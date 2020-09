Mit angemessenem Abstand: Gerrik Eickworth, Christian Wüstner und Sabine Wefer (von links) freuen sich auf die bevorstehenden Aktionstage. (INGO MÖLLERS)

Die Delmenhorster Geschäftsleute sind vorbereitet auf die Aktion „Heimat shoppen“. Start dafür ist am kommende Sonnabend, 12. September. Mehr als zwei Dutzend Unternehmen beteiligen sich daran. Gemeinsam mit der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG) werben Einzelhändler und Dienstleister für den Einkauf vor Ort und eine attraktive City.

Bereits zum vierten Mal wird die Aktionswoche auch nach Delmenhorst getragen. „Es macht die Innenstadt einfach lebenswerter“, sagt Christian Wüstner, Sprecher der Delmenhorster City-Kaufleute und Inhaber des Geschäfts Gameground in der Fußgängerzone. Mit der Initiative unterstützt die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer gezielte Werbemaßnahmen des stationären Einzelhandels.

Dieses Jahr beteiligen sich 24 Werbegemeinschaften sowie einzelne Händler aus 23 Kommunen an der Imagekampagne für die lokale Geschäftswelt. So wollen sie zeigen, dass der Online-Handel und seine Angebote keine Alternative zu einer professionellen Beratung durch dafür ausgebildete Kräfte sind. Die Geschäfte böten nicht nur Waren und Dienstleistungen an, sondern seien auch engagiert bei Events, sie seien Arbeitgeber, Sponsoren und wichtige Einnahmequelle für die Kommunen.

Ein Einkauf in der Stadt, in der man lebt, ist laut Wüstner gerade jetzt wichtiger denn je: Mit jedem Einkauf könnten Kunden dazu beitragen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den lokalen Einzelhandel ein Stück weit zu mindern. „Ich muss sagen, ich bin froh und dankbar für diese Kampagne“, sagt der Kaufleute-Sprecher. Auf sich allein gestellt wäre es für einen Einzelhändler eine unglaubliche Arbeit, etwas Vergleichbares zu organisieren. Um auf ihre Teilnahme aufmerksam zu machen, überlegen sich die Kaufleute und Dienstleister eigens entworfene Plakate, die dem jeweiligen Geschäft ein Gesicht geben sollen. Mit individuellen Slogans bringen sie so zum Ausdruck, weshalb die Unterstützung des Einzelhandels wichtig ist.

Auf dem Wochenmarkt sollen am die Aktionswochen am Sonnabend eröffnet werden. Dafür wird ein Informationsstand am Rathausplatz eingerichtet. Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung werden während der Öffnungszeiten des Wochenmarktes Informationsmaterial zu den Aktionswochen zur Verfügung stellen und an die Passanten kleine Überraschungstüten verteilen.

Im Zeitraum der Aktionswochen, vom 12. bis 26. September, können Kunden zudem an einem Suchspiel in der Innenstadt teilnehmen. Darin wird die digitale Welt mit dem analogen Einzelhandel der Region verknüpft. Im Schaufenster der teilnehmenden Händler werden verschiedene Gegenstände versteckt, die zu suchen sind. Die Gegenstände werden vorab in den Sozialen Medien und auf der Homepage der Wirtschaftsförderungsgesellschaft veröffentlicht. Kunden, die eines der ausgestellten Objekte gefunden haben, können dieses fotografieren und über die Sozialen Medien unter dem Hashtag #heimatshoppendel veröffentlichen oder per E-Mail an citymanagement@dwfg.de senden. Die Gegenstände sollen am Ende der Aktion unter den Teilnehmern per Zufallsprinzip verlost werden.

Im Rahmen des Veranstaltungsformates „City-Impulse“ laden die Wirtschaftsförderer für Montag, 14. September, ab 19 Uhr zu einem Impulsvortrag unter dem Titel „Einführung in den Online-Handel“ in die Markthalle ein. Als Gastredner wurde der erfahrene Dozent Thomas Hayen gewonnen. Er referiert über Vorzüge von Onlineshops und wie ein solcher Vertriebskanal erfolgreich aufgebaut werden kann. Der kostenlose, einstündige Vortrag soll vor allem für lokale Einzelhändler interessant sein, die ihre Waren zusätzlich im Internet anbieten wollen. Bei Bedarf stehen die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Anschluss persönlich für Fragen zur Verfügung. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung vorab erforderlich.

Trotz der Einschränkungen durch die Hygienemaßnahmen wegen der Corona-Pandemie, blickt Geschäftsinhaber Christian Wüstner den kommenden Aktionswochen positiv entgegen. Wegen Corona seien diesmal sicherlich weniger Leute unterwegs, mutmaßt er, kann sich generell jedoch keinesfalls beklagen. Da sich die Kunden an die Einschränkungen in den Geschäften mittlerweile gewöhnt hätten, sieht er für sie keine gesundheitliche Gefahr. „Wir haben für Hygienemaßnahmen in jedem einzelnen Geschäft gesorgt, daran wird die Kampagne nicht leiden – gar nichts zu machen, ist auch keine Option.“ Bei den meisten Händlern bestehe sogar weiterhin eine Begrenzung der Personenanzahl, um den notwendigen Abstand gewährleisten zu können. Außerdem handelt es sich bei der Aktion nicht um einen einzelnen Tag, wie beispielsweise bei verkaufsoffenen Sonntagen, was das ganze einfacher mache.

Die Aktionstage „Heimat shoppen“ finden vom 12. bis 26. September in der Delmenhorster Innenstadt statt.