Im September 2019 zog Kathrin Seidel (Bürgerforum) in den Rat ein. Seitdem ist sie mehrmals mit Äußerungen gegen Integration und Migranten aufgefallen, die einige Ratsmitglieder ärgern. Vor allem weil Seidels Fraktionspartner, die Freien Wähler, gute Mine zum bösen Spiel machen. (Sebi Berens)

Delmenhorst. Murat Kalmis musste seinem Ärger Luft machen. Dabei hatte der Rat just einem Antrag mit großer Mehrheit zugestimmt, den Kalmis' FDP/UAD-Fraktion mit der Gruppe SPD & Partner eingebracht hatte: Delmenhorst wird sich schon ab diesem Jahr an den Internationalen Wochen gegen Rassismus im März beteiligen. Nicht alle stimmten mit, die AfD zum Beispiel nicht. Aber das war Kalmis egal. Es ging ihm um jemand anderes. "Eine Kollegin hier ist im Verwaltungsausschuss noch gegen diesen Antrag gewesen, jetzt hat sie sich gar nicht verhalten. Das ist beschämend." Kalmis sagte keinen Namen. Alle wussten, wen er meinte: Kathrin Seidel vom Bürgerforum.

Im Anschluss hatte der FDP-Fraktionschef Seidel permanent im Blick. Es ging einmal mehr im Rat um ein ganzes Bündel von Wiederholungsbeschlüssen, unter anderem zur Integrationsarbeit von Geflüchteten. Seidel stimmte immer dagegen, zusammen mit der AfD. Ein Abstimmungsverhalten, das übrigens auch andere Parteien in Rage brachte. In der Pause zwischen dem öffentlichen und dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung wurde Thomas Kuhnke (Freie Wähler), Fraktionschef des Zusammenschlusses seiner Partei mit dem Bürgerforum, von Bettina Oestermann (SPD & Partner) und Kalmis angesprochen. Die beiden forderten von Kuhnke, für klare Verhältnisse in seiner Fraktion zu sorgen, sonst sei eine weitere Zusammenarbeit im Rat nur schwer vorstellbar.

Es ist nicht das erste Mal, dass Äußerungen von Kathrin Seidel bei anderen Parteien sauer aufstoßen. Erst im vergangenen Spätsommer war sie als Nachrückerin für die aus eigenem Wunsch ausgeschiedene Eva Sassen für das Bürgerforum in den Rat gekommen. Bereits in ihrer ersten Ratssitzung hinterließ sie einen bleibenden Eindruck, als sie im nicht öffentlichen Teil in einer Diskussion um Integrationsangebote für Migranten fragte, was denn mal für deutsche Bürger getan würde. Politiker anderer Parteien wurden hellhörig und berichteten in Hintergrundgesprächen mit dem DELMENHORSTER KURIER gleich am nächsten Tag von dem Vorfall. Thomas Kuhnke möchte die Episode dagegen nicht überbewerten. „Das war ihre erste Rede vor dem Rat, da war sie nervös“, sagte ihr Fraktionschef am Mittwoch. „Frau Seidel ist nicht gegen Integration. Ihr war es nur wichtig zu betonen, dass es auch an anderer Stelle Bedarfe gib, dass auch woanders viel gemacht werden müsse. Das hat sie unglücklich formuliert.“

Dieser Logik folgend hat sie nun am Mittwoch unglücklich abgestimmt. Was Kuhnke natürlich durchaus wahrnahm. Er betonte im Anschluss an die öffentliche Ratssitzung aber auch: „Freie Wähler und Bürgerforum sind zwei Parteien. In 80 Prozent der Fälle sind wir einer Meinung, beim Rest nicht.“ Wobei Kuhnke selbst einräumt, dass es auch auf die Qualität der Themen ankomme. „Und wir haben dazu auch unsere Auseinandersetzungen innerhalb der Fraktion.“ Das dürfte vor allem bei den Themen sein, in denen es um Flüchtlings- und Integrationsarbeit geht. Es scheint aber so, dass andere Parteien den Freien Wählern ihre bisherige Flexibilität im Umgang mit dem Abstimmungsverhalten von Kathrin Seidel, die am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen war, nicht länger durchgehen lassen wollen.

Zumal Kuhnke in der Abgrenzung zur AfD erst eine Woche zuvor durchaus pointiert Stellung bezogen hat, und zwar nachdem die AfD den stellvertretenden Vorsitz für den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verkehr bekommen hatte. Dass mit Holger Lüders nun ein Ratsherr von einer Partei, die den menschengemachten Klimawandel leugnet, ausgerechnet in der Klimamusterstadt Delmenhorst dem Umweltausschuss vorsitze, hielt Kuhnke geradezu für paradox. „Wie wollen wir das miteinander vereinbaren?“, fragte er.

Wochen gegen Rassismus

Anlass der Auseinandersetzung mit Kuhnke war besagter Eilantrag, dass sich Delmenhorst zwischen dem 16. und 29. März an den Internationalen Wochen gegen Rassismus beteiligen solle. In den kommenden Jahren soll die Teilnahme dann etabliert werden. Anlass waren die rassistisch motivierten Morde von Hanau am 19. Februar, die die gesamte Republik erschüttert haben, auch Delmenhorst, wie auch die Mahnwache am ZOB zeigte (siehe Bericht oben). In der Begründung für den Antrag heißt es: „Seit längerer Zeit zeichnet sich ab, dass rechtsextreme Tendenzen sich deutschlandweit verstärken. Dem müssen wir uns als politische Entscheidungsträger vehement entgegenstellen, denn wir sind in der Verantwortung, alle Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen sowie ihre Anliegen adäquat zu vertreten.“ Die Verwaltung soll Einrichtungen und Institutionen anschreiben und zur Beteiligung auffordern, zudem soll sie am 21. März eine Vortragsveranstaltung in der Markthalle organisieren.

Unterstützt wurde der Antrag ausdrücklich von Ex-Ratsherr Pedro Becerra, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde und des Integrationsbeirats der Stadt. „Diesen Eilantrag finde ich ganz hervorragend, das ist genau das, was wir in diesem Moment brauchen.“ Zudem nutzte er seinen Redebeitrag in der Bürgerfragestunde, um die AfD anzugreifen. „Die AfD ist rassistisch und sie versucht, das Land zu spalten“, führte Becerra aus, der sich wünschte, dass nicht nur ausdrücklich ein Zeichen gegen Rassismus, sondern auch gegen Antisemitismus gesetzt werden sollte. AfD-Ratsherr Holger Lüders wies in einer direkten Replik auf Becerra die Vorwürfe gegen seine Partei vehement zurück, auch die AfD ist demnach bunt: „Wir haben in unserem Ortsverein Menschen jüdischen Glaubens, Schwule und Menschen mit Migrationshintergrund.“