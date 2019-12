Die Konstruktion der Windladen erfordert zum Teil filigrane Handarbeit. Dabei handelt es sich um jene Kästen, auf denen später die Pfeifen stehen. Über eine ausgeklügelte Ventiltechnik wird darin die Luft vorsortiert. (Kirchengemeinde Wildeshausen)

Wildeshausen. Pastor Markus Löwe ist immer noch sichtlich fasziniert, wenn er vom Werkstatt-Besuch beim Orgelbauer Gerald Woehl erzählt. Zusammen mit Natalia Gvozdkova, Orgel-Sachverständige der Oldenburgischen Landeskirche, hatte er sich vor Kurzem auf dem Weg nach Marburg gemacht, um die ersten Arbeitsergebnisse der neuen Orgel für die Alexanderkirche Wildeshausen in Augenschein zu nehmen.

„In allen Räumen der Werkstatt türmen sich die ersten Holzkonstruktionen“, beschreibt Löwe seine Eindrücke. „Fertig sind schon die ersten Windladen für das Manual eins und zwei. Das sind die Kästen, auf denen die Pfeifen stehen und in denen, vereinfacht gesagt, über eine ausgeklügelte Ventiltechnik die Luft vorsortiert wird“, erklärt Kantor Ralf Grössler. Pro Manual gebe es ein bis vier Windladen.

Plastikteile, wie sie in der alten Kleuker-Orgel verbaut wurden, sind in dem neuen Instrument tabu. Die Orgelbauer arbeiten mit Hölzern unterschiedlichster Art. Alles wird mehrfach verleimt, damit es sich nicht verziehen kann und keine Risse entstehen. (Kirchengemeinde Wildeshausen)

Weiterhin zu sehen gab es Windkanäle und Blasebälge, letztere in beachtlicher Größe, etwa für den Bass. „Das Instrument entsteht als absolut individuelle Konstruktion in filigraner Feinarbeit und ist wirklich ein Kunstwerk“, schwärmt Löwe. Woehl, der mittlerweile Mitte 70 ist, arbeite nicht digital, sondern zeichne alles noch selber per Hand. „Das Faszinierende ist, dass er dreidimensional im Kopf arbeitet“, berichtet der Pastor.

In der Alexanderkirche finden derweil schon Luft- und Feuchtigkeitsmessungen statt, um die optimalen Rahmenbedingungen für den Orgel-Neubau auszuloten. „Muss die Orgel hinterlüftet werden? Muss die Empore durchbohrt werden, damit Luft durchkommt?“, nennt Grössler einige Fragen. Plastikteile, wie sie in der alten Kleuker-Orgel verbaut wurden, ist sind in dem neuen Instrument tabu. Woehl arbeitet stattdessen mit Hölzern unterschiedlichster Art. „Alles wird mehrfach verleimt, damit es sich nicht verziehen kann und keine Risse entstehen“, sagt Grössler.

Mit dem Orgelbau ist das Ziel verbunden, die Jugendstil-Rosette, die derzeit noch von der Kleuker-Orgel verdeckt ist, wieder freizulegen. „Deshalb wird Gerald Woehl links und rechts an der Rosette ziemlich weit nach oben bauen, um sämtliche Pfeifen unterzubringen“, erklärt Löwe. Auch die entsprechende Grundkonstruktion ist in der Werkstatt bereits zu erkennen. Für die größten, 5,60 Meter langen Pfeifen reiche der Platz dennoch nicht. „Sie werden liegend in die Orgel verbaut“, ergänzt Grössler.

Pastor Markus Löwe (links) und die Orgelsachverständige Natalia Gvozdkova (Zweite von rechts) informierten sich in der Werkstatt von Gerald Woehl (Zweiter von links) und seinem Sohn Claudius MayWoehl (rechts) über den aktuellen Stand der Arbeiten. (Kirchengemeinde Wildeshausen)

Die alte Orgel ist nicht – wie ursprünglich zunächst geplant – an eine französische, sondern jetzt an eine polnische Gemeinde nahe Danzig verkauft worden. „Anfang April, also um Ostern herum, werden an fünf Tagen fünf polnische Spezialisten kommen, und diese abbauen“, erzählt der Kantor, der bereits eine Anfrage erhalten hat, ob er die Orgel zur Einweihung in Polen spielen wolle. Vorab werde das Instrument an seinem neuen Standort noch einmal aufwendig restauriert. „Generell wird die Orgel dort eine bessere Akustik haben, weil der Kirchenraum frei und groß und nicht verwinkelt ist wie die Wildeshauser Alexanderkirche“, erklärt Grössler.

Nach dem Abbau gilt es, zunächst einige Vorarbeiten an der Empore zu leisten: „Der Boden wird neu gemacht, die Betonbauer gehen an die Brüstung, und das alles in ständiger Abstimmung mit dem Denkmalschutz“, erklärt Löwe das Prozedere. Deshalb seien die Zeitpläne auch schwer abzuschätzen, bis die Arbeiten für die neue Orgel starten können. „Bisher haben wir den Eindruck, dass relativ wenig gemacht werden muss, aber Überraschungen können wir natürlich nicht ausschließen“, sagt der Pastor.

Von den benötigten 875 000 Euro sind inzwischen rund 860 000 Euro finanziert. Dazu beigetragen hat vor allem der 2014 gegründete Orgel-Förderverein, der mit vielen kreativen Aktionen Spenden akquiriert hat. „Aber ohne das große Engagement der vielen Wildeshauser wäre das nicht möglich gewesen“, schickt Löwe noch einmal einen Dank an alle Unterstützer.

Claudius MayWoehl präsentiert den Blasebalg für den Bass. (Kirchengemeinde Wildeshausen)

Patenschaften für Orgelpfeifen

Eine Aktion, die immer noch läuft, sind Patenschaften für Orgelpfeifen. Bislang hat der Orgel-Förderverein hierüber bereits mehr als 78 000 Euro eingenommen, wie Kantor Ralf Grössler am Montag berichtete. Die Patenschaften zu 20 und 50 Euro sind mittlerweile komplett vergriffen. Zu haben seien noch „einige wenige“ zu 100 und 200 Euro sowie zu 500 Euro und zu 1000 Euro. Auch für fünf und zehn Euro können Interessierte noch Pfeifen-Patenschaften abschließen. Insgesamt kann die Kirchengemeinde damit noch etwa 6000 Euro erzielen, die zu 100 Prozent in den Orgel-Neubau fließen. „Unser Ziel war, mit dieser Aktion 80 000 Euro zu erlösen, und es sieht so aus, als ob wir das erreichen würden“, erklärte Grössler. Der Kantor wird vor der offiziellen Einweihung ein Extra-Konzert geben, in denen alle Paten „ihre“ Orgelpfeife hören können. Weitere Informationen zu den Patenschaften gibt Wiltrud Stanszus vom Orgel-Förderverein unter der Telefonnummer 0 44 31 / 24 49.