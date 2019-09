Geerntet wird zwar im strengen Sinne nichts, gesperrt werden musste die Kastanienallee für die Fällarbeiten natürlich trotzdem. (Martina I. Meyer)

Vor exakt 133 Jahren – also im Jahr 1886 – ist im Hasbruch auf Veranlassung des Großherzogs von Oldenburg die Kastanienallee gepflanzt worden. In dieser Woche nun haben Mitarbeiter der Niedersächsischen Landesforsten große Teile der Kastanienallee gefällt, weil viele Bäume durch Pilze und Bakterien stark geschädigt waren und auch eine Gefahr für die Waldbesucher darstellten. Wobei die Arbeiten deutlich schneller vonstatten gingen, als ursprünglich geplant. „Nach jedem kleinen Sturm lagen riesige Äste auf dem Weg, das war einfach nicht mehr zu verantworten“, erklärt Forstwirt Fred Stolle.

Auf der einen Seite sei das zwar schade, weil die betroffenen Kastanien alle noch aus der „ersten Stunde“ der Allee stammten und der Wald an dieser Stelle nun sein landschaftsprägendes Gesicht verliert. Auf der anderen Seite hätten die Bäume aber auch ihre genetisch veranlagte Lebenserwartung erreicht. „Wenn Kastanien 130 Jahre alt werden, dann ist das schon richtig gut“, sagt Stolle, nach dessen Einschätzung einige Bäume sogar bis an die 200 Jahre alt gewesen seien. „Wir haben mit der Fällung wirklich sehr, sehr lange gewartet.“ Aber irgendwann mache es einfach keinen Sinn mehr, weiteres Geld in Pflegemaßnahmen zu stecken, um einen Baum noch weitere fünf Jahre zu erhalten.

So sei der Befall mit Schädlingen, Pilzen und Bakterien auch nicht ausschließlich auf Umwelteinflüsse zurückzuführen. „Je älter die Bäume werden, desto anfälliger werden sie“, erklärt Stolle und weist auf einige gefällte Bäume am Wegesrand. „Der Brandkrustenpilz sieht etwa aus, als ob jemand an der Rinde Feuer gemacht hat“, beschreibt der Forstwirt ein spezielles Symptom. Die Wurzel der Pilze, das sogenannte Myzel, zersetze dabei die Zellen des Baumes. Und die Braunfäule höhle die Stämme von innen aus. Auch die Miniermotte allein sei nicht in der Lage, eine gesunde Kastanie zu töten, sondern nur zu schwächen. „Es ist immer ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren“, erklärt er.

Zudem seien alte Bäume irgendwann einfach nicht mehr in der Lage, das Wasser aus dem Boden bis in die entferntesten Äste zu transportieren. Die Folge seien absterbende Äste, die wiederum eine Gefahr für Spaziergänger darstellen würden, weil sie bei Sturm leicht abbrechen könnten.

40 neue Kastanien ersetzen 20 alte

„Dramatisch“ ist laut Rainer Städing, Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten, höchstens die Tatsache, dass die Gleichförmigkeit der Allee nun erst einmal zerstört sei. Ziel der Aufforstung sei aber, dass die nachfolgenden Generationen in 30 bis 50 Jahren wieder eine gesunde Kastanienallee im Hasbruch erleben können. „Wenn wir etwa 20 Bäume gefällt haben, pflanzen wir dafür 40 neue“, erklärt Fred Stolle in diesem Zusammenhang. Denn schließlich gebe es auch die Möglichkeit, dass nicht alle Bäume gedeihen.

Dabei sollen sowohl Esskastanien als auch nordamerikanische Rosskastanien zum Einsatz kommen, die gegen die Miniermotte sowie einige Pilze resistent sind. „Gegen das Bakterium Pseudomonas syringae gibt es noch keine resistenten Arten, aber das ist dort auch nicht das entscheidende Problem“, sagt Städing. Die sogenannten Heister haben zu Beginn eine Höhe von etwa 2,5 bis drei Metern. Und weil die Kastanien Sonne lieben, entfernen die beiden Forstwirte auch einige schattenspendende Buchen, um das Wachstum der Neupflanzungen nicht zu behindern.

Ursprünglich seien die Kastanien im Hasbruch einst gepflanzt worden, um das Wild zu ernähren, sagt Stolle. Revierförster Jens Meier vermutet dagegen eher die Jagdlust des Großherzogs als Motiv, damit dieser „schon beim Eintreffen zur Jagd in den Hasbruch Anblick auf Wild hatte“. Wobei sich beide Ansichten auch nicht wirklich widersprechen.

Wirtschaftlich lohnt sich der Kahlschlag übrigens überhaupt nicht. „Das Holz ist praktisch nichts wert und wir müssen fürs Aufräumen auch noch bezahlen“, sagt Stolle, der betont, dass es letztlich darum gehe, dem Hasbruch – und den Waldbesuchern – mit der Maßnahme etwas Gutes zu tun: „Wir lieben Bäume!“, betont er. So könne dann auch der zurzeit gesperrte Weg in Kürze wieder gefahrlos genutzt werden.