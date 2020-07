Die Fahrrad-Abstellanlagen am Bahnhof sind allesamt etwas schmuddelig, trotzdem werden sie auch bei Regen genutzt. (TAMMO ERNST)

Vor vier Jahren hatte der Stadtrat beschlossen, dass es zukünftig ausgewiesene Fahrradrouten durch die Stadt geben soll. Nun wird ein weiterer Schritt der Umsetzung getan: Auf der Brauenkamper Straße darf ab diesem Freitag, 10. Juli, auch die Fahrbahn genutzt werden, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Die Pflicht, den Radweg zu benutzen, wird aufgehoben. Für Burkhard Kühnel-Delventhal ist diese Maßnahme längst überfällig. „Vor vier Jahren wurde uns versprochen, dass die Route 1 schnell umgesetzt werden kann und sogar Geld verfügbar ist, doch viel getan hat sich seitdem nicht“, sagt das Urgestein der Delmenhorster Fahrradszene. Er gründete vor rund 35 Jahren die Delmenhorster Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und fordert seit je Verbesserungen, heute auch, um dem selbst gesteckten Ziel, Klimamusterstadt sein zu wollen, gerecht werden zu können.

Wobei Kühnel-Delventhal auch die Schattenseiten der Maßnahme sieht: „Nicht jeder traut sich mit dem Fahrrad auf die Straße“, sagt er. So sieht es auch die Grünen-Ratsfrau Marianne Huismann: „Die Maßnahme ist schon richtig, aber man muss schon bedenken, dass viele auf der Straße Angst haben.“ Für den Vorsitzenden des Verkehrsausschusses und passionierten Radfahrer Heiner Albers (CDU) sind Konflikte schon programmiert: „Es gibt einen Radweg, außerdem führt eine Buslinie durch die Straße, das kann nicht gut gehen“, meint er. Es stellt sich also die Frage, was die Stadtverwaltung zu diesem Schritt bewogen haben könnte.

Die Stadt schreibt lapidar: „Hintergrund der Änderung ist eine Neubewertung der bislang geltenden Radwegebenutzungspflicht für die Brauenkamper Straße. Eine solche Pflicht darf laut Straßenverkehrsordnung nur angeordnet werden, wenn die Fahrbahnnutzung des Radverkehrs aus Gründen der Verkehrssicherheit ausgeschlossen werden muss. Da dies auf der Brauenkamper Straße nicht zutrifft, ist Radfahren auf der Fahrbahn jetzt erlaubt.“ Denn mit der Novelle der Straßenverkehrsverordnung (StVO) vor vier Jahren wurde die grundsätzliche Pflicht zur Nutzung von Fahrradwegen abgeschafft. Damals galt das Ziel, den Radverkehr zu fördern und an die mitunter gegebenen ungünstigen Umstände anzupassen. Wenn an bestimmten Straßen der Radweg zum Beispiel durch Baumwurzeln dermaßen geschädigt ist, dass seine Benutzung nicht zu einer Verbesserung der Verkehrssicherheit beiträgt, dann kann die jeweilige Kommune das Straßenschild abmontieren, das die Pflicht zur Radwegnutzung signalisiert, und die Radfahrer auf die Straße schicken.

Warum nun ausgerechnet das Teilstück der Brauenkamper Straße herangezogen und auch noch prominent kommuniziert wird, ist unklar. Auf Nachfrage heißt es nur, dass die Straße „gerade in den Fokus gekommen ist“. Die wirklichen Gründe bleiben also im Dunkeln. Und auch mit der Frage, wann denn die Route 1 nun eröffnet werden soll, lässt einen die Stadtverwaltung weiterhin im Regen stehen: „In absehbarer Zeit wird es hierzu noch weitere ausführliche Informationen geben.“ Auch auf mehrfache Nachfrage war keine Eingrenzung der sehr schwammigen Zeitangabe zu bekommen. Dass es nur so schleppend vorangeht, begründet der Fachdienst Verkehr mit personellen Engpässen, also mit Verweis auf die Personalführung und Governance der Stadtverwaltung.

Marianne Huismann meint, die Freigabe der Brauenkamper Straße sei ein Feigenblatt. So wie vieles in der Delmenhorster Verkehrspolitik ein Feigenblatt sei, also mehr Eindruck schinden soll, als sich tatsächlich ändert. „Wir sind Klimamusterstadt und so müssen wir handeln. Da muss mehr passieren, das ist momentan nichts Halbes und nichts Ganzes“, sagt sie, die im Stadtrat laufend dafür wirbt, den mit großem Einvernehmen gefassten Klimamusterstadt-Beschluss auch mit Leben zu füllen. „Es geht nur in ganz kleinen Schritten vorwärts, das ist zwar in der Politik häufig so, aber die Schritte in der Verkehrspolitik sind wirklich sehr klein“, sagt sie mit einer Mischung aus Frust und Empörung in der Stimme. Auf die Frage, ob in den vergangenen 35 Jahren Delmenhorst fahrradfreundlicher geworden sei, findet Kühnel-Delventhal eine kurze Antwort: „Nein. Immerhin ist das Thema mittlerweile auf Bundes- und Landesebene gut besetzt und darüber wird es hoffentlich auch Effekte auf die Politik in Delmenhorst geben.“

Theoretisch gäbe es viel zu tun: Der Stadtrat hat 2014 einen Verkehrsentwicklungsplan beschlossen, will Fahrradrouten einführen, die sternförmig vom Bahnhof in die Stadt ausstrahlen und damit einerseits dazu animieren, statt das Auto aus der Garage zu holen, lieber mit dem Fahrrad zum Bahnhof und dann mit dem Zug weiter zur Arbeit zu fahren. Andererseits soll es den Radfahrern in der Stadt auch leichter gemacht werden, von einem zum anderen Ende zu kommen. „Wir wissen aus Untersuchungen, dass der Anteil an Radfahrern bei rund 15 Prozent und vielleicht sogar noch höher liegt, trotz der vielen kaputten Wege. Was wäre denn, wenn die Wege gut wären, dann hätten wir vielleicht doppelt so viele Radfahrer“, ist Kühnel-Delventhal überzeugt.

Das nächste Projekt, das die Politik auf dem Schirm hat, ist die Entwicklung auf der Fläche des heutigen Verkehrspavillons auf der Südseite des Bahnhofs. Die Grünen haben vor rund zwei Wochen beantragt, dort eine Fahrradstation mit Fahrradparkhaus zu errichten. Der ADFC ist diese Woche ebenfalls auf den Zug aufgesprungen und glaubt, dass sich dieses Vorhaben sogar tragen könnte, wenn man es mit Serviceeinrichtungen wie Fahrradverkauf und -werkstatt kombinieren würde. „Damit würde man auch endlich etwas Sinnvolles für die Fahrradpendler tun. Momentan sind die Abstellanlagen am Bahnhof voll, obwohl alle wissen, dass es dort nicht optimal ist“, sagt Kühnel-Delventhal.

Und Heiner Albers, der Ausschussvorsitzende, der stets in orangener Windjacke auf seinem E-Bike durch die Stadt fährt, wartet. „Der Verkehrsausschuss wartet schon seit langer Zeit auf einen Gesprächstermin mit dem Fachdienst Verkehr über die Verkehrsplanung in der Stadt“, sagt er hörbar genervt. Die Ungeduld nagt an den Nerven einiger.