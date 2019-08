Nach dem Erfolg des ersten Beatles-Mitsing-Konzerts im vergangenen Jahr bieten Popkantorin Karola Schmelz-Höpfner und Christian Höpfner am Freitag, 16. August, eine Neuauflage in der Auferstehungskirche in Bookholzberg an. (Jochen Brünner)

Ganderkesee-Bookholzberg. Mit den langen Haaren und der kreisrunden Brille ist Christian Höpfner auch äußerlich eine gewisse Ähnlichkeit mit John Lennon nicht abzusprechen. Viel wichtiger ist dem studierten Schlagzeuger aber die Musik der Beatles: Schlicht „die beste Band aller Zeiten“ nennt Höpfner die legendäre Band aus Liverpool: „Das waren die Mozarts des vergangenen Jahrhunderts. Sie haben einfach unfassbar viele Songs geschrieben, die unkaputtbar daherkommen. Sie haben ein riesiges Kultugut geschaffen.“

Nachdem er und sein Frau, Popkantorin Karola Schmelz-Höpfner, im vergangenen Jahr rund 350 Menschen in der bis auf den letzten Platz gefüllten Stadtkirche in Delmenhorst mit Beatles-Songs zum Mitsingen begeistert haben, soll am Freitag, 16. August, Ähnliches in der Auferstehungskirche in Bookholzberg geschehen. Ab 19.30 Uhr werden die beiden Musiker antreten, um mit möglichst vielen Gleichgesinnten eine große Beatles-Party zu feiern. Während die Premiere also ein „Heimspiel“ für Karola Schmelz-Höpfner war, hat diesmal ihr Mann den Heimvorteil, der in Bookholzberg als Bandleader der „Spätschicht-Band“ fungiert, die am jedem ersten Sonntag im Monat immer die Nachmittags-Gottesdienste musikalisch gestaltet.

„Wir wollen die Songs mit bescheidenen Mitteln möglichst dicht am Original darstellen“, erklärt Höpfner, der nicht nur Beatles-Fan ist, sondern sich in seiner Examensarbeit mit den „Fab Four“ beschäftigt hat. So werden die beiden Gastgeber die Stücke nicht nur stimmlich begleiten, sondern auch in klangfarbigem Wechsel mit Gitarre, E-Piano und Schlagzeug. Die Songtexte werden sie per Beamer an die Wand projizieren.

Als Anlass für das Mitsing-Konzert könnte man noch anführen, dass ja das Album „Abbey Road“ – also das mit dem legendären Zebrastreifen – in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Allerdings haben die beiden für den Abend etwa 25 bis 30 Lieder aus der gesamten Schaffenszeit – von 1962 bis 1970 – herausgesucht. Ein wichtiges Kriterium der Songauswahl sei die „Mitsingbarkeit“ gewesen. „Den Satzgesang am Anfang von 'Paperback Writer' kriegen wir zu zweit beim besten Willen nicht hin“, sagt Christian Höpfner. Die schwierigere Frage bei der Titelauswahl sei dann auch gewesen: „Welche Songs lassen wir weg?“, fügt Karola Schmelz-Höpfner hinzu.

„Es sind einfache Akkorde, die zur rechten Zeit am rechten Ort sind“, erklärt Höpfner den besonderen Zauber, der von den Beatles-Songs ausgehe. Und weil John Lennon und Paul McCartney von der Stimmlage eher hoch gesungen hätten, kämen die Stücke eher Frauen entgegen, sagt Karola Schmelz-Höpfner. „Aber die Männer können ja einfach eine Oktave tiefer singen“, fügt sie hinzu.

Christian Höpfner erinnert sich noch gut an die 1980er-Jahre, als ihm die Beatles im CD-Regal eines Freundes erstmals begegnet sind. So freute er sich an den teilweise ungeschliffenen Produktionen: „Heute klingt ja alles so glatt wie in einer Zahnarztpraxis. Die sind damals einfach ins Studio gegangen und haben mit begrenzten technischen Mitteln innerhalb von 90 Minuten einen kompletten Song eingespielt.“ In diesem Zusammenhang spricht er von der „Magie des ersten Moments“, wie sie etwa auch bei den Filmen von Stan Laurel und Oliver Hardy zu erleben gewesen sei. „Die Beatles waren immer innovativ und hatten große Angst vor Wiederholungen“, sagt er. Und als Musiker komme man an der Band ohnehin nicht vorbei. Karola Schmelz-Höpfner erinnert sich an Autofahrten mit der Familie, auf denen man mehrstimmig die Beatles-Musik mitgesungen habe.

Von der Premiere berichtet Karola Schmelz-Höpfner, die auch Chorleiterin ist, dass beim Publikum überhaupt keine Scheu zu spüren gewesen sei, mitzusingen. „Das war von Anfang an ein toller Klang. Und jetzt weiß ich, wie Paul McCartney sich fühlen muss, wenn auf seinen Konzerten Tausende von Menschen seine Musik mitsingen.“