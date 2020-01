Auch an diesem Sonntag werden im Ganderkeseer Ortskern wieder zahlreiche Familien zu beobachten sein, die ihren abgeschmückten und ausrangierten Weihnachtsbaum durch die Straßen ziehen. Ihr Ziel: der Marktplatz, auf dem am 5. Januar wieder „geknutscht“ werden darf – aufgrund der Lage der Wochentage in diesem Jahr sogar bereits vor dem Feiertag der „Heiligen drei Könige“, der traditionell das Ende der Weihnachtszeit markiert. In Anlehnung an den schwedischen St.-Knuts-Tag (13. Januar) hat die Werbegemeinschaft „Gantermarkt“ das Weihnachtsbaum-Schredderfest 2016 in Ganderkesee etabliert.

Waren es bei der Premiere rund 300 Bäume, die die Fachleute der Firma Kreye in den Häcksler schoben, steigerte sich deren Zahl über 470 Bäume im Jahr 2017 bis zu 630 Bäume 2018. Im vergangenen Jahr erlebte die Resonanz dann einen kleinen wetterbedingten Einbruch, sodass die Initiatoren nun gespannt sind, ob sie die 700-Bäume-Marke in diesem Jahr knacken können. Die Vorzeichen sind nicht so schlecht, da es am Sonntag zumindest trocken bleiben soll.

Man muss den Weihnachtsbaum zwar nicht besonders weit werfen können, um ihn beim „Knutschen“ fachgerecht entsorgen zu lassen. Wer dazu aber Lust hat, der kann dies im Rahmen eines Wettbewerbs trotzdem tun – „allerdings nicht mit dem eigenen Baum, sondern mit vorher ausgesuchten Exemplaren für Männer, Frauen und Kinder“, wie Gantermarkt-Vorsitzender Timo Vetter anmerkt. Die Frage dabei wird sein, ob sich diesmal ein Teilnehmer findet, der die Tanne weiter zu wuchten vermag als Seriensieger Tim Intemann, der in den vergangenen Jahren jeweils die Christbaumspitze vorne hatte. Ist ja vielleicht auch eine Frage der Technik… Jedenfalls können die Gewinner wieder Geld- und Sachpreise im Wert von bis zu 100 Euro (Damen und Herren) sowie 80 Euro (Kinder) gewinnen. Die Moderation des Spektakels übernimmt einmal mehr Eike Struck.

Angeschlossen an das Schredderfest ist der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres. Die Einzelhandelsgeschäfte haben in der Zeit von 12 bis 17 Uhr nicht nur geöffnet, sondern bieten an diesem Tag auch die unterschiedlichsten „Knutschein“-Aktionen an. Einen Knutschein erhält, wer seinen Baum zum Schreddern abgibt. Wobei es die Initiatoren mit der Vollständigkeit der jeweiligen Tanne nicht so genau nehmen: „Wer sich mit seinem nadelnden Baum nicht das Auto verschmutzen möchte, der darf auch nur die Spitze mitbringen“, erklärt Vetter und betont, dass die Knutscheine in aller Regel ausschließlich an diesem Sonntag in den teilnehmenden Geschäften eingelöst werden können. Nach dem aktuellen Stand beteiligen sich 17 Einzelhändler an der Aktion.

Sonderverkauf der Kostümbörse

Erstmals geöffnet ist an diesem Sonntag übrigens auch die Kostümbörse des Ganderkeseer Faschings, die in diesem Jahr in der leerstehenden Passage „Alte Eiche“ an der Mühlenstraße zu finden ist. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr wird es dort einen Sonderverkauf geben. Die Second-Hand-Ware, die dort angeboten wird, stammt zum großen Teil noch aus einer Kostümspende, die die Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) vor gut zwei Jahren erhalten hat. In der Woche vom 6. bis zum 13. Januar nehmen Kostümbörse-Chefin Elfriede Meyer und ihre Mitstreiterinnen gebrauchte Faschingskostüme an, ehe diese im Zeitraum vom 17. bis zum 31. Januar dann den Besitzer wechseln können. Geöffnet ist die Kostümbörse jeweils montags und freitags zwischen 17 und 19 Uhr sowie mittwochs und sonnabends von 11 bis 13 Uhr, an Verkaufstagen bis 14 Uhr.

Als Höhepunkt zum Abschluss des Knutschens werden die Bremer Aktionskünstler „Freies Feuer“ um 18 Uhr wieder eine Feuershow auf dem Marktplatz präsentieren. Vetter ist es darüber hinaus wichtig zu betonen, dass die Rathausstraße den ganzen Tag für den Verkehr geöffnet bleibt. Vor diesem Hintergrund appelliert er an die Autofahrer, in diesem Bereich besonders langsam und vorsichtig zu fahren.