Dieser Neubau wird Deichhorst prägen. Er ist: wuchtig. In einer ersten architektonischen Skizze, die Josef-Hospital-Geschäftsführer Florian Friedel am Freitag in einem Pressegespräch zeigte, wird deutlich, wie groß der Krankenhausneubau wird. Der historische Höger-Bau sieht daneben geradezu zierlich aus. 110 Meter wird sich der Neubau entlang der Wildeshauser Straße ziehen, 70 Meter wird er aufs alte Klinikum-Gelände ragen, vier Stockwerke hoch soll er werden. Und nach derzeitigem Planungsstand alles in allem fast 168 Millionen Euro kosten.

„Diese Zahlen werden sich noch verändern“, betonte Friedel. Zum einen lassen sich vielleicht Sparpotenziale in der jetzt anstehenden Detailplanung heben. Zum anderen wurden die jährlichen Teuerungsraten im Baugewerbe aber noch nicht eingerechnet. Eine Zahl ist aber schon fix: Rund 800 000 Euro habe die Planung allein bis jetzt gekostet. 150 Millionen Euro für den Neubau steuert das Land zu.

Friedel erklärte, wie es zu der Kubatur des Gebäudekomplexes gekommen ist. Es ist ein Prozess intensiver Abstimmung zwischen den Architekten von GSP Gerlach Schneider Partner aus Bremen und den Beschäftigten, den Stationsleitern, der Pflegedienstleitung. In Delmenhorst wird nicht einfach nur gebaut, sondern es muss ein Krankenhaus der Zukunft gedacht werden. „Wir stehen da vor neuen Herausforderungen“, sagte Friedel. Er meinte damit neue gesetzliche Vorgaben, beispielsweise die Mindestzahl an Pflegekräften pro Patient.

„Wenn es beispielsweise heißt, dass sich eine Pflegekraft in der Nachtschicht um 28 Patienten kümmern darf, ist es schlecht, wenn eine Station 35 Betten hat“, erklärte Friedel. Die Stationen in den Geschossen 3 und 4 wurden entsprechend so versetzt geplant, dass sie nicht nur optimierte Wege für die Mitarbeiter bedeuten, sondern dass die Einheiten auch jeweils optimal für die Schichten zusammengelegt werden können. „Seitens des Landesministeriums gab es ein großes Lob. Es wurde gesagt, das, was die Architekten und das Team von Herrn Friedel in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt haben, sei nicht alltäglich“, fügte Oberbürgermeister Axel Jahnz an.

Alte Pläne alle verworfen

Die Entwicklung hin zu einen Neubau kam erst Mitte vergangenen Jahres, für ein Projekt dieser Größenordnung also recht kurzfristig. Ganz ursprünglich gab es ja auch die umstrittenen Pläne, auf dem Grundstück des ehemaligen St.-Josef-Stifts in der Innenstadt neu zu bauen. Da war aber auch noch die katholische Kirche 90-Prozent-Eigner des JHD. Entsprechend sollte alles auf kirchlichem Grund und Boden geschehen.

Für den Neubau dort hatte Delmenhorst bereits eine Förderzusage über 70 Millionen Euro bekommen, bei einem Eigenanteil von 13 Millionen Euro. Nach der Insolvenz der Stiftung St. Josef waren diese Pläne aber obsolet. Nachdem durch die Rekommunalisierung des Krankenhauses klar war, dass das Haus an der Wildeshauser Straße bleibt, wurde versucht, dort einen Mix aus Bestands- und Neubauten zu entwerfen. Im vergangenen Sommer stellten Friedel und Jahnz diese Pläne in Hannover vor. Doch diese Pläne waren nicht zukunftweisend.

Darüber waren sich alle Beteiligten schnell klar. „Danach haben wir uns sehr bald mit einem frei stehenden Krankenhaus beschäftigt“, erzählte Jahnz. Seit dem vergangenen Sommer fuhren er und Friedel häufig nach Hannover, hielten ständigen Kontakt mit dem Ministerium, Jahnz führte viele, viele Telefonate, mit dem Delmenhorster Landtagsabgeordneten Deniz Kurku, mit Ministerpräsident Stephan Weil, mit Sozialministerin Carola Reimann, mit Staatssekretär Heiger Scholz. Nur an einer Front schwieg Jahnz, sagte er. Gegenüber der Politik.

Weil allen klar war, dass es ein teures Projekt wird, sollte auf keinen Fall zu früh mit Zahlen hantiert werden, die sich dann bei fortgeschrittener Planung vielleicht nicht mehr halten ließen. Erst Ende Februar wurde publik, dass Delmenhorst ein ganz neues Krankenhaus bekommen soll, das Sozialministerium hatte die Neuigkeiten seinerzeit publik gemacht. Allerdings wurde auch zu dem Zeitpunkt über Zahlen geschwiegen. Bis vergangenen Mittwoch. „Diese Entscheidung war ein echter Knaller für Delmenhorst“, sagte Kurku. „Das ist nicht nur ein Erfolg für den Gesundheits-, sondern für den Wirtschaftsstandort Delmenhorst.“

Nicht ganz ohne Genugtuung

Murat Kalmis, Fraktionsvorsitzender der FDP im Stadtrat, die als einzige eine Stellungnahme zur 150-Millionen-Euro-Förderung versandte, begrüßt diese Entscheidung insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich die Delmenhorster Liberalen von Beginn an in der Standortdiskussion für Deichhorst stark gemacht haben und „vehement gegen einen Klinikneubau in der Stadtmitte eingetreten“ sind. „Auch hat sich unsere Aussage im Kommunalwahlkampf 2016 nunmehr als richtig erwiesen, dass eine öffentliche Förderung durch Bund und Land unabhängig vom Standort erfolgen wird“, stellte er, nicht ganz ohne Genugtuung, fest. Unter den neuen Förderbedingungen sollten auch die notwendigen Eigenmittel für die Klinikgesellschaft finanzierbar sein, ist Kalmis zuversichtlich.