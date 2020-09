Während die Äpfel verarbeitet werden, tragen alle Kinder Schutzmasken. Die Verantwortlichen des Umweltzentrums freuen sich, dass sie überhaupt wieder Schulklassen empfangen dürfen. (INGO MöLLERS)

Kartoffel oder Äpfel – diese Wahl haben Schulklassen derzeit, wenn sie das Regionale Umweltzentrum Hollen (RUZ) besuchen. Gut fünfeinhalb Monate – von Mitte März bis Ende August – war die Einrichtung coronabedingt weitgehend verwaist. Die Niedersächsische Landesregierung hatte den Schulen in ihren Auflagen bekanntlich jegliche Ausflüge und Klassenfahrten verboten, und davon waren auch die sogenannten „außerschulischen Lernorte“, zu denen auch das RUZ gehört, betroffen. Doch seit Beginn des neuen Schuljahrs dürfen die Klassen wieder kommen. Endlich, wie nicht nur das RUZ-Team um Leiterin Marina Becker-Kückens findet.

„Eine Klasse ist vor dem Haus beschäftigt, die andere dahinter. Und um dem Kohortenprinzip gerecht zu werden, dürfen sie sich auch nicht begegnen“, schildert Becker-Kückens die zentralen Aspekte des Hygienekonzepts. „Wir hatten befürchtet, dass es da Probleme geben könnte, aber das klappt wunderbar“, berichtet sie von den Erfahrungen der ersten beiden Wochen. Überhaupt würden sich die Kinder extrem diszipliniert verhalten, weil sie es inzwischen längst gewohnt seien, mit Maske rumzulaufen. Ein kleiner Wermutstropfen sei allerdings die Tatsache, dass auf diese Weise auch nur eine Klasse das Labyrinth besuchen dürfe, das seit über 20 Jahren zu den Top-Attraktionen zählt.

Während die Referenten mit der Grabegabel die Kartoffeln aus der Erde holen, sammeln die Kinder sie auf. Später landen die Feldfrüchte zunächst in einer Sortieranlage, ehe sie gewaschen, geschnitten und gebacken werde. „Beim kompletten Verarbeitsungprozess tragen die Kinder Masken. Gleiches gilt natürlich entsprechend für die Apfelklasse“, betont Becker-Kückens. Und wenn ein Kind zur Toilette muss, haben Apfel- und Kartoffelklasse dafür eigene Wege und magnetische Karten, die anzeigen, ob das Örtchen besetzt ist. Denn die Toiletten müssen – wie in den Schulen auch – einzeln aufgesucht werden.

„Die Kinder sind einfach nur glücklich, dass sie wieder einen halbwegs normalen Tagesablauf haben“, meint Ökotrophologie-Studentin Aileen Geiger, die mit ihren Kolleginnen Rebecca Ziegler und Mirka Waltz das Hygienekonzept entwickelt hat. Die drei absolvieren im RUZ gerade ein Langzeitpraktikum und bereiten dort unter anderem ihre Bachelor-Arbeit vor.

Fürs Händewaschen haben die RUZ-Verantwortlichen extra eine große Maurerwanne und ökologische Seife organisiert. Und um der Hygiene gerecht zu werden, machen die Verantwortlichen sogar bei ihrem Bildungsauftrag, dem sparsamen Umgang mit Ressorcen, ausnahmsweise kleinere Abstriche. „Es ist unglaublich, wie viel Papier wir zurzeit verbrauchen“, hat Becker-Kückens festgestellt. „Aber nutzt ja nichts.“

„In Niedersachsen gibt es fast 50 Umweltzentren, aber bislang habe ich noch von keiner anderen Einrichtung gehört, dass sie wieder Schulklassen empfangen. Da sind wir eine der ersten“, erklärt Becker-Kückens. Zurzeit findet der komplette RUZ-Tag nach Möglichkeit draußen statt. Doch wenn sämtliche Katoffeln geerntet und sämtliche Äpfel gepflückt sind, werden die Schüler auch den großen Seminarraum wieder stärker nutzen. „Ohnehin stellen wir das Programm dann wieder um, etwa auf die Themen 'Vom Korn zum Brot', Lebensmittelverschwendung oder Energie sparen“, erläutert die RUZ-Chefin. Die Nachfrage habe unter der Corona-Pandemie übrigens nicht gelitten. Bis auf einige Termine im Wald und auf dem Bauernhof sei das Umweltzentrum bereits für das ganze Schuljahr ausgebucht, berichtet Becker-Kückens.

Auch am Lernstandort Huntlosen soll der Betrieb übrigens in Kürze wieder starten. „Die Kollegen dort gehen ja in die Schulen, deshalb ist die Vorbereitung da ein bisschen aufwendiger“, sagt Becker-Kückens.