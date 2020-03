Ulrike Schönherr, Leiterin der Abteilung für Kinder- und Jugendbücher in der Stadtbücherei, gehört zur Jury des Deutschen Jugendliteraturpreises. (TAMMO ERNST)

Ohne zwei Bücher in der Tasche geht Ulrike Schönherr nicht mehr aus dem Haus. Es könnte ja sein, dass sie irgendwo warten muss. Das bedeutet: Zeit zum Lesen. Und wenn sie mit dem Zug zur Arbeit nach Delmenhorst oder auf Dienstreise irgendwo anders hinfährt ist das: Zeit zum Lesen. Jede Minute ist kostbar, Ulrike Schönherr muss viel lesen. Momentan sind es so zwischen 180 bis 200 neue Bücher im Jahr. Nicht, dass sie es nicht gern macht. Sie ist Bibliothekarin, sie leitet die Abteilung für Kinder- und Jugendbücher in der Stadtbücherei, sie liebt Bücher, eine Bibliophile im besten Sinne also. Aber an die 200 Bücher sind schon eine Ansage.

Aber gut: Sie hat es ja so gewollt. Ulrike Schönherr ist Mitglied der Jury des Deutschen Jugendliteraturpreises, Sparte Jugendbuch. Zusammen mit Karin Vach, Professorin für Literaturdidaktik am Institut für deutsche Sprache und Literatur an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, sucht sie die besten Titel aus, kürt schließlich die Sieger mit. Und es geht nicht anders: Erlesenes will erlesen werden. „Es ist aber wirklich sehr spannend zu gucken, was es alles auf dem Markt gibt. Und einige Bücher hätte ich ohne mein Jury-Amt nicht entdeckt“, gibt sie zu. Und ja: Es gibt jedes Jahr unbedingt wieder Tolles, Neues, Fesselndes zu entdecken.

Ein Jury-Jahr verläuft dabei immer gleich. Einfach, weil die Flut an neuen Titeln erst einmal gesichtet werden muss. Natürlich kann einiges gleich aussortiert werden, zum Beispiel Band 182 einer x-beliebigen Jugendbuchreihe. Um die geht es nicht. „Die Verlage können aber auch selbst Titel, die sie besonders gut finden, anmelden, damit wir es anschauen“, erzählt die 37-Jährige. Davon wird auch rege Gebrauch gemacht. Bis Dezember muss der aktuelle Jahrgang gesichtet sein. „Dann stellt jede der vier Jury Sparten, also Bilder-, Kinder-, Jugend- und Sachbuch, jeweile eine Longlist mit 20 bis 25 Titeln zusammen“, erklärt sie. Danach beginnt auch schon direkt Weihnachten, weil alle Titel aller vier Listen nun jedem Juror zugesandt werden, täglich treffen schwere Bücherkartons ein.

All diese Titel müssen nun bis Januar, zur ersten Jury-Klausur, gelesen und bewertet werden. Auf dieser ersten Sitzung in München, wo der Arbeitskreis Jugendliteratur seine Geschäftsstelle hat, wird aus der Long- eine Shortlist mit elf bis 16 Titeln. Im Februar gibt es dann das nächste Treffen, auf dem schließlich die jeweils sechs Nominierten jeder Sparte festgelegt werden. Die Zeit zwischen den beiden Sitzungen braucht es teilweise auch deswegen, weil für Sachbücher noch Gutachten eingeholt werden müssen. Mit der fachlichen Genauigkeit nimmt es nicht jeder Autor und jeder Verlag genau genug. „Man merkt leider, dass mittlerweile oft am Lektorat gespart wird.“ Das trifft aber auch auf Literatur zu.

Um so wichtiger also, dass der Preis als Kompass für Käufer dient. Was in den Augen der Jury sehr gut ist, kann jeder sehen, denn die Nominierten, die eigentlich in einer feierlichen Zeremonie im Rahmen der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben werden, dürfen sich eine silberne Plakette auf das Cover kleben. „Im Oktober, auf der Frankfurter Buchmesse, werden dann die Sieger gekürt“, erzählt Ulrike Schönherr. Ein Event, das Spaß macht. Auch den Juroren. Im Saal sitzen die Verlagsvertreter, bangen und hoffen. Die Spannung kann man regelrecht greifen. „Wenn dann der Sieger verkündet wird, springen alle auf und schreien. Es ist beeindruckend und schön, ein Teil davon zu sein." Denn wie bei allen renommierten Preisen gilt auch für den Jugendliteraturpreis: Er ist ein nennenswerter Verkaufsförderer, der selbst für renommierte Großverlage bedeutend ist.

Ulrike Schönherr, geboren und aufgewachsen in Sachsen, als es noch zur DDR gehörte, wollte eigentlich einmal Soziale Arbeit studieren. „Dann habe ich aber ein Jahr in einem Kinderheim mein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht“, erzählt sie. Danach wusste sie zumindest: Sie studiert vielleicht doch lieber etwas anderes. Und so schrieb sie sich in Potsdam in Informationswissenschaften, Fachrichtung Bibliotheken, ein. „An der Fachhochschule machen wir viele Praktika, da war ich immer in großen Bibliotheken, in Hamburg, in Helsinki. Da habe ich auch meine soziale Ader wiederentdeckt.“ Deswegen studierte sie im obligatorischen Zweitfach dann doch noch Soziale Arbeit. Ihr letztes Praktikum durchlief sie in der Fachstelle für Gefängnisbüchereiwesen in Münster.

Nach dem Studium bewarb sie sich dann bei fünf Bibliotheken. In Nordenham wollte man sie haben. „Dort habe ich in der Kinder- und Jugendbücherei angefangen“, erzählt sie. Dann folgte der Wechsel nach Münster, an ein deutlich größeres Haus. „Dort habe ich angefangen, die Jugendbibliothek aufzubauen.“ Doch nach zweieinhalb Jahren zog es sie zurück in den Norden, 2016 begann sie in Delmenhorst. Ihr gefällt es richtig gut, in einem vergleichsweisen kleinen Haus zu arbeiten. Sie kommt da in Kontakt mit den jungen Lesern, kann sie beraten, sie vielleicht mit der Nase auf gute Bücher stupsen, die sie sonst nie ausgeliehen hätten. Und einige der Stammkunden kennt sie natürlich jetzt auch sehr gut, weiß, was sie mögen und was nicht.

Im Moment, obwohl der neue Jahrgang für die Jury-Arbeit schon bereit liegt, liest sie aber ein bisschen etwas für sich. Muss auch mal sein, es kann nicht immer nur Jugendbuch sein. Aus der Kiwi-Musikbibliothek ist es gerade Band 1: „Thees Uhlmann über Die Toten Hosen“. Und von Karin Kalisa „Radio Activity“. „Eigentlich liebe ich es auch, Tageszeitungen zu lesen“, sagt Ulrike Schönherr. Aber das muss sie sich meist verkneifen. Das geht nur noch im Urlaub. Da muss sie streng sein, sonst schafft sie die 200 neuen Jugendbücher, die auf sie warten, einfach nicht.

Zur Sache

Die nominierten Jugendbücher

Susan Kreller: Elektrische Fische, Carlsen, ISBN: 978-3-551-58404-5, Preis: 15 Euro

Begründung der Jury: Susan Kreller erzählt eine Geschichte, die ebenso von Heimkehr wie von der Fremde handelt und Emmas Erfahrungen des Nicht-Ankommens eindrucksvoll ausleuchtet. Die poetische Sprache des Romans ist packend und führt direkt hinein in Emmas Zerrissenheit zwischen zwei Ländern. Und am Ende steht die Einsicht, dass Heimat vor allem ein Gefühl ist.



Dita Zipfel (Text)/Rán Flygenring (Illustration): Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, Hanser, ISBN: 978-3-446-26444-1, Preis: 15 Euro

Begründung der Jury: Man nehme für ein innovatives Buchrezept: einen skurrilen Plot, eine erfrischend unverblümte Sprache, ein starkes Figurenensemble, würze das Ganze mit einer großen Portion Humor und reichere es mit verblüffend zutreffenden Illustrationen an. Schon hat man eine Geschichte, die herausragt und unglaublich originell ist. Dass sie noch dazu in einem stimmig durchgestalteten Buch verpackt ist, erhöht die Lesefreude.



Antje Herden: Keine halben Sachen, Beltz & Gelberg, ISBN: 978-3-407-81248-3, Preis: 12,95 Euro

Begründung der Jury: Antje Herden gelingt es, Robins jugendliche Gier nach Neuem und Zugehörigkeit in Worte zu fassen. Ihre Sprache fesselt und vermag einen Drogentrip beängstigend real zu schildern. Nie tönt es jedoch belehrend oder gar verharmlosend aus dem Text. Ungewohnt und anregend ist die Verwendung der Du-Ansprache, die irritiert und deren Geheimnis erst am Ende gelüftet wird. Ein literarischer Trip, verstörend und faszinierend zugleich.



Jason Reynolds: Long Way Down, aus dem Amerikanischen von Petra Bös, dtv Reihe Hanser, ISBN: 978-3-423-65031-1, Preis: 14,95 Euro

Begründung der Jury: Der Autor hat eine famose Idee kunstvoll umgesetzt: In einer erzählten Zeit von nur einer Minute gelingt es Jason Reynolds mit reduzierten Mitteln, Spannung und Intensität zu schaffen, die kaum Zeit zum Atmen lässt. Reynolds erster Versroman besticht durch seine präzise und gleichermaßen fesselnde Sprache. Die Knappheit lässt Raum für eigene Deutungen und fordert zum individuellen Urteil auf. Petra Bös hat den Versroman fabelhaft übersetzt.



Dashka Slater: Bus 57, aus dem Amerikanischen von Ann Lecker, Loewe, ISBN: 978-3-7432-0363-1, Preis:: 18,95 Euro

Begründung der Jury: Dashka Slaters genau recherchierte Aufbereitung realer Ereignisse aus Oakland des Jahres 2013 widerlegt das zunächst Augenscheinliche. Unter Einbeziehung vielfältiger Dokumente – unter anderem Interviews, juristische Kommentare, Briefe, Lyrics, poetische Beschreibungen – zeichnet die Autorin aus verschiedenen Blickwinkeln die Lebensgeschichten dieser beiden Jugendlichen nach, welche unwiederbringlich miteinander verknüpft sind. Überzeugend ist die konsequent neutrale erzählerische Darbietung mit vielen Hintergrundinformationen etwa zu Genderkonzepten und jugendlichem Strafvollzug. Deutlich wird, dass binäre Konzepte wie Opfer/Täter, männlich/weiblich, schwarz/weiß und schuldig/unschuldig nicht weiterhelfen. Stimmig und innovativ dazu ist die sprachliche Gestaltung, welche statt binärer Pronomen ein neutrales „sier“ nutzt und überraschend eingängig ist. Bus 57 ist ein wichtiges Plädoyer für eine diverse Gesellschaft.



Stefanie de Velasco: Kein Teil der Welt, Kiepenheuer & Witsch, ISBN: 978-3-462-05043-1, Preis: 22 Euro

Begründung der Jury: Es handelt sich um einen erzählerisch vielschichtigen Roman. Angesiedelt in der Nachwendezeit, gibt er kenntnisreich Einblicke in die Organisation und Strategien der Zeugen Jehovas, deutet aber auch deren Verfolgung im Naziregime und in der DDR an. Was es für die beiden Protagonistinnen bedeutet, „kein Teil der Welt“ zu sein, wird atmosphärisch dicht entfaltet, ist aber auch über weite Strecken bedrückend und lässt einen nach der Lektüre lange Zeit nicht los.