„Liebe macht blind – aber glücklich“ von Rüdiger Bertram ist geschmückt mit Zeichnungen von Yvonne Semken. (imke Harms)

Frische Tulpen auf dem selbst aufgearbeiteten Tisch, eine bunt verspielte Tapete und allerlei Skizzen und Bilder. Dass Yvonne Semken einen Blick für die schönen Dinge hat, ist beim Betreten des Hauses in Hude offensichtlich. Da passt ihr einstmals erlernter Beruf der Bürokauffrau nicht so richtig ins Bild. Aber der ist auch in weiter Ferne, wenn die 43-Jährige mit Aquarell, Bleistift, Pastell, Ölkreiden und Finelinern loslegt – oder mit dem digitalen Stift.

Seit 2018 ist Yvonne Semken selbstständige Kinderbuch-Illustratorin. Anfang dieses Jahres ist das Buch „Liebe macht blind – aber glücklich“ von Rüdiger Bertram erschienen – mit Zeichnungen, die aus der Feder von Yvonne Semken stammen.

Der Berufswechsel kam so. „Ich habe schon immer gern gezeichnet und gemalt. Aber meine Eltern rieten mir, ich solle erst etwas Vernünftiges lernen“, erinnert sich die Frau mit den schulterlangen lockigen Haaren und der bunten Kleidung zurück – und muss lächeln. Sie habe im Sozialbereich gearbeitet. „Mir fiel vieles schwer, ich musste mich wirklich anstrengen“, sagt sie. An den Kinderbüchern hänge ihr Herz. „Die Ideen fließen wie selbstverständlich, und ich liebe es einfach“, erklärt die 43-Jährige.

Der erste Auftrag

Den Schritt in den kreativen Bereich hat die in Bremen geborene Semken nicht bereut. Freunde hätten sie dazu ermutigt. Einer ihrer Leitsprüche: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“ Yvonne Semken wagte. Schaffte sich Bearbeitungssoftwares wie Photoshop und Indesign an sowie ein Zeichenpad – und probierte aus. „Ich belege Kurse, bilde mich fort in Drucktechniken oder Radierungen, male auf Leinwand oder mit ganz neuen Stilen“, erläutert Semken. Sie nahm an dem Festival der Illustratoren in Oldenburg teil, knüpfte die ersten Kontakte in dieser Branche. Und dann trudelte der erste Auftrag ein. „Graue Hunde könn’n nicht fliegen: Fabelhafte Geschichten für Groß und Klein“ hieß das Werk von dem Oldenburger Autoren Jos F. Mehrings. Das sei ein guter Einstieg gewesen: „Der Autor hatte ziemlich genaue Vorstellungen und hat mich gut begleitet, wir haben sehr viel über die einzelnen Zeichnungen gesprochen“, berichtet die Huderin.

Und wie fängt sie dann an? „Meistens denke ich ein paar Stunden nach, zeichne auf Papier ganz spontan für mich ganz kleine Skizzen und schaue, in welche Richtung es sich entwickelt“, verrät sie. Vor allem nachts sei sie produktiv – das liege derzeit aber auch an dem Corona-Lockdown, aufgrund dessen nicht nur der Mann im Homeoffice sitze, sondern auch die elf und 13 Jahre alten Kinder tagsüber betreut werden müssen.

Die erste Idee

Viele Anregungen holt sich Yvonne Semken auch in der Natur. Für das neuste Buch „Liebe macht blind – aber glücklich“ seien die Tiere auf einem Bauernhof auf der Halbinsel Cornwall die beste Vorlage gewesen. Die Erfahrung habe sie gelehrt, dass häufig die erste Idee letztlich auch die sei, die umgesetzt würde. „Und für dieses Buch fiel es mir auch leicht, weil ich den Text gleich sehr gern mochte“, spricht Semken dem Autor Rüdiger Bertram ein Lob aus.

Die technischen Neuerungen seien eine große Erleichterung. „Ich mag es, sehr traditionell zu zeichnen, aber gerade, wenn eine Zeichnung vom Grundsatz passt, nur die Größe oder Farbigkeit verändert werden muss, sind die digitalen Varianten super“, sagt die Huder Illustratorin. Wegen der Corona-Krise hatten Buchhandlungen zwar seit Längerem leider nicht geöffnet, aber Yvonne Semken hat dennoch die Hoffnung, dass Eltern vermehrt zu dem Buch greifen, um den Nachwuchs zu beschäftigen. Ihr Glaube hilft hier, an einer Devise festzuhalten: „Positiv bleiben.“