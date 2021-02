Nordset-Geschäftsführerin Kirsten Scholz sieht sich derzeit als Beschaffungskünstlerin. (Nordset)

Kirsten Scholz hat in der Corona-Pandemie ihr Berufsspektrum erweitert: Sie ist jetzt nicht mehr einfach „nur“ Geschäftsführerin von Nordset, einem Unternehmen, das in Hude Einmal-Operationssets für Augenärzte herstellt. „Ich bin seit einem knappen Jahr vor allem Beschaffungskünstlerin“, sagt Scholz und muss laut lachen – auch wenn die Situation alles andere als komisch ist.

„Ich komme jeden Morgen mit Bauchschmerzen in die Firma. Ich male mir aus, was alles auf dem Spiel steht, falls einer unserer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter positiv auf Corona getestet würde. Wir sind systemrelevant. Es wäre eine Katastrophe“, erklärt Scholz.

In Huder Betrieb werden alle Regeln eingehalten – sogar noch mehr. „Aber letztlich können sich die Angestellten natürlich auch im privaten Umfeld anstecken“, sagt Scholz. Seit Monaten arbeiten Luftreiniger auf Hochtouren, um die Aerosole herauszufiltern, alle Mitarbeiter tragen FFP2-Masken, und Kirsten Scholz hält Schnelltests bereit. „Der Betrieb muss zwingend am Laufen gehalten werden, sonst sind Augenärzte weltweit aufgeschmissen“, macht sie deutlich. Höchstens einen Vorrat für einen Monat hätten ambulante Kliniken vor Ort.

Viele Materialien sind aber nicht lieferbar. „Ein riesiges Problem sind momentan die OP-Handschuhe und Kanülen“, erläutert Scholz. Weshalb das so ist, liegt auf der Hand: Die Impfaktionen mit dem neuen Impfstoff gegen das Coronavirus benötigen Unmengen an Spritzen und Kanülen, da sowohl Aufzieh- als auch Injektionskanülen gebraucht werden und pro Impfstofffläschchen bis zu sechs Dosen entnommen werden. Die Lieferanten von Kirsten Scholz hätten bereits angekündigt, voraussichtlich erst in fünf Monaten wieder Spritzenkanülen nach Hude bringen zu können.

Nordset stellt OP-Sets für Augenoperationen individuell zusammen. (Nordset)

Was das im Ernstfall bedeuten könnte? „Wenn ich Ärzten keinen Mundschutz, keine Kittel und keine Kanülen zur Verfügung stellen kann, können sie schlichtweg nicht operieren“, erklärt Kirsten Scholz. Sie gibt ihr Bestes, aber manchmal verzweifle sie, gibt sie zu: „Ware, die wir dringend benötigen, um die Augenchirurgen gut zu versorgen, kommt einfach nicht an.“ Ein Kernproblem, das sie schon vor Jahren bemerkt hat: „Ganz vieles im Medizinsektor kommt aus China, Taiwan oder Malaysia. Besonders dort hatten die Menschen aber selbst genug mit der Pandemie zu tun.“

Und was hat es jetzt mit der Beschaffungskünstlerin auf sich? „Ich versuche den ganzen Tag, bestellte Ware, die ich nicht bekomme, durch andere zu ersetzen, damit überhaupt operiert werden kann“, erklärt Scholz. Da müssten die Vorlieben mancher Ärzte leider hintanstehen. Doch Kritik erntet sie dafür keine: „Ich bekomme nettes Feedback. Die meisten sind dankbar, dass sie überhaupt weiter arbeiten können.“

Bei aller Vorsicht, die auch Kirsten Scholz im Umgang mit dem Virus für wichtig hält: „Die Pandemie darf nicht den Blick für alles andere vernebeln.“ Ein Gutes habe die Situation vielleicht, hofft Scholz, weil nun vieles offensichtlich werde, was jahrelang kaschiert werden konnte. „Wenn das Bewusstsein dafür wächst, dass eine zu große Abhängigkeit von anderen Ländern ungesund ist und wieder mehr in Deutschland produziert wird, haben wir schon viel gewonnen."

Zur Sache

Über Nordset

Kirsten Scholz hat Nordset 2001 mit fünf Mitarbeitern gegründet. Damals wusste sie nicht, ob der Betrieb jemals ins Ausland verkaufen würde. Heute beschäftigt sie 55 Mitarbeiter. Hergestellt werden in Hude Einmal-Operations-Sets für die Augenchirurgie, die bis nach Hongkong oder Südafrika verschickt werden. Die Sets können die Ärzte so zusammenstellen, wie sie es brauchen: sterile Tücher, Kittel, Tupfer, Zubehör, Spritzen, Kanülen. Theoretisch. Derzeit sieht die Realität anders aus, weil die Materiallieferungen schleppend vorangehen. Eine weitere Konsequenz der Material-Knappheit: „Die Preise für OP-Handschuhe haben sich verzehnfacht. Die Produzenten wissen, dass das bezahlt wird, weil sie so wichtig sind. Angebot und Nachfrage regeln eben den Preis“, erklärt Scholz. Anfragen ans Gewerbeaufsichtsamt und die IHK sollen klären, ob Nordset beim Impfen in die Kategorie Pflegepersonal gestuft werden kann. „Wir leisten auch einen Beitrag zum Gesundheitswesen“, findet Scholz.

