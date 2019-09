Obwohl die Sanierung nach dem Brand noch nicht abgeschlossen ist, konnte die erste Krippengruppe bereits wieder in das Gebäude an der Lindenstraße zurückkehren. (INGO MöLLERS)

Nach dem Feuer in der Kinderkrippe „Sonnenblume“ vom 20. Juli ist in dieser Woche die erste Krippengruppe in das angestammte Haus an der Lindenstraße zurückgekehrt. Das hat Meike Saalfeld aus der Gemeindeverwaltung am Donnerstag auf Nachfrage mitgeteilt.

„Dieser Gruppenraum und die nötigen weiteren Räume sind durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen worden“, erklärte Saalfeld. Auch eine vorsorgliche Messung des vom Eigentümer beauftragten Brandsanierers habe keine Belastung in den entsprechenden Räumen und am Mobiliar ergeben. Auch die Küche und das Foyer sind von den Brandschäden nicht betroffen. So können die zehn Krippenkinder und ihre drei Erzieherinnen seit Montag nun wieder in ihrer gewohnten Umgebung spielen.

Während der Gruppenraum, der nun wieder genutzt werden kann, in einem Anbau des Gebäudes liegt, befindet sich der zweite Gruppenraum im Erdgeschoss – und damit unmittelbar unter der Wohnung, in der im Juli das Feuer ausgebrochen war. Der zweite Raum wurde insbesondere durch das Löschwasser erheblich geschädigt, sodass dort nun eine komplette Sanierung erforderlich ist. „Unter anderem mussten der Estrich sowie die Deckenverkleidungen entfernt werden“, berichtete Saalfeld. Und auch gegenwärtig müsse dieser Bereich des Gebäudes immer noch durch eine Trocknungsanlage entfeuchtet werden.

Daher könne die Verwaltung aktuell auch noch keine Voraussage darüber treffen, wie viel Zeit die Sanierung noch in Anspruch nehmen werde. „Die Sanierung des zweiten Gruppenraums kann noch bis Ende des Jahres dauern.“ Bis dahin werde die dort ansässige Krippengruppe deshalb weiterhin in den Räumen der neu gebauten Kindertagesstätte an der Fritz-Reuter-Straße betreut.

Nach den Erkenntnissen der Polizei hatte vermutlich eine unsachgemäß entsorgte Zigarette das Feuer verursacht, das zunächst auf einem Balkon einer Wohnung im Obergeschoss ausgebrochen war. Von da aus hatten die Flammen auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. Die Dachgeschosswohnung wurde bei dem Brand völlig zerstört. Insgesamt waren über 100 Feuerwehrleute aus fünf Ortswehren damit beschäftigt, die Flammen zu löschen. Die Polizei hatte den Schaden in einer ersten Schätzung auf rund 300 000 Euro beziffert.

Weil das Feuer während der Krippen-Schließzeit in den Sommerferien ausgebrochen worden war, hatte die Gemeinde jedoch zumindest einige Tage Zeit, sich um eine alternative Unterbringung der Kinder zu kümmern. Schnell hatte sich die neu gebaute Kita an der Fritz-Reuter-Straße als vorübergehendes Ausweichquartier angeboten. Unter anderem haben die Mitarbeiter dort auf ihre Personalräume verzichtet, um die Betreuung der Kinder aus der „Sonnenblume“ zu ermöglichen. Die Verwaltung lobte dann auch ausdrücklich, wie kooperativ die Kita-Leitung um Katja Witte an der Lösung des Problems mitgearbeitet habe.

Genauso schnell hatten die Verantwortlichen in der Verwaltung um Fachdienstleiterin Karen Becker dann aber auch entschieden, dass das Gebäude an der Lindenstraße saniert werden soll. Es war klar, dass die Kinderkrippe „Sonnenblume“ perspektivisch in ihre angestammten Räumlichkeiten zurückkehren solle, die sie bereits seit ihrer Gründung im Januar 2006 nutzt.