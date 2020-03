Margret Hoffmann hat nach dem Auszug der Kinder ihren Garten komplett umgestaltet. Rasen sucht man bei ihr vergeblich. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. „Wenn ich mein Leben zurückdrehen könnte, würde ich erst mal Landschaftsgärtnerin werden“, erzählt Margret Hoffmann. „Und dann hätte ich wahrscheinlich noch Gartenarchitektur studiert, da wäre ich drin aufgegangen.“ Das wäre ihre Berufung gewesen, weiß die 67-Jährige heute. Doch als Jugendliche wusste sie gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt. „Aber das macht nichts“, sagt sie, „dafür lebe ich es jetzt aus.“ Und das tut sie mit viel Leidenschaft. Als Geschäftsführerin des Landesverbands Bremen/Niedersachsen-Nord der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL) und natürlich in ihrem Garten. Über die Jahre hat sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Rudolf an der Weidenstraße in Delmenhorst ihr persönliches Gartenparadies erschaffen.

Auf den ersten Blick scheint dieses Paradies allerdings noch im Winterschlaf zu liegen. Doch das täuscht. Man muss nur genau hinschauen, der Frühling hält schon Einzug: Lila Krokusse, ein paar Schneeglöckchen und erste Tulpenblätter recken sich dem Himmel entgegen. Es grünt in Hoffmanns Garten. „Das Frühjahr ist die schönste und spannendste Jahreszeit – es gibt immer wieder etwas zu entdecken. Jeden Tag kommt man raus und sieht etwas Neues“, erzählt sie mit leuchtenden Augen. Im Sommer wird auf den über 1000 Quadratmetern kein Fleck mehr unbegrünt sein, ein Blütenmeer in rosa, weiß und purpur wird sich dann über ihren Garten erstrecken: „Rasen haben wir keinen mehr, mir ist es wichtig, dass es überall blüht“. Und wer will, kann sich diese Blütenpracht auch gern anschauen. Ihr Garten ist einer von über 70 offenen Gärten der Region Weser-Ems. Die kann sich jeder nach Anmeldung bei den Eigentümern ansehen.

Aufgewachsen ist Hoffmann in Heide II in einem Einfamilienhaus – natürlich mit Garten. Die Eltern waren selbstständig, betrieben ein Lebensmittelgeschäft und waren somit viel beschäftigt. Die Kinder kümmerten sich deshalb um den Garten, der Nutz- und Blumengarten war: „Das war aber mehr ein Muss. Als Kind macht man das ja nicht so gern, wir waren dafür zuständig, den Garten in Ordnung zu halten“. Den grünen Daumen habe sie wohl eher von ihrer Großmutter geerbt, erzählt sie. Die hatte einen über 2000 Quadratmeter großen Nutzgarten hinter dem Haus: „Bei meiner Oma fand ich das immer spannend, da gab es immer etwas zu entdecken und man konnte die Erbsenschoten essen oder man hat den Rhabarber gezogen und in den Zuckertopf gedrückt, der war ja sonst so sauer.“

Nach der Schule in Schönemoor hätte sie gern Architektur studiert, doch für ihren Vater war klar, Mädchen haben auf höheren Schulen nichts zu suchen. Also machte sie ihrem Vater zuliebe eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau in einem Feinkostgeschäft in der Innenstadt. Die Ausbildung machte sie noch zu Ende, heiratete dann ihren Mann Rudolf und bekam 1971 ihren ersten Sohn. Als dieser aus dem Gröbsten raus war, wollte und musste sie wieder arbeiten. Sie probierte einiges aus, stand in einer Würstchenbude auf dem Kramermarkt, arbeitete dann in einem Bekleidungsgeschäft, bis sie als Näherin bei dem Textilunternehmen Oggi anfangen konnte, auch ohne viel Vorkenntnisse: „Ich habe alles da gelernt wie eine Auszubildende, ich habe nachher alles selber nähen können, das war richtig toll, das war wie ein Geschenk.“

Als sich dann 1981 ihr zweiter Sohn ankündigte, begannen Hoffmanns mit dem Bau ihres Hauses an der Weidenstraße: „Das Haus habe ich geplant, ich habe das alles gezeichnet und dem Bauunternehmen gesagt, so möchte ich unser Haus haben.“ Sie weiß genau, was sie will, und so wurde es dann auch gebaut. Im Herbst 1982 zog die Familie ein, und zumindest der Vorgarten war auch schon fertig – natürlich selber geplant und bepflanzt. Nach der Geburt ihrer Tochter 1983 nahm der Garten immer mehr Gestalt an. Zu dieser Zeit war er noch ganz und gar auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten: „Es war echt ein Kindergarten, wir hatten eine große Sandkiste, da spielte die halbe Straße drin, ein kleines Gartenhaus, wir hatten eine Rutsche hier stehen und Rasen für die Jungs zum Bolzen.“

Bis 1993 blieb sie zu Hause bei den Kindern, dann startete sie nochmal durch, wurde Gebietsverkaufsleiterin für Hachez. Der Job machte ihr viel Spaß, sie war viel unterwegs, doch der Garten blieb auch in dieser Zeit nicht auf der Strecke: „Andere Leute haben sich auf die Terrasse gesetzt, und ich wühlte in meinem Garten, ich empfand das auch nicht als Arbeit, das war Ausgleich für mich.“

Als die Kinder dann aus dem Haus waren, konnte sie in ihrem Garten richtig loslegen: „Jetzt bin ich dran“, sagte sie zu ihrem Mann, und der zog mit. „Ich habe das dann alles vermessen und gezeichnet, und mein Mann hat angefangen, das alles umzusetzen.“ Sie sind ein gutes Team, die Hoffmanns, er übernahm vor allem die Pflaster- und Steinarbeiten. So sind über die Jahre verschiedene Terrassen, Wege und Naturstein-Wasserbecken entstanden. Sie ist für die unzähligen Beete, Blumen, Stauden, Gräser und Gehölze zuständig. Es gibt einen dicken Ordner, in dem sie alle ihre Pflanzen aufgelistet hat, denn hin und wieder vergisst man ja doch mal einen Namen. Das gärtnerische Wissen hat sie sich über die Jahre alles selbst angeeignet: Bücher und Zeitschriften gelesen, Landschaftsgärtner und -architekten befragt und aus Fehlern gelernt.

Entstanden ist eine Oase für Bienen, Insekten, Vögel und vor allem auch für Menschen. Seit 2013 gehört ihr Garten zu den offenen Gärten der Region Weser-Ems. Und darauf ist sie sehr stolz. „Garten der Leidenschaft“ wurde er benannt, da sie so eine leidenschaftliche Gärtnerin sei. Über die Initiative der offenen Gärten stieß sie dann auch auf eine neue Leidenschaft: auf die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur, ein gemeinnütziger Verein, der Moderne Parks und Gärten, historische Anlagen, Kultur- und Naturlandschaften erhalten und weiterentwickeln möchte und auf bürgerliches Engagement setzt. Erst war sie nur engagiertes Mitglied, saß später auch im Beirat und wurde dann vor über zwei Jahren zur Geschäftsführerin des Landesverbandes für die Region Bremen und Niedersachsen Nord gewählt.

Anfangs hatte sie Zweifel, ob sie dieser Aufgabe gewachsen ist, doch sie hat sich eingearbeitet: „Ich habe mir das alles so nach und nach angeeignet, habe mit Landschaftsarchitekten gesprochen und war immer neugierig und wollte alles wissen.“ Ein ehrenamtlicher Vollzeit-Job, aber einer, der ihr sehr viel Spaß macht. Im Garten sitzen und Füße hochlegen, dafür hat sie kaum noch Zeit. Aber sie sieht es positiv: „Das ist so eine Bereicherung für mich, die ich nicht missen möchte. Und ich bin mit Beginn der Rente in kein Loch gefallen.“ Sie organisiert Exkursionen, Vorträge und Gartenreisen durch Deutschland oder auch ins Ausland, und an all den Unternehmungen nimmt sie selber natürlich auch teil. Besonders freut sie sich auf diesen Sommer, der steht beim Landesverband der DGGL nämlich ganz unter dem Motto „Garten und Musik – meine Liebe ist grün“. Dafür hat sie eine Opernsängerin und einen Pianisten begeistern können, die in verschiedene Parks und in privaten Gärten Arien und Lieder über die Natur zum Besten geben werden.

Und wenn die leidenschaftliche Gärtnerin bei all dem dann doch mal eine Pause braucht, setzt sie sich am liebsten mit einer Tasse Kaffee auf ihre Philosophenbank ganz am Ende ihres Gartens zwischen den weißen Lavendelbüschen und schaut dem geschäftigen Treiben der Bienen und Schmetterlinge zu. Dabei überlegt sie dann gern, was als nächstes in ihrem Garten gemacht werden muss, denn so ein Garten ist ja nie wirklich fertig, erzählt Margret Hoffmann: „Auf lange Sicht müssen wir uns wohl ein Bewässerungssystem installieren, der Klimawandel ist nicht aufzuhalten, der ist schon da.“