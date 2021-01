Die Proklamation der Bergedorfer Majestäten mit Hans-Hermann Düßmann (hinten, mit Hut) und Änne Stöver (3.v.l.) als neuem Königspaar war Anfang September 2019 die letzte im Bereich des Ganderkeseer Schützenbundes. Zurzeit ist noch äußerst ungewiss, ob die Vereine in diesem Jahr Nachfolger küren können. (INGO MöLLERS)

Heino Brackhahn, Präsident des Ganderkeseer Schützenbundes, ist „immer optimistisch“, wie er sagt. Auch, was die Schützenfestsaison 2021 anbelangt. „Wir planen so, als ob wir dürften“, bringt Brackhahn den Stand der Dinge auf eine griffige Formel. Aber natürlich ist auch er sich im Klaren darüber, dass die Ganderkeseer Schützenvereine im zweiten Jahr in Folge vor einer äußerst ungewissen Saison stehen.

Erste Veranstaltung im Kalender ist die Bundesversammlung, die derzeit für den 19. Februar terminiert ist. "Dort nehmen pro Verein nur drei Leute teil, das ist also keine Massenveranstaltung“, sagt Brackhahn. Dennoch gibt es auch hier einen Plan B: „Wir haben den Schützenhof schon alternativ für den 19. März gebucht“, sagt Brackhahn, der es für richtig hält, "dass wir jetzt erst einmal einen richtigen Lockdown kriegen, um die Infektionszahlen dauerhaft zu senken".

Die Schießsaison soll am 15. und 16. Mai mit dem Bundesschützenfest starten, bei dem die 2019 gekürten Majestäten dann die Bundeskönige ermitteln. Gastgeber wäre diesmal der SV Bürstel-Immer. „Bürstel-Immer war im vergangenen Jahr an der Reihe und bleibt an der Reihe, bis wir wieder dürfen“, erläutert Brackhahn das Prozedere. „Wir halten da an unserer Reihenfolge fest. Die Orte der kommenden Bundesschützenfeste verschieben sich dann entsprechend.“ Wobei es in Immer in diesem Jahr gleich zwei Anlässe zum Feiern gebe: Zum einen könnten die Verantwortlichen um ihren Vorsitzenden Carsten Wichmann endlich ihre im vergangenen Jahr fertiggestellte neue Schießanlage in größerem Rahmen präsentieren, zum anderen feiert der Verein in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen.

Aber Brackhahn sagt auch: „Wenn wir in Sachen Corona im April noch nicht weiter sind, wird zumindest das Bundesschützenfest nicht stattfinden können.“ Eine der Fragen, die es zu beachten gelte, sei: Wie viele Schützen sind bis dahin geimpft? Und von dieser Entscheidung könnte durchaus eine Signalwirkung für die übrige Saison ausgehen. Die Organisation der einzelnen Schützenfeste liegt zwar letztlich in der Verantwortung der einzelnen Vereine. Im vergangenen Jahr haben sich die örtlichen Organisatoren dann aber schnell solidarisch erklärt und bereits frühzeitig sämtliche Veranstaltungen der Saison abgesagt. „Und ein Schützenfest mit Schutzmasken und eineinhalb Meter Abstand kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen“, erklärt der Präsident des Schützenbundes. Außerdem sei es auch für die Gastronomie nicht unerheblich, „wenn statt 400 Leuten plötzlich nur noch 120 kommen“, meint Brackhahn.

Den Auftakt der regulären Saison macht am Wochenende, 5. und 6. Juni, der SV Schönemoor. Es folgen der SV Hengsterholz-Havekost am 12. und 13. Juni sowie der SV Annenheide, Brackhahns Heimatverein, vom 18. bis 20. Juni. Hier hofft der Präsident des Schützenbundes, dass in diesem Jahr das 100-jährige Bestehen, das eigentlich schon im vergangenen Jahr anstand, nachgefeiert werden kann. Den Juni beschließt der SV Ganderkesee mit seinem Schützenfest am 26. und 27. Juni.

Am Wochenende, 3. und 4. Juli, ist der SV Bookholzberg an der Reihe. Ganz besonders dürfte auch der SV Hoyerswege am 10. und 11. Juni dem Schützenfest entgegenfiebern, könnten die Wettbewerbe doch erstmals im neu errichteten Vereinsheim ausgetragen werden. Ebenfalls im Juli wären der SV Grüppenbühren (17. und 18.) sowie der SV Bürstel-Immer (24. und 25.) an der Reihe. Im August schließlich folgen am 7. und 8. der SV Falkenburg, vom 14. bis 16. der SV Urneburg, vom 21. bis 23. der SV Adelheide, ehe die Saison am 28. und 29. August ihren Abschluss in Bergedorf findet. Auch Pokalwettbewerbe und Schlussschießen sind bereits terminiert.

Ein Mitgliederschwund wegen des reduzierten Programms sei in den Ganderkeseer Schützenvereinen dagegen nicht zu beobachten: „Da gibt es nur ganz vereinzelte Fälle. Im Gegenteil: Wir haben etliche passive Mitglieder, die seit 20 Jahren regelmäßig Beiträge zahlen, ohne dass sie sich überhaupt am Vereinsleben beteiligen“, sagt Brackhahn.