Das TLF 8 W, das 34 Jahre lang bei der Ortswehr Havekost-Hengsterholz Dienst tat, schmückt jetzt die Sammlung historischer Fahrzeuge des Museumsvereins „Grafschafter Blaulichter“. Bei Bedarf kann sich die Gemeinde den Oldtimer aber jederzeit ausleihen. (Grafschafter Blaulichter)

Die Pressemitteilung der Gemeinde Ganderkesee kommt unschuldig daher: „Das 34 Jahre alte Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Havekost-Hengsterholz wurde an den Verein 'Grafschafter Blaulichter' übergeben“, heißt es dort. Aber Moment mal: Wollte die Gemeinde das Fahrzeug nicht eigentlich dem Verein Support Association For Fire- And Rescue Services (SAFeRS) mit Sitz in der Nähe von Koblenz verkaufen, der es wiederum an die Partnerwehr Psachna in der topografisch anspruchsvollen Region Evia in Griechenland überführen wollte (wir berichteten)? So stand es jedenfalls in der Vorlage der Verwaltung. Wie kommt denn jetzt dieser Sinneswandel zustande?

Im Rahmen der politischen Beratungen ist der Verwaltung nämlich eine Panne passiert. So war nicht nur die Vorlage, sondern auch der komplette Schriftverkehr mit den beiden Vereinen zwischenzeitlich öffentlich im Ratsinformationssystem einsehbar. Und dies hat im Ergebnis dazu geführt, dass der Verein SAFeRS sein Angebot zurückgezogen hat. „Nachdem unser Interesse an dem Fahrzeug öffentlich bekannt wurde, haben wir eine ganze Reihe von unschönen Zuschriften bekommen“, erklärt SAFeRS-Geschäftsführer David Zenz. „Das Bestreben unseres Vereins ist aber immer, zu verbinden und nicht zu trennen. Wir wollen keine Vereine gegeneinander ausspielen und uns auch nicht ins niedersächsische Vereinsleben einmischen“, betont er. „Deshalb haben wir uns im Vorstand auch relativ schnell dazu entschlossen, von unserer Kaufabsicht zurückzutreten.“

Zenz legt aber Wert auf die Feststellung, dass es sowohl mit der Gemeinde Ganderkesee als auch mit den Grafschafter Blaulichtern immer einen freundlichen und konstruktiven Austausch gegeben habe. „Wir sind der Gemeinde dankbar, dass sie uns in Erwägung gezogen haben, aber es war eben unglücklich, dass der Vorgang öffentlich geworden ist“, erklärt der SAFeRS-Geschäftsführer. Die Verwaltung habe sich dafür auch bei allen Beteiligten mehrfach entschuldigt.

So war auch Manuel Siegmon, zweiter Vorsitzender und Verhandlungsführer der „Grafschafter Blaulichter“, erst einmal überrascht, als bei ihm das Telefon klingelte und die Ganderkeseer Gemeindeverwaltung anfragte, ob der Museumsverein aus dem Emsland denn noch an dem Unimog interessiert sei. „Natürlich waren wir weiterhin interessiert, schließlich haben wir fast zwei Jahre um das Fahrzeug gekämpft“, berichtet Siegmon. Die Abwicklung war dann eher Formsache. Die Verträge wurden aufgesetzt und unterzeichnet, und Ende März konnten Siegmon und Simon Woltmann von den Blaulichtern das Fahrzeug in Ganderkesee in Empfang nehmen.

„Inzwischen ist das Auto auch schon wieder komplett mit Gerätschaften bestückt, und wo es möglich war, haben wir es in den Originalzustand versetzt“, erklärt Siegmon. „Das Havekoster Stadtwappen musste zwar runter und auch die ursprünglichen Nummernschilder sind ab, aber wenn wir den Unimog nach Ganderkesee ausleihen, kann man sich auch mit einer Magnettafel behelfen“, setzt der zweite Vorsitzende der Blaulichter auf eine pragmatische Lösung. Am Sonnabend hatten die Aktiven des Vereins den Unimog noch einmal auf Hochglanz poliert, am Dienstag erfolgte dann die Oldtimerabnahme durch den TÜV.

Siegmon freut sich, dass der Unimog nun „dauerhaft als Feuerwehrfahrzeug erhalten bleibt und nicht etwa zu einem Wohnmobil umgebaut wird − so wie viele vergleichbare Fahrzeuge“. Und dann hoffen die Verantwortlichen, dass die Corona-Pandemie bald überwunden sein wird. „Sodass wir auch wieder zu Treffen fahren können“, wie Siegmon erklärt. Teil der Vereinbarung mit der Gemeinde sei, dass sie sich den Unimog jederzeit ausleihen könnten − etwa für den Gemeindefeuerwehrtag oder andere Anlässe.

Auch dem Ganderkeseer Ortsbrandmeister Axel Hollmann ist an einem guten Verhältnis zu den „Grafschafter Blaulichtern“ gelegen. In den Beständen der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee gibt es nämlich noch ein weiteres Tanklöschfahrzeug aus den 1950er-Jahren, an dem der Verein interessiert ist. „Das TLF 15 wurde 1959 außer Betrieb gesetzt und ruht nun schon seit 61 Jahren im Dornröschenschlaf“, sagt Hollmann. Ob auch dieser Oldtimer bald ins Emsland verkauft wird, stehe zurzeit allerdings noch nicht fest. „Eventuell gibt es auch einen Interessenten vor Ort“, sagt Hollmann. „Und es ist immer schön, mehr als eine Lösung zu haben.“

Dass die Verhandlungen um den Havekoster Unimog öffentlich bekannt wurden, hatte am Ende aber auch für den Verein SAFeRS etwas Gutes: Auf diese Weise ist nämlich eine andere Kommune auf den Bedarf an einem Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr Psachna aufmerksam geworden. „Wir haben inzwischen also ein anderes Fahrzeug in Aussicht, das wir voraussichtlich im Sommer nach Griechenland überführen können“, freut sich Zenz.

Zur Sache

Tanklöschfahrzeug (TLF) 8 W

Bei dem TLF 8 W aus dem Bestand der Ortswehr Havekost-Hengsterholzhandelt es sich um eines der letzten einsatzbereiten Exemplare dieses modifizierten Unimogs, der zunächst 1975 infolge der schweren Waldbrände in der Lüneburger Heide entwickelt und in den folgenden zehn Jahren noch zweimal modifiziert worden war. Um auch künftig für Feuer dieser Art gewappnet zu sein, hat die Gemeinde Ganderkesee inzwischen ein neues TLF 3000 auf Unimog-Fahrgestell angeschafft, das der Feuerwehr Havekost-Hengsterholz seit April 2020 zur Verfügung steht. Wegen des trockenen Sommers und der damit einhergehenden Gefahr von Waldbränden hatten die Verantwortlichen um Ortsbrandmeister Michel Lampe aber darum gebeten, auch den „Oldtimer“ zunächst noch vor Ort zu belassen.