Ein Meer von Pusteblumen vor blauem Himmel: Mit seinen Farben vermittelt dieses Bild das pure Sommergefühl. (Janina Rahn)

Bärbel Woitas kann sich gut aufregen. Gerade redet sie sich über Schottergärten in Rage: „Die haben nichts mehr mit Natur zu tun. Die Leute mit Schottergärten denken gar nicht darüber nach, was sie damit der Natur eigentlich antun“, sprudelt es aus der Künstlerin heraus, als sie zwei Tage vor der Vernissage durch ihre neue Ausstellung führt. Ein abstraktes Bild befasst sich sogar mit den Schottergärten: eine schwarz grundierte, in Grau- und Brauntönen und stark strukturierte Reflexion. Eingearbeitete Drähte und Tackernadeln treten aus der Leinwand hervor. „Die habe ich verarbeitet, weil die so biestig sind. So empfinde ich auch, wenn ich Schottergärten sehe. Das tut mir körperlich weh. Und diese ganze Wut habe ich heraus gemalt“, erzählt Woitas.

Vor ein paar Jahren begann das Thema Natur und Garten insektengleich in Woitas zu kribbeln. „Das fing mit dem Wunsch an, dass ich in meinem Garten kein Gift haben wollte. Die Natur sollte sich selbst regulieren“, erinnert sich die Ganderkeseerin. Seitdem ließen sie die Natur, Gärten und immer wieder Insekten nicht mehr los. Sie fanden den Weg auf Woitas Leinwände. So entstand ihre aktuelle Ausstellung „Was hast Du für einen altmodischen Garten!“, die am Freitag, 2. August, im Haus Müller eröffnet wird und dort bis Sonntag, 13. Oktober, zu sehen ist.

Allerdings ist der Titel etwas irreführend. Die Werke zeigen keine Ansichten ihres eigenen Gartens. Vielmehr arbeiten sie auf abstrakte Weise Gesamtzusammenhänge auf. Gleichzeitig sind aber auch konkrete Details zu sehen – Insekten, Vögel und ihre von Menschen gemachten Gegenspieler. Sehr feingliedrig stehen sie im Kontrast zu den teilweise sehr impulsiven, abstrakten Gestaltungen im Hintergrund. Beides spiegelt die Künstlerin Bärbel Woitas und ihre Persönlichkeit: „Ich liebe es, das Kleinteilige zu malen. Darin kann ich mich richtig verlieren“, sagt sie. Ebenso mag sie das andere. Es gibt ihr die Möglichkeit, ihre Gefühle auszuleben und zu zeigen, was in ihr versteckt ist.

Das Zusammenspiel, das Pendeln zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit zieht sich durch ihr gesamtes Werk und zeigt ihr Selbst. Woitas ruht nicht in sich. Sie ist vielschichtig, innere Unruhe strömt ihr aus jeder Pore, es drängt sie weiter und weiter. Immer wieder sucht sie nach Neuem, findet und sucht weiter. Sie lernt fortwährend, will nicht still stehen. Neugierde und Wissbegierde treiben sie an. „So lange ich lebe und kriechen kann, will ich lernen. Das hält mich aktiv“, sagt sie über sich.

Woitas wurde 1939 in Greifenberg in Pommern geboren. Als sie sechs Jahre alt war, musste ihre Familie flüchten. „Im Grunde ist Greifenberg noch heute meine Heimat, weil ich so starke Eindrücke von dort mitgenommen habe“, erzählt sie. Und obwohl sie sich kein klitzekleines bisschen an die Flucht erinnern kann, hatte sie lange mit dem Erlebnis zu kämpfen. Erst mit der Malerei und einer daraus resultierenden Ausstellung konnte sie es verarbeiten. Wie so vieles anderes. All die Eindrücke, Bilder, Themen, die täglich in der Welt umher schwirren, saugt Woitas auf wie ein Schwamm. Vor der Leinwand kann sie all das reflektieren und herauslassen. „Manchmal bin ich selbst ganz überrascht, was da vor mir entsteht. Ich entdecke dann Seiten an mir, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe“, sagt sie, und weiter: „Ich male meine Bilder aus dem Moment heraus. Und sie werden so, wie ich bin.“

Angeborenes Farbgefühl

Der Wunsch, eine Künstlerin zu sein, war einfach in Woitas Inneren – schon immer. Die Kunst hat in ihrer Familie ein starkes Fundament. „Meine Oma hat wunderschöne Kleider entworfen, genäht und zum Teil bestickt. Meine Mutter hatte ein großes zeichnerisches Talent. Leider wurde sie darin nicht ausgebildet“, berichtet Woitas. Sie selbst malte schon, seit sie Stifte und Pinsel halten konnte. „Mein großes Glück ist mein angeborenes Farbgefühl. Ich spüre, wenn in meinen Bildern farblich etwas nicht stimmt. Dann macht mich das ganz kribbelig“, sagt sie.

Eigentlich wollte Woitas Kunst studieren. Aber ihre eigenen Selbstzweifel hielten sie davon ab, es zu versuchen. Stattdessen wurde sie Sekretärin, hat immer wieder bei Architekten gearbeitet. Die Kunst, das Erschaffen ließen sie einfach nicht los. Und so ließ sie sich schließlich doch noch ausbilden. Sie absolvierte ein Fernstudium an der Kunstschule Paris in Hamburg, das viel Eigeninitiative erforderte. Sie besuchte Jahr für Jahr Sommerakademien und Aktkurse bei Doris Garduhn, Dozentin an der Universität Oldenburg, und Johann Nußbächer, „der mir beibrachte zu malen, ohne nachzudenken“, wie sie erzählt. In etlichen Ausstellungen ließ sich ihre Entwicklung beobachten.

Aber Woitas behält all ihr angeeignetes Wissen nicht für sich. Seit 1987 gibt sie Kurse an der Volkshochschule – erst in Delmenhorst, dann in Ganderkesee. „Man kann jedem Menschen, der offen dafür ist, das Malen beibringen. Viele Menschen wissen gar nicht, was in ihnen schlummert“, sagt sie.

Nun freut sie sich aber erst einmal auf die Eröffnung ihrer aktuellen Ausstellung, die am Freitag, 2. August, um 19 Uhr im Haus Müller stattfindet – musikalisch begleitet vom Tuka-Trio. Am Sonntag, 25. August, um 15 Uhr wird die Künstlerin selbst durch ihre Ausstellung führen und berichten, was sie zu diesem Thema getrieben hat: „Die Menschen verlieren mehr und mehr den Kontakt zur Natur und den Blick dafür“, erklärt sie: „Ich wünsche mir eine heile Welt, wo Blumen und Bäume wachsen dürfen wie sie möchten.“