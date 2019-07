Ingo Möller verkauft nicht nur Tees und Schokolade, sondern schenkt auch aus, zum Beispiel in der schmucken Remise. (Fotos: Janina Rahn)

Ingo Möller hat seine festen Teerituale. Morgens, sagt er, trinke er stets schwarzen Tee, Darjeeling. Der Champagner unter den Tees, wie die Briten sagen. Und die Briten sind, Brexit hin oder her, international als Tee-Experten angesehen. Gefärbtes Wasser, würde ein Ostfriese sagen, scherzt Möller, der im Laufe des Tages die Farbe wechselt, also zumindest bei seinem Tee. Am Nachmittag brüht er sich Grüntee auf, einen besonders gesunden aus Japan: Shincha Wakana.

Seit gut acht Jahren existiert der kleine Laden an der Kirchstraße jetzt schon. „Im Sommer umfasst das Standardsortiment 320 Sorten, ab Herbst werden es dann 400 bis 430“, erzählt Möller. Die kalte Jahreszeit ist in Deutschland die klassische Teetrinksaison. Viele Kunden schwören dann vor allem auf die weihnachtlich aromatisierten Sorten. Möller hat auch da viel im Programm. Allerdings macht er nicht jeden Trend mit, sagt er. „Ich achte schon datrauf, dass sie natürlich aromatisiert sind“, erzählt er. Am Ende dreht sich bei ihm alles um den Tee, nicht um die Zusatzstoffe. Natürlich verkauft er auch das, was zum Tee dazugehört, Kannen in allen denkbaren Designs etwa. Schokoladen und feines Gebäck. Honig vom Delmenhorster Imker. Oder Kissen.

Kissen? Die Dekorationsartikel produziert Möllers Vater, ein ehemaliger Raumausstatter, der sich, wie sein Sohn erzählt, immer noch gern an die Nähmaschine setze. Der Vater war es auch, der das Haus an der Kirchstraße 8 wieder hübsch gemacht hat. Viele Jahre hatte es vor sich hingerottet, obwohl es so idyllisch an der Delme lag, war es in einen tiefen Dornröschenschlaf gefallen. Es bedurfte vieler Küsse, um es wieder zu wecken. 2007 hatte Familie Möller das Grundstück, zu dem auch eine kleine Remise gehört, erworben. Nach und nach renovierte Möller sen. die Gebäude, rund 14 000 Arbeitsstunden steckte er in das Projekt. Das erzählte er, kurz bevor das Geschäft eröffnet wurde. Anfangs hatte Ingo Möller auch noch Zigarren im Sortiment. Und Antiquitäten, in der Remise.

Das hübsche Nebengebäude mit dem historischen Fachwerk ist wegen seiner Gemütlichkeit vor allem als kleines Tee-Café beliebt, auch wenn es noch immer so etwas wie ein Geheimtipp ist. Möller hat eine feine Karte kuratiert, sodass sich für jeden Geschmack ein Tee finden lässt. Wobei die Delmenhorster, zumindest was den Schwarztee angeht, durchaus die kräftigen Mischungen mit Assam bevorzugen. Was vielleicht der Nähe zu Ostfriesland geschuldet ist. „Es leben ja auch viele Menschen mit ostfriesischen Wurzeln hier“, sagt Möller. Und die mögen ihren Tee gern ein bisschen kräftiger, schön mit Wölkchen und Kluntje natürlich, sodass die letzten Schlucke einer Tasse immer süßer werden.

Hinter dem Haus liegt ein kleiner Garten, in dem es sich mitten in der Innenstadt idyllisch genießen lässt. „Als wir im vergangenen Jahr so einen tollen Sommer hatten, sind viele Besucher gekommen“, erzählt Möller. Vor allem wirke die gemächlich vorbeisäuselnde Delme wie eine natürliche Klimaanlage. Das einzige, was im Moment wirklich stört, ist der Bauzaun. Der steht, seitdem das ehemalige Karstadt-Parkhaus abgerissen wurde. Das war, was komisch klingt, optisch gar nicht so schlimm, zumindest zur Kirchstraße hin. Der Grund waren Kletterpflanzen, die die komplette Westseite des Klotzes überwuchert hatten, sodass das tote Gebäude zumindest im Sommer grün belaubt war. Das hatte Flair.

Das mit den Zigarren war seinerzeit eine Reminszenz an Ingo Möllers altes Geschäft. „Ich hatte vorher Zigarren Berndt“, erzählt er. Auch Genuss also, nur eben in einer gesundheitsschädlicheren Variante. Doch das Geschäft mit den Glimmstengeln reizte Möller irgendwann nicht mehr. Da kam ihm die Idee mit dem Tee. „Das war schon immer meine Passion.“ Wichtig sei, dass es keine 08/15-Ware von der Stange gebe, ist sich Möller sicher. „Man muss im Einzelhandel seine Nische finden.“ Er hat auch viele Stammkunden, die ihn gefunden haben. Und an den belebteren Tagen, gibt es auch Laufkundschaft. Aber er ist sich auch sicher, dass das Internet den Teeverkauf nicht großartig beeinträchtigen wird. „Das Auge und die Nase spielen eine große Rolle beim Tee. Schon beim Riechen entscheidet man doch: Ist das meins. Oder ist es das nicht.“ Und das könne kein Internetversandhändler bieten.