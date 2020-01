"Fehler im System" – ein vieldeutiger Titel, ein vielschichtiges Theaterstück unter anderem mit Tommaso Cacciapuoti über Künstliche Intelligenz und Transgender-Fragen. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. „Die Geister, die ihr rieft, werdet ihr nie mehr los!“ Eine erschreckende Vision wurde dem Theaterpublikum am Donnerstag im Kleinen Haus bittersüß serviert. Das Tourneetheater Thespiskarren präsentierte mit der Komödie „Fehler im System“ von Folke Braband modernes Theater in interessanter Form. Braband, den Delmenhorster Zuschauern als Regisseur gelungener Komödien bekannt, überzeugt auch als Autor. Bei seinem 2017 uraufgeführten „Fehler im System“ widmet er sich hochaktuellen Themen, nämlich Künstliche Intelligenz (KI) und Transgender. Dabei gelingt Folke Braband etwas, was es selten zu sehen gibt. Während die Stimmung, vor allem im ersten Teil, teilweise überzukochen schien, war es am Ende mucksmäuschenstill im Saal, ehe tosender Applaus losbrach.

Der Autor, der auch für die Regie verantwortlich zeichnet, setzt in seinem Stück neben den aktuellen Themen auf einen gelungenen Mix aus skurrilen und normalen Charakteren. Da ist zum Beispiel Emma. Sie hat sich gerade von ihrem Freund Oliver getrennt, als dieser schon wieder in ihr Leben – interessanterweise direkt in das Videogame, das sie gerade spielt – hereinmarschiert. Es ist aber Oliver 4.0, ein von der Agentur partnercook.com vermittelter menschenähnlicher Haushaltsroboter, der dem Ex-Freund bis auf die ausdrucksvollen Augen wie ein Ei dem anderen gleicht.

Emma, von Jantje Billker als moderne junge Frau dargestellt, die in dem ganzen Gewirr versucht, den Überblick zu behalten, wird einiges zugemutet. Denn es ist nicht nur Oliver 4.0, der sie herausfordert, weil er seine Gefühle entdeckt und immer mehr menschliche Züge annimmt, sondern auch ihr Vater beschäftigt sie. Der befindet sich mitten in einer Geschlechtsumwandlung. Für mächtig Wirbel und später auch erschreckende Zukunftsvisionen sorgte bei jedem seiner Auftritte der forsche Chris, der als staatlicher KI-Catcher daran zu verzweifeln droht, die außer Kontrolle geratene künstliche Intelligenz wieder einzufangen.

Im ersten Teil setzt Braband mehr auf Spaß, denn auf Nachdenklichkeit. Er lotet die zum Teil herrlich skurrilen Szenen bis nahe an den Rand des Klamauks aus. Tommaso Cacciapuoti war ein Haushaltsroboter zum Verlieben. Seinem breiten, gewinnenden Grinsen konnte man sich nicht entziehen. Auch Emma verfiel der KI, die nach und nach ihre Gefühle entdeckte, immer menschlicher wurde und dann so begeistert von seinem Sex mit der jungen Frau redete. Dass der 48- Jährige aber auch ganz anders kann, bewies Cacciapuoti in seiner Rolle als echter Oliver. Frau konnte bestens verstehen, dass Emma diesen aufgeblasenen, selbstverliebten Kotzbrocken vor die Tür gesetzt hatte.

Eine auf der einen Seite wunderbar humoristische Darstellung von Lea, wie Emmas Vater sich nun nennt und dessen Wandlung sich im Zitat von Oliver 4.0 „Emmas Vater sieht wie Emmas Mama aus“ spiegelte, gelang Jürgen Tarrach. Der 59-Jährige sorgte für Heiterkeit, gab dabei seinen Charakter aber nie der Lächerlichkeit preis und vermittelte die Nöte, die Menschen haben, die sich im falschen Körper gefangen fühlen. Auch in diesem Fall brachte die KI die Sache auf den Punkt: „Wenn Lea diesen Traum hat, muss sie sich ihn erfüllen, sonst wird es zum Alptraum.“ Es waren diese Szenen, in denen Braband seiner Komödie großen Tiefgang verlieh.

Kritische künstliche Intelligenz

Ganz deutlich Stellung bezog der Autor dann im zweiten Teil bezüglich der Künstlichen Intelligenz. Bezeichnenderweise lässt er den größten Poltergeist im vierköpfigen Ensemble einen der Schlüsselsätze sagen. Guido Hammesfahr, der den KI-Catcher Chris als groben Klotz mit ständiger Verbindung zur Zentrale verkörperte, fordert: „Man sollte erst überlegen, wie man KI kontrolliert, bevor man es konstruiert.“ Um das zu unterstreichen, rastete Oliver 4.0 aus und schmetterte der entsetzten Emma entgegen: „Ihr denkt, dass ihr uns unter Kontrolle habt – aber wir haben euch schon lange unter Kontrolle. Die Geister, die ihr rieft, werdet ihr nie mehr los.“ Zu diesem Zeitpunkt wurde es immer ruhiger im Saal. Diese Sätze saßen. Und sie wirkten nach.

Aber mit so einem düsteren Bild der Zukunft wollte Folke Braband die Zuschauer dann doch nicht nach Haus schicken. Oliver 4.0 defragmentierte seine Festplatte – wunderbar dargestellt auf der großen Videowand im hinteren Teil des bewusst spartanisch gehaltenen, futuristisch anmutenden Bühnenbild von Tom Presting - und verkündete: „Ich war stolz, einen eigenen Willen zu haben. Ich bin ein Haushaltsroboter, und das ist gut so!“

Am Ende gab es stehende Ovationen für einen Theaterabend, der einen gelungenen Spagat aus viel Spaß und einer Menge zum Nachdenken geboten hatte.