Gebührenlast weniger steil ansteigen“, so werde ein allzu starker Anstieg der Belastung bei großflächigen Grundstücken vermieden. Die Umstellung bedeutet aber auch: Für einige wird es zunächst sicherlich teurer, für andere günstiger. Da die Gebühren aber kostendeckend sein müssen, können diese in Zukunft auch wieder sinken.