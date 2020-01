Kohl, Pinkel, Grützwurst, Speck, Kassler, Kartoffeln und Bier: So sieht ein fertiges Gericht im Ganderkeseer Gasthaus Backenköhler aus. (INGO MOELLERS)

Sobald das neue Jahr beginnt, ist ein Brauch nicht weit: Das Grünkohlessen ist in weiten Teilen Norddeutschlands für viele Menschen ein absolutes Muss. Verbunden wird der Lokalbesuch in der Regel mit einer gemeinschaftlichen Tour durch die Natur samt Bollerwagen, einem großem Repertoire an alkoholischen Getränken und zumeist auch einer lauten Musikbox. In Delmenhorst und umzu ist der Startschuss dazu nun erfolgt. Sowohl das Gasthaus Backenköhler in Ganderkesee als auch die Gastronomie Schierenbeck in Delmenhorst haben am Wochenende viele Gäste begrüßen dürfen.

Markus Lamprecht, Küchenchef im Gasthaus Backenköhler, rührt den Grünkohl um. (INGO MOELLERS)

Der Einmarsch dieser Gäste wird dabei im Normalfall zwischen 18 und 19 Uhr erwartet, berichtet Markus Lamprecht, Küchenchef des Gasthauses Backenköhler. Ganz darauf verlassen sollte sich darauf aber keiner. „Jede Kohlfahrt hat ihre Eigenheiten. Die einen kommen später, die anderen bei Regen auch gerne mal früher.“ Solche Verschiebungen versetzen Lamprecht und sein Team in der Küche aber überhaupt nicht in Panik. Das ist auch der Erfahrung zuzuschreiben. Schließlich lädt das Gasthaus jährlich Teilnehmer von Kohltouren zu sich ins Lokal ein, Lamprecht tut dies beispielsweise seit 13 Jahren. „Wir machen das schon seit Ewigkeiten. Jeder kennt die Abläufe aus dem Eff-Eff und weiß, was zu tun ist.“ Die Vorbereitungen für solch eine Kohlparty, die mit DJ zumeist an einem Sonnabend veranstaltet wird, beginnen dabei am Donnerstag. „Freitag wird der Kohl dann gekocht und einen Tag später warm gemacht. Dadurch schmeckt er intensiver“, beschreibt der 53-Jährige. Weil neben dem Kohl natürlich auch noch die anderen dazugehörigen Speisen wie unter anderem Pinkel und Kartoffeln oder Ausweichgerichte wie Hähnchenschnitzel, hausgemachte Nudeln oder Falaffelbällchen für die Gäste gekocht werden müssen, herrscht derweil am Tag des Events in der Küche Hochbetrieb. „Damit alles frisch und heiß ist, legen wir um 10 Uhr los. Bis 17 Uhr müssen die Vorbereitungen dann abgeschlossen sein“, schildert Lamprecht. Um den Gästen das Essen möglichst schnell zu servieren, sollte jeder der sieben bis acht Köche möglichst nur eine Aufgabe an dem Tag haben. „Das klappt aber nicht immer. Manchmal muss jemand auch nach rechts und links schauen.“ Trotz der Hektik und der Unruhe ist der Küchenchef des Gasthauses Backenköhler in Ganderkesee ein echter Fan der Kohlsaison. „Die Kollegen denken, ich habe eine Macke. Aber ich freue mich jedes Jahr darauf. In der Küche arbeiten wir zwar sehr konzentriert, aber wenn alles endet, wird da auch alles lockerer“, erzählt Lamprecht.

Im Bild ist das Königspaar der Airbus-Betriebssportgemeinschaft Segeln zu sehen. Sie haben die Kohltour organisiert und die Gruppe auf dem Weg in die Delmenhorster Gastronomie Schierenbeck sicher durch die Natur geführt. (INGO MOELLERS)

Eine Freude, die auch Bernd Schierenbeck teilt. Demnach spüle die beliebte Tradition im Norden ordentlich Geld in die Kassen der Lokale. „Für Januar und Februar stellt das ein sehr gutes Geschäft dar. Sonst hätten wir da eine Durststrecke“, sagt der Inhaber der Gastronomie Schierenbeck in Delmenhorst. Über Teilnahme an seinen Kohlpartys kann er somit nicht klagen. Dafür gebe aus seiner Sicht mehrere Gründe. „Für 59 Euro erhalten die Gäste bei uns einen Rundumservice“, meint Schierenbeck, der als Vorzüge Security, Garderobe, Tanzmöglichkeiten, verschiedene Bars, Raucherraum und wechselnde DJs nennt. Anders als in manch anderen Lokalen, die ein Buffet bereitstellen, können sich die Besucher zudem sicher sein, ihr Essen an den Tisch gebracht zu bekommen. „Dafür braucht man gutes Personal. Bei der Menschenmenge finden wir das aber professioneller.“ Weiter wirke sich auch die Nähe zum Bahnhof positiv aus. So ist es für Bremer und Leute aus dem nahen Umland ein Leichtes, nach einem aufregenden und ereignisreichen Tag wieder sicher Zuhause anzukommen.