Ursula Reimers und Ulf Kors vom Seniorenbeirat informierten gemeinsam mit Fachdienstleiter Gerd Gramberg (rechts) über die Seniorenmesse in Delmenhorst. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Wohngeld, Rente, Eingliederungshilfe und Grundsicherung sind Dauerbrennerthemen für Senioren. Oft wissen sie dabei aber nicht um ihre Möglichkeiten. Zumindest für die Stadt Delmenhorst ist das kein wünschenswerter Zustand. Mit einem Informationsstand bei der Seniorenmesse möchte der Fachdienst Soziale Leistungen deshalb nun die Kenntnisse der älteren Bürger erhöhen. Eine tolle Sache, findet Ulf Kors. Für den Vorsitzenden des Seniorenbeirates ist dieses Beratungsangebot das Sahnehäubchen der Seniorenmesse, die am Sonnabend, 21. März, von 10 bis circa 14 Uhr in der Delmenhorster Markthalle stattfindet.

Auch Ursula Reimers, die Pressesprecherin des Seniorenbeirates, begrüßt das Engagement der Mitarbeiter des Fachdienstes. „Hier geht die Verwaltung in die Öffentlichkeit“, hebt Reimers hervor. Es ist ein wichtiger Weg, meint auch Gerd Gramberg, Leiter des Fachdienstes Soziale Leistungen. Erfahrungsgemäß würden ältere Menschen nämlich eher den Gang zu einer Behörde meiden – eine Beobachtung, für die er einige Beispiele nennen kann. So habe er festgestellt: „Nicht alle, die Wohngeld beantragen können, haben es beantragt.“ Der Informationsstand würde somit auch die Chance bieten, Senioren dahingehend die Berührungsängste zu nehmen. „Sie wissen dann schon, wo sie hingehen können und sehen eine Person, die sie dann wiedererkennen können“, erklärt Gramberg. Er betont aber ebenso, dass das Angebot bei der Seniorenmesse nur eine erste Anlaufstelle sein könne. „Wir werden keine Rentenberatung machen, nur Informationen geben“, berichtet er. Um weitere Maßnahmen, die den Senioren dienlich sind, ergreifen zu können, führen Auszubildende der Verwaltung außerdem eine Kurzbefragung durch. Auf der Veranstaltung in der Markthalle löchern sie die älteren Bürger zum Freizeitverhalten. „Wir machen das, um zu schauen, wie wir das Leben für die Senioren angenehmer gestalten können“, sagt Fachdienstleiter Gramberg.

„Guten Mix gefunden“

Es liegt aber nahe, dass das Angebot auf der Seniorenmesse vielmehr als nur den Informationsstand des Fachdienstes Soziale Leistungen umfasst. Und das ist auch der Fall: Insgesamt 25 Aussteller und Berater haben ihre Mitwirkung zugesagt. Darunter befinden sich unter anderem einige Pflegedienste, die das Ziel verfolgen, den Senioren den Alltag zu erleichtern. Im Blickpunkt steht beispielsweise die Haushaltsversorgung. Passend dazu sind auch Institutionen wie der Sozialverband VdK und die Krankenkasse AOK vor Ort, die die Gesundheit der Menschen fördern wollen. Die Möglichkeit, mit der eigenen Zielgruppe in Kontakt zu kommen, lässt sich außerdem die Fahrschule Musterschule in Delmenhorst nicht entgehen. „Sie haben sich speziell auf Senioren spezialisiert“, weiß Kors. Des Weiteren haben auch die Feuerwehr und die Polizei ihr Kommen angekündigt – bei beiden nimmt das Thema Sicherheit eine wichtige Rolle ein. Ein Thema, das auch den Stand der Firma Bonk bestimmt. Als Ansprechpartner für die Energieberatung steht Ulf Moritz zur Verfügung. Kors: „Ich glaube, wir haben einen ganz guten Mix gefunden.“

Gemein haben alle Aussteller und Berater auf der 20. Seniorenmesse, dass sie das Veranstaltungsthema „Länger zuhause wohnen“ abdecken. Laut Kors sei das auch ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl gewesen. Demnach habe der Seniorenbeirat der einen oder anderen Organisation und Firma abgesagt, da sie nicht zum diesjährigen Thema passen. Die Hoffnung, mit dem Angebot viele Menschen in die Markthalle zu locken, ist groß. „Ich denke, man kann mit einem guten Besucherzuspruch rechnen. Die Veranstaltung ist am Samstag, es ist Wochenmarkt, das ist ein Treffpunkt für ältere Menschen“, meint Reimers. Hinzu komme, dass die Rückmeldungen im Vorjahr vermehrt positiv waren. „Wir hatten an die 600 Besucher und ein gutes Feedback“, berichtet Kors.

Junge Menschen willkommen

Angesprochen werden sollen natürlich vor allem die 22 500 Senioren in Delmenhorst. Das beweist schon ein Blick auf den Veranstaltungsort. „Wir machen das in der Markthalle, auch weil wir die Barrierefreiheit haben wollen“, betont Kors. Willkommen seien aber auch jüngere Menschen. Kinder, die überlegen, welche Leistungen sie für ihre Eltern besorgen können oder sich schon für zukünftige persönliche Angelegenheiten wappnen wollen. Oder Jungsenioren und Senioren in Lauerstellung, hieß es bei einem Pressegespräch am Mittwoch. Für das leibliche Wohl der Besucher auf der Seniorenmesse ist gesorgt. Darum kümmern sich Mitarbeiterinnen des Deutschen Roten Kreuzes. Schüler und Lehrer der Musikschule Delmenhorst sorgen außerdem für musikalische Begleitung.