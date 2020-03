Damit etwa ältere Menschen nicht mehr selbst zum Einkaufen raus müssen, bieten immer mehr Bürger ihre Hilfe an. (ROLAND WEIHRAUCH/DPA)

In schwierigen Zeiten rücken die Menschen näher zusammen. Das merkt man auch momentan in der Stadt, in der immer mehr Bürger aufgrund der Auswirkungen des Corona-Virus anderen Menschen unter die Arme greifen wollen. Neben verschiedenen Einrichtungen und Verbänden gibt es auch immer mehr Einzelne, die ihre Unterstützung anbieten. „Die Hilfsbereitschaft ist groß“, hat Guido Wachtel, Pfarrer der katholischen Kirche St. Marien, festgestellt. Insbesondere die Menschen, die jetzt zwangsläufig mehr Zeit hätten, wie etwa Studenten oder auch ältere Schüler, würden ihre Hilfe anbieten. „Die Krise bringt auch viele gute Seiten zum Vorschein“, findet auch Pastoralreferentin Marianne Etrich.

13 Jugendliche und junge Erwachsene der Kirchengemeinde haben bereits spontan ihre Unterstützung für Hilfsbedürftige und gefährdete Menschen aus den Risikogruppen erklärt. Über das Pfarrbüro sollen sie zusammengebracht werden. „Eine Anfrage haben wir auch schon bekommen“, erzählt Wachtel, der vermutet, dass die Nachbarschaftshilfe auch erst einmal anlaufen muss. „Uns war einfach als Kirchengemeinde wichtig zu gucken, was man tun kann.“

Der Pfarrer betont auch noch einmal, welche Bedeutung eine solche Hilfe bedeutet: „Nächstenliebe ist sehr wichtig, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten“, erklärt er. Sie könne vor Panik, aber auch vor Einsamkeit schützen. „Gerade in solchen Situationen wird das besonders wichtig“, sagt Wachtel, der darauf verweist, dass Nächstenliebe aber auch generell ein Grundgedanke des Christentums ist. Der Pfarrer ist sich sicher, dass auch in den kommenden Wochen noch mehr Ideen entstehen werden, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Wer zur Risikogruppe gehört und Hilfe benötigt oder sie anbieten will, kann sich im Pfarrbüro telefonisch unter 0 42 21 / 1 33 25 oder per E-Mail an pfarramt@marienportal.de melden.

Und auch die Nachbarschaftsbüros in Delmenhorst haben eine aktive Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen. Das Büro der Arbeiterwohlfahrt in Deichhorst will so etwa Hilfesuchende und hilfsbereite Nachbarn aus Deichhorst zusammenbringen und Dienste über Handzettel organisieren. „Coronagefährdete Personen aus den Risikogruppen benötigen derzeit besondere Hilfe wie Erledigungen von Einkäufen oder Gassigängen“, heißt es seitens des Nachbarschaftsbüros. Deswegen wolle man Hilfsgesuche und -angebote von Bewohnern zusammenbringen, indem man diese im Eingangsbereich der jeweiligen Häuser aufhängt.

„Wir erhoffen uns eine große Resonanz und laden jeden Interessierten herzlich ein“, erklärt Roswitha Ouedraogo, Leiterin des Nachbarschaftsbüros. Verteilt werden die Handzettel mit Gesuchen und Angeboten über die Briefkästen, außerdem sind sie im Zettelkasten am Eingang des Nachbarschaftsbüros erhältlich. Telefonisch ist das Büro montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr unter 0 42 21 / 9 81 12 50 oder per E-Mail an nachbarschaftsbuero@awo-delmenhorst.de erreichbar.

Auch die drei Nachbarschaftsbüros der Diakonie in Düsternort, Hasport und Wollepark setzen auf Unterstützung untereinander: „In dieser Zeit ist Nachbarschaftshilfe wichtiger denn je“, erklärt Anette Melerski vom Diakonischen Werk. Auch wenn die Büros für den Publikumsverkehr geschlossen sind und keine Veranstaltungen dort stattfinden, sind die Mitarbeiter weiter telefonisch und per E-Mail erreichbar. Außerdem koordinieren die Büros für ihre jeweiligen Quartiere die Nachbarschaftshilfe. „In den Quartieren Wollepark, Hasport und Düsternort leben viele Menschen auf engem Raum zusammen“, erklärt Melerski. Die Einschränkungen durch das Corona-Virus würden die Nachbarn daher vor besondere Herausforderungen stellen.

Wer Hilfe beim Einkaufen oder anderen Dingen benötigt oder wer Hilfe für seine Nachbarn anbieten kann und möchte, kann sich dafür montags bis donnerstags von 10 bis 13 Uhr telefonisch an die Nachbarschaftsbüros wenden. Das Düsternorter Büro ist erreichbar unter 0 42 21 / 98 16 30, im Wollepark wählen Interessierte die 0 42 21 / 12 39 85 und in Hasport können sich Bürger melden unter 0 42 21 / 6 85 17 85. Der Kontakt zwischen hilfesuchenden und hilfsbereiten Nachbarn wird dann vermittelt.

Immer mehr Privatpersonen bieten darüber hinaus auch online und in den sozialen Netzwerken ihre Unterstützung an. So wurde etwa vor Kurzem bei Facebook die Gruppe „Coronahilfe und Informationen Delmenhorst & Umgebung“ ins Leben gerufen. Neben Hilfe für ältere Menschen insbesondere beim Einkaufen bietet dort etwa eine 21-jährige Erziehungsauszubildende Betreuungsmöglichkeiten für berufstätige Eltern an. „Natürlich kann ich dabei auch bei Schulaufgaben helfen oder was eben sonst noch so ansteht“, erklärt die Delmenhorsterin. Eine zweite Gruppe „Coronahilfe Ganderkesee / Delmenhorst“ ist ebenfalls neu initiiert worden, und auch in bereits bestehenden Gruppen wie „Delmenhorst Unsere Stadt“ gibt es immer mehr Menschen, die Unterstützung anbieten. Auch bei der Online-Plattform nebenan.de steigt die Anzahl der Hilfsofferten.

Um die Nachbarschaftshilfe in der Stadt zu forcieren, ruft auch der Verein „Im Hørst daheim“ Menschen dazu auf, zu helfen: „Nutzt die Gelegenheit, Gutes zu tun und lernt vielleicht jetzt endlich die Menschen kennen, mit denen ihr Tür an Tür wohnt“, schreibt der Verein bei Facebook. „Auch wir wollen helfen, die Krise gemeinsam so schnell wie möglich zu überstehen und beteiligen uns an der #nachbarschaftschallenge.“ Dafür hat der Verein extra eine Aushang-Vorlage erstellt, die sich Interessierte online unter dem Link www.imhorstdaheim.de/news ausdrucken und dann im Hausflur oder Supermarkt aushängen können.