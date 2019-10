Das Elektromobilitätskonzept der Stadt zielt in erster Linie auf die Ladeinfrastruktur. (Monika Skolimowska/DPA)

Gut Ding will Weile haben. Nachdem es aus personellen Gründen Verzögerungen bei der Erstellung des Elektromobilitätskonzeptes für die Stadt Delmenhorst gegeben hat, liegt das Papier nun vor. Zumindest fast. Denn der Endbericht ist in den nun veröffentlichten Unterlagen für die Politik noch nicht enthalten. Aber immerhin lassen sich bereits mehrere Prioritäten erkennen, die in der Umsetzung besondere Beachtung erfahren sollen. Was aber verwundert: Die Verwaltung hat für den kommenden Haushalt erst einmal nur 10 000 Euro einstellen lassen, wie sie schreibt, „als Anschubfinanzierung zum Ergreifen erster Maßnahmen“.

In einem sogenannten Ziel-Workshop Mitte September wurde der Fahrplan für die nächsten Schritte festgelegt. Daran nahmen nicht nur die Verkehrsexperten der Verwaltung und die mit der Erstellung des Konzeptes betrauten Experten der Planersocietät aus Bremen teil, sondern es flossen auch Anregungen aus der Politik, von Bürgern sowie Institutionen und Verbänden in das Konzept ein. Dabei zeigte sich laut Verwaltung eines ganz klar: „Das Elektromobilitätskonzept ist aber in erster Linie eine wichtige Basis für den Aufbau von Ladeinfrastruktur im öffentlichen Verkehrsraum.“ Aus einem extrem umfangreichen Bündel an Maßnahmen aus den drei Bereichen „Individuelle Ansprüche bedienen“, „Vorbild sein“ und „Bewusstsein schaffen“ kristallisierten sich in der Arbeitssitzung am 11. September diese drei als die wichtigsten heraus, die mit höchster Priorität versehen umgesetzt werden sollten.

Hauptbahnhof als Mobilstation elektrifizieren: Dem Bahnhof inklusive des ZOB kommt im Aufbau einer Elektro-Infrakstruktur eine besondere Bedeutung zu. Nicht nur strategisch, weil er natürlich optimal im Zentrum der Stadt liegt, sondern weil sich dort alle wichtigen Verkehrsmittel treffen, die für eine weitgehende Verkehrswende, die mehr bietet, als die jetzige Benziner- und Dieselflotte auf Elektro-Antrieb umzustellen, Voraussetzung ist. Dabei geht es laut einhelliger Meinung auch darum, das gesamte Bahnhofsumfeld und die dortigen Möglichkeiten zu betrachten. Zur Diskussion steht zudem, dort einen Verleih für Fahrräder und Pedelecs einzurichten. Auch die Fachleute finden, dass der Aufbau der E-Infrastruktur in der Stadt dort beginnen sollte, wegen der „zentralen Bedeutung als bereits bestehende wichtige Schnittstelle“.

Bedarfsgerechter Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos: Für den Aufbau der Ladeinfrastruktur denken die Experten ebenfalls zentral, also von der Stadtmitte ausgehend. „Die ersten Hot-Spots und Bedarfe liegen im innerstädtischen Bereich sowie an Einrichtungen mit einem hohen Zielverkehrsaufkommen. Neben Parkplätzen in der Innenstadt sind dies unter anderem auch Einrichtungen des öffentlichen Interesses wie zum Beispiel Kliniken, Museen“, heißt es im Protokoll des Ziel-Workshops. Zum Beispiel wurde das neue City-Parkhaus bereits so geplant, dass bei Bedarf direkt Lade-Stationen dort eingerichtet werden können. Zudem sollen die Stadtplaner zukünftig die infrastrukturellen Voraussetzungen für E-Mobilität bereits bei der Planung von Neubaugebieten berücksichtigen, lautete eine Anregung aus den Arbeitsgruppen. „Ein wichtiger Faktor“, finden auch die Fachleute. Wobei es, wie Teilnehmer anmerkten, bei diesem Baustein auch wichtig sei, gleich auch in anderen Dimensionen zu denken. Die Planer sollen eine gute Anbindung an die Delbus und eine gut ausgebaute Fahrradwegstruktur ebenfalls nicht vergessen, weil eben das Umsteigen vom Auto auf alternative Verkehrsmittel ein wichtiger Bestandteil ist. Wobei Experten dabei auch immer auf einen unterschätzten Effekt hinweisen: Eine automobilärmere Stadtmobilität bedeutet immer auch eine höhere Lebensqualität für die Stadtbewohner.

Elektrifizierung der kommunalen Flotte: Die Stadt soll eine Vorbildfunktion einnehmen und ihre Flotte so weit wie möglich auf E-Fahrzeuge umstellen. Was bei kleineren Transporten oder Personenkraftwagen recht problemlos möglich sein sollte. Aber auch dabei gilt: Es müsse überlegt werden, auch dort verstärkt Fahrräder oder Pedelecs einzusetzen. Eine Möglichkeit sind zum Beispiel auch Angebote, bei denen Fahrräder geleast werden, wobei die Leasinggebühr vom Bruttogehalt abgezogen werde. Die Stadtwerkegruppe als einhundertprozentige Tochter der Stadt bieten ihren Mitarbeitern so etwas schon an. Im Fuhrpark der Stadt befindet sich zudem bereits ein Pedelec, das unter anderem des Öfteren vom Ersten Stadtrat Markus Pragal genutzt wird. Auch wurde angeregt, dass die Verwaltung darüber nachdenken solle, eine Mitfahr-Börse einzuführen, um als größter innerstädtischer Arbeitgeber so auch die Zahl der Fahrzeuge auf der Straße möglichst gering zu halten.

Die gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Planen, Bauen und Verkehr sowie Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Gewässerschutz am Dienstag, 22. Oktober, in der Mensa des Gymnasiums an der Willmsstraße beginnt um 17 Uhr. Ein weiteres Thema sind die Bebauungspläne für die Fläche Cramerstraße/Huntestraße.