Tibke Vehlis, Dietlinde Zacher, Jens Burgdorf, Martina Weisensee, Monika Kallisch, und Kerstin Sonka (von links) freuen sich auf die zehnte Ausgabe von "Musik und Kunsthandwerk". (Janina Rahn)

Wenn das Gartenkultur-Musikfestival die Region mit Kultur verwöhnt, dann ist auch Hude mit dabei. Zum zehnten Mal findet am Sonntag, 11. August, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr das Festival auf dem Areal des historischen Klosterbereichs mitten im Ort statt. Die Verein Touristik-Palette Hude, die Gutsverwaltung von Witzleben, die Klosterfreunde Hude und „arte factum“ aus Bremen als Veranstalter des „Kunst Hand Werker Marktes“ haben auch in diesem Jahr ein buntes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

„Wir sind stolz darauf, dass sich die Veranstaltung so etabliert hat“, sagt Martina Weisensee aus der Geschäftsstelle der Touristik Palette Hude. Sie erinnerte daran, dass man seinerzeit klein angefangen habe, mit nur wenigen Besuchern und einige Ständen. Am 11. August erwartet die Besucher im Klosterbereich über 80 Kunsthandwerker, die ihre Exponate zeigen. Die Bandbreite reicht von Skulpturen und Objekten aus Ton und Glas über sprühende Steinfische, Eisen-Deko-Stelen und Feuerkörbe bis hin zu Sehnsuchtsbildern und ausgefallener Mode.

„Petra Jänich aus Brokeloh bei Nienburg beschäftigt sich seit drei Jahren mit Recycling der besonderen Art“, erzählt Dietlinde Zacher von „arte factum“. Die Modedesignerin Jänich fertigt aus alten Jeansjacken besondere Taschen, Röcke, Jacken und andere Kleidungsstücke. „Jedes Stück für sich ist sehr originell. Inzwischen bringen ihre Kunden sogar eigene alte Jeans mit.“ Zacher ist zum sechsten Mal für den Kunsthandwerker Markt verantwortlich. Seit über 27 Jahren veranstaltet sie solche Events und verfügt damit über viel Erfahrung und ein großes Netzwerk mit gehobenen Anbietern. „Die besondere Idee steht dabei im Vordergrund“, betont Zacher.

Einige Aussteller sind in der Mühle zu finden oder auch in der Remise. Alle übrigen zeige ihre Exponate im Freien entlang der von-Witzleben-Allee. Die Besucher können auf dem gesamten Areal umher bummeln und finden immer wieder Originelles, Außergewöhnliches oder Einzigartiges.

Natürlich darf auch der Gartenaspekt nicht fehlen. Die Gutsverwaltung von Witzleben öffnet deshalb am 11. August auch den privaten Landschaftspark der Familie. „Es wird den Tag über drei jeweils einstündige Führungen durch den Park geben“, kündigt Gästeführerin Vehlis Tibke an. Im Park selbst gibt es einig Neuheiten zu sehen. So wurden die Sichtachsen freigeschnitten, ein Thingplatz angelegt und Verbindungsgräben zwischen den Teichen geschaffen. Die Huder Klosterfreunde bieten darüber hinaus Führungen durch die Klosterruine und das Klostermuseum an.

„Unsere Gäste können bei uns auf der Terrasse oder auf der bestuhlten Rasenfläche sitzen, die Musik genießen und sich von uns kulinarisch verwöhnen lassen“, verspricht Jens Burgdorf von der Klosterschänke. Neben Kaffee, Kuchen und Eis werden Leckereien aus einem riesigen Smoker serviert. Dazu gibt es Flammkuchen und Pizza.

Livemusik mit Josef Barnickel

Musikalisch wartet das Festival in diesem Jahr mit der Formation „lounge-live“ des Huder Musikers Josef Barnickel auf. Piano, Saxophon und eine charismatischen Stimme bilden die hörenswerte Basis für Jazz-Standards, Soul-Klassiker, Evergreen und aktuelle Charthits. „Lounge-live“ sind ab 14 Uhr im Bereich der Klosterschänke zu hören.

Der Eintritt zum Gartenkultur-Musikfestival an der Huder Klosterruine kostet pro Person vier Euro. Kinder zahlen nichts. Wer an den Führungen der Klosterfreunde oder durch den Von-Witzleben-Park teilnehmen möchte, zahlt einen extra Obolus. „Für die Führungen durch den Landschaftspark kann man sich am Veranstaltungstag am Stand der Touristik-Palette anmelden“, erklärt Martina Weisensee das Prozedere.

Für auswärtige Gäste gibt es ausreichende Parkmöglichkeiten im Umfeld der Klosterruine. „Von der Hurreler Straße kann man in die von-Witzleben-Allee einfahren, dort ist eigens eine Weide als Parkplatz eingerichtet“, kündigt Weisensee an. Auch vom Parkplatz am E-Center an der Burgstraße ist es zu Fuß nicht weit. Weitere Parkplätze stehen am Schulzentrum am Vielstedter Kirchweg und im Huder Ortskern zur Verfügung.