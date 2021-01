Seit 40 Jahren unterrichtet Ulrich Meyer nun schon als Musikschullehrer. (INGO MöLLERS)

Zwei Stühle stehen einander zugewandt im Zimmer. Auf dem einen steht ein Pappkarton mit einem Laptop obendrauf. Auf dem anderen sitzt Ulrich Meyer mit seiner Gitarre in der Hand. Das ist die optimale Position, damit ihn seine Schüler während des Unterrichts via Internet gut sehen können. „Ich achte auch darauf, dass das Licht auf mich gerichtet ist und mich kein Glorienschein umgibt“, erklärt der in Hude lebende Gitarrenlehrer. Denn, dass seine Schüler sehen können, was er macht, sei essenziell.

Derzeit unterrichtet Ulrich Meyer 88 Schüler. Das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass er nicht nur Einzelunterricht gibt, sondern auch viele Gruppen betreut. So gab es auch schon Zeiten, in denen er über 100 Schüler auf einmal hatte. Wie viele es im Laufe der Jahre insgesamt waren? Unendlich viele müssen es wohl gewesen sein. Denn in diesem Jahr machte Ulrich Meyer seine 40 Jahre als Musiklehrer im Öffentlichen Dienst voll. Einen Großteil davon, nämlich 36 Jahre, als Vollzeitkraft bei der Musikschule des Landkreises Oldenburg.

Dass der Gitarrenunterricht pandemiebedingt derzeit nur online stattfinden kann, damit hat sich Meyer arrangiert. Er sehnt allerdings den Tag herbei, an dem er wieder vis-à-vis unterrichten kann. Der einzige Vorteil des Online-Unterrichts ist für ihn, dass er überhaupt etwas machen kann: „Man verliert den Kontakt nicht.“ Die Schüler – allesamt Kinder und Jugendliche – erreiche er auf diese Weise aber nicht so gut. „Sie sind viel abgelenkter und auch eingeschüchterter“, berichtet Ulrich Meyer. In einer realen Gruppe sei die Situation entspannter. Trotz der erschwerten Umstände, die der derzeitige Online-Unterricht mit sich bringt, versucht der Gitarrenlehrer voranzukommen und Neues zu machen. Denn er weiß: „Wenn man zu lange auf der Stelle tritt, macht es keinen Spaß.“

Spaß allein genügt jedoch nicht. Wer das Saiteninstrument richtig draufhaben will, muss laut Meyer viel nachdenken. Insbesondere über Fingersätze. Denn auf der Gitarre gibt es unendlich viele Kombinationen. „Einen Griff kann man auf viele verschiedene Arten greifen. Die guten Schüler denken selbst über solche Dinge nach“, hat der 64-jährige Lehrer festgestellt. Wer keine Lust zu diesem Nachdenken habe, bleibe nicht dabei. „Man muss es lieben“, ist der Huder überzeugt.

Bei ihm selbst war es Liebe auf den ersten Blick. Geweckt hatte diese seine Volksschullehrerin in der ersten und zweiten Klasse. „Ich war verliebt in ihre Gitarre. Mit der hat sie immer so schön gespielt und gesungen“, erinnert er sich. Das wollte er auch. Verstärkt wurde dieser Wunsch durch die völlig neuen Klänge, die im Radio zu hören waren. „Als ich jung war, liefen erstmals die Beatles im Radio. Das war der Knaller“, erzählt Meyer. Und obwohl seine Eltern selbst nicht musikalisch waren, förderten sie den Wunsch des Sohnes.

Anfänglich lernte der gebürtige Twistringer bei einem seiner Volksschullehrer. Denn eine andere Möglichkeit gab es vor Ort nicht. „Der hat mich aber weggejagt, weil ich irgendwann Stücke spielen konnte, die er nicht konnte“, berichtet Meyer. Mit seinem Wechsel ans Gymnasium in Syke ergab sich dann schließlich die Möglichkeit, an einer privaten Musikschule Unterricht zu nehmen. In dieser Zeit reifte bei ihm auch die Idee, selbst einmal zu unterrichten. „Mit 15 oder 16 Jahren wollte ich entweder Schulmeister im Fach Musik oder Musikschullehrer werden“, erzählt Ulrich Meyer. Damals sei er unsicher gewesen, ob dieser Berufswunsch für ihn realisierbar wäre. Bestätigung bekam er von seinem Lehrer – und nicht zuletzt durch die bestandene Eingangsprüfung, die er für ein Studium an der Musikhochschule in Bremen ablegen musste. „Ein guter Abi-Schnitt hilft da nicht weiter“, erklärt Meyer.

Studiert hat er in Bremen nicht nur Gitarre, sondern auch Blockflöte. Danach schloss er ein Studium in Köln an, in dem er Laute spielen lernte. Und als wäre das noch nicht genug, zeigt Ulrich Meyer auch an anderen Instrumenten, wie etwa dem E-Bass und Klavier, gewisses musikalisches Talent. „Ich kann dies und das, aber ich kann nicht alles“, gibt sich der Huder allerdings bescheiden. Unterrichten würde er diese Instrumente nicht, sondern nur das, was er wirklich studiert hat: Gitarre und Blockflöte. Letztere ist im Laufe der Jahre jedoch in den Hintergrund getreten, sodass Ulrich Meyer heute nur als Gitarrenlehrer arbeitet.

Und diese Arbeit ist keine leichte. „Gitarre zu unterrichten, ist schwierig“, sagt der Huder. Denn anders als beim Klavier brauche es zwei Hände, um nur einen Ton zu erzeugen. „Es ist viel Mensch dabei“, fügt Meyer hinzu. Genau das sei eine große Fehlerquelle. Diese sorge auch dafür, dass es gerade zu Beginn nur langsam vorangehe. Das mache es für Anfänger schwer, weiß der Gitarrenlehrer: „Kinder, die im Sommer mit dem Gitarrenunterricht beginnen, können zu Weihnachten noch keine Weihnachtslieder spielen.“ Und so braucht es für das Erlernen des Saiteninstruments vor allem auch Durchhaltevermögen und eine gehörige Portion Fleiß.

Gerade letzteres vermisst Meyer zunehmend bei der jetzigen Schülergeneration. „Der Fleiß ist zurückgegangen – aus Versehen“, meint er. Die Schuld sieht der Huder im Aufkommen von Smartphones, die das Gehirn ständig berieseln. „Immer ist das Handy am Start. Immer wird man unterhalten“, beklagt Meyer. Dabei seien gerade „Randzeiten“, in denen man nichts zu tun hat, perfekt geeignet, um Gitarre zu üben. Ein solches Lernen im Vorbeigehen fehle bei seinen Schülern. Auch wollen die meisten den zweiten Schritt vor dem ersten gehen. „Alle wollen Popmusik spielen, bevor sie überhaupt fünf Töne können“, erzählt Meyer.

Bei dem Gitarrenlehrer steht die Popmusik, die üblicherweise im Radio läuft, nicht sonderlich hoch im Kurs. Er hält es mit Sting, der einmal beklagte, dass die Musik immer seichter werde. „Es sind immer die gleichen vier Akkorde“, findet Meyer. Zwar brauche es auch dafür ein gewisses Können, aber zugleich ist er überzeugt, dass „das Niveau des Gitarrenspiels nicht steigt, wenn man Lieder von Elton John oder Adele spielt“. Sein absolutes Unstück ist allerdings das Riff von „Smoke on the water“.

Egal welche Musikrichtung man letztlich favorisiert, eines haben sie nach Ansicht von Meyer alle gemeinsam: „Das Faszinierende an Musik ist, dass sie anders als eine Fremdsprache, die man lernt, völlig nutzlos ist.“ Dieser Nutzlosigkeit zum Trotz sorge das Musizieren dafür, dass das Gehirn beschäftigt wird. „So bleibt man fit“, ist der Gitarrenlehrer überzeugt.