Noch kann man im Graftwerk draußen in der Sonne sitzen. Für den Herbst und Winter sollen hier Zelte mit Heizelementen aufgebaut werden. (Ingo Möllers)

Es ist wohl ein letztes Aufbäumen des Sommers – aber man kann schon deutlich spüren, dass er bald zu Ende geht. Es wird merklich kühler, der Herbst steht quasi direkt vor der Tür. Das bedeutet, dass die Menschen nicht mehr so viel Zeit draußen verbringen werden, sondern sich lieber gemütlich nach drinnen zurückziehen möchten. Doch für eine Branche wird das besonders schwierig, denn noch immer bestimmt die Corona-Pandemie die Regeln. Es geht um die Gastronomie. In den vergangenen warmen Monaten konnte sie sich ganz gut mit Lieferdiensten und Außenterrassen behelfen, um nicht komplett auf Umsätze verzichten zu müssen. Aber die kalte Jahreszeit stellt die Gastronomen vor neue Herausforderungen. Wohin mit den Gästen, wenn diese nicht draußen frieren möchten?

Das fragt sich auch Edip Erki, Geschäftsführer des Ali Baba. „Ich weiß noch nicht, wie es weitergehen soll. Ich mache mir große Sorgen“, sagt er. „In den vergangenen Monaten sind wir mit Außerhauslieferungen und den Tischen draußen ganz gut über die Runden gekommen. Aber der Herbst macht mir Angst. Wir mussten drinnen unsere Tische auf fünf reduzieren, weil nur jeder zweite Tisch besetzt werden darf. Das wird uns nicht reichen“, fügt er hinzu. Eigentlich müsste er die Tische draußen weiterhin dort belassen, damit sich das Geschäft noch lohnt, aber er weiß noch nicht, ob es ihm in der Fußgängerzone erlaubt ist, dort Zelte oder Heizelemente aufzustellen.

Verändertes Essverhalten

Da ist Robert Jakob, Geschäftsführer im Graftwerk, schon ein paar Schritte weiter. „Wir sind drinnen ganz gut ausgerüstet, weil wir unsere Lüftungsanlage extra noch einmal reinigen und desinfizieren lassen haben. Außerdem lässt die Anlage die Luft nicht zirkulieren, sondern lässt zu 100 Prozent Frischluft von draußen herein. Trotzdem bleiben die geltenden Abstandsregeln, die wir einhalten müssen. Deshalb bekommen wir drinnen nicht so viele Gäste unter wie früher“, erklärt er. Und sobald es draußen frischer wird, blieben die Gäste aus oder verlegten sich bevorzugt nach drinnen – das habe Jakob in den vergangenen ein, zwei Wochen gespürt, als es schon merklich kühler wurde. Zudem wird es bereits abends früher dunkel und kühl. Auch das verleite die Gäste dazu, ins Warme oder gleich nach Hause zu wechseln, wenn es drinnen keine freien Tische mehr gibt. „Die Gäste haben ihr Essverhalten geändert: Sie essen früher und gehen früher. Sie verweilen nicht mehr so lange draußen“, sagt Jakob.

Er will nun für die kalten Monate mehr Platz für die Gäste schaffen, indem er auf den Außenterrassen Zelte und Heizelemente aufbaut. „Wir machen draußen alles winterfest, damit wir dort weiterhin Tische anbieten können und die Gäste nicht frieren müssen. Mal sehen, wie das angenommen wird“, erzählt er. Irgendwie müsse man sich schließlich behelfen, denn – na, klar – die Angst vor dem Herbst und Winter sei groß. „Über die warme Jahreszeit sind wir mit den großen Außenterrassen ganz gut gekommen, aber leicht war es trotzdem nicht“, sagt Jakob.

Nicht nur die Gastronomen, auch die Gäste würden sich wegen des bevorstehenden Herbstes Sorgen machen – genauer gesagt wegen der Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen, meint Edip Erki. „Man spürt, dass alle Angst haben“, sagt er. Deshalb bedarf es nun eines Konzeptes, damit die Branche überleben kann. „Aber das Wichtigste dabei ist, dass wir alle gesund bleiben. Das haben wir bisher geschafft und sind trotzdem bisher ganz gut über die Runden gekommen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Gästen bedanken, die trotzdem weiterhin zum Essen gekommen sind und uns so unterstützt haben“, ergänzt er.

„In Niedersachsen sind die Umsätze im ersten Halbjahr um durchschnittlich 40 Prozent zurückgegangen“, teilt der Geschäftsführer des niedersächsischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Rainer Balke, mit. Seine Kollegin Nathalie Rübsteck, Geschäftsführerin des Verbandes in Bremen, berichtet auf Nachfrage von 58 Prozent Umsatzverlusten für Betriebe im Land Bremen. Die Zahlen gehen aus einer Umfrage des Bundesverbandes hervor, der unter anderem rund 550 Gastronomen in Bremen befragt hat. „Erschreckend ist“, sagt Rübsteck, „über die Hälfte der Gastronomen in beiden Bundesländern sehen sich in ihrer Existenz bedroht. In Bremen sind es 59,3 Prozent, die existenzielle Sorgen haben“, unterstreicht die Verbandschefin. Für Niedersachsen nennt Balke 67 Prozent.