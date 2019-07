Jessica Hellmann verkörpert in "Sheherazade" Theodora, eine der Stadtbewohnerinnen. (Theater Anu)

Delmenhorst. Und auf einmal ist man mittendrin, im Labyrinth. Umgeben von durchscheinenden Vorhängen, die so zahlreich sind, dass sie zu weißen Wänden werden. Nur die dunkelgrünen Baumgipfel überhalb der weißen Dächer erinnern daran, dass man gerade mitten auf der Delmenhorster Burginsel steht und nicht irgendwo im Orient ist, umhüllt von Baldachinen, die einen vor der heißen Wüstensonne schützen sollen. Bei den Delmenhorster Burginselträumen taucht man ein, in eine andere Welt, die die Besucher in diesem Jahr bei „Sheherazade“ in den Orient verschlägt, in die Stadt der Erzähler. Dabei begleitet man tagsüber den jungen Yunus, der Geschichtenerzähler werden will, auf seiner Reise durch die arabische Welt.

An insgesamt elf Stationen wird die Geschichte von Yunus als Hör-Installation erzählt, die die Besucher entweder bei einer Gruppenführung auskundschaften oder aber selbstständig erleben können, wenn sie sich entsprechend über WLAN auf dem Gelände anmelden. Es ist das erste Mal, dass die Burginselträume auch tagsüber besucht werden können: Von diesem Freitag, 12. Juli, bis Sonnabend, 20. Juli, ist der begehbare Geschichtenirrgarten tagsüber von 14 bis 18 Uhr zugänglich. Das Angebot richtet sich vor allem an Familien mit Kindern. Dabei können die Besucher nicht nur Yunus hörend begleiten, sondern seine Geschichte auch parallel in einem kleinen Büchlein mitverfolgen und sogar mitgestalten. „Wenn man reist, überschreitet man oft Grenzen, bei denen man Stempel bekommt“, erzählt Martin Thoms vom Theater Anu, der bei Sheherazade für die Szenografie verantwortlich zeichnet. So bekommt man auch im Labyrinth Stempel oder Sticker, die man an den einzelnen Stationen für sein Büchlein sammeln kann.

„Als wir angefangen haben, über dieses Inszenierung nachzudenken, war gerade die Zeit der großen Flüchtlingswelle“, erzählt Thoms. So schrieb Stefan Behr schließlich die Geschichte des jungen Yunus, der den schwierigen Weg von Spanien nach Marrakesch und Aleppo beschreitet – und damit sozusagen den umgekehrten Weg zurücklegt, den viele Flüchtlinge gehen mussten. „Dabei wird Yunus zum jungen Mann und Geschichtenerzähler“, sagt Thoms. Bis Yunus schließlich die Stadt der Erzähler erreicht.

In die Stadt der Erzähler selbst können die Besucher dann bei den beiden Abendveranstaltungen am Freitag und Sonnabend, 19. und 20. Juli, ab 22 Uhr eintauchen. Denn in der Dunkelheit öffnet die Stadt ihre Tore und erwacht zum Leben. Dafür wechselt auch die Szenerie ein wenig: Das Labyrinth wird geöffnet und sechs Wege freigegeben, die die Besucher durch die Stadt der Erzähler führen. Sechs Schauspieler werden an unterschiedlichen Stationen ihre Geschichten erzählen, Schauspielen und Tanzen.

Die Besucher lernen die Bewohner der ungewöhnlichen Stadt kennen und erleben die Kraft der Geschichten, durch die die Erzähler auch zu Friedensstiftern werden. Dabei begegnen sie etwa dem Geschichtenapotheker Alef, der seine Dienste anbietet, oder der Dienerin Amira, die von ihrer Meisterin Sheherazade, der großen Erzählerin berichtet.

Zusätzlich zum Familienprogramm und den Abendinszenierungen hat sich das Theater Anu zusammen mit dem städtischen Kulturbüro als Veranstalter spontan überlegt, auch noch ein drittes Event anzubieten. So wird Martin Thoms an zwei Abenden in der kommenden Woche einen Erzählabend in der Mitte der Installation anbieten. Am Mittwoch und Donnerstag, 17. und 18. Juli, wird er den Besuchern dann ab 20 Uhr Weisheitsgeschichten aus aller Welt präsentieren. „Das wird ein ganz besonderes und eindrückliches Erlebnis“, sagt Thoms.



Der Vorverkauf für die diesjährigen Burginselträume läuft bereits, für die beiden Abendveranstaltungen sind schon einige Tickets weggegangen, wie Ann-Kathrin Albers vom Kulturbüro berichtet. Tickets für die Abendinszenierungen gibt es im Vorverkauf für zehn Euro im Kulturbüro im Rathaus und zwölf Euro an der Abendkasse. Der Eintritt tagsüber zum Familienprogramm kostet für Kinder drei Euro, für Erwachsene fünf Euro. Gruppenführungen sind auf Anfrage möglich. Der Einlass zu den Erzählabenden kosten zehn Euro. Inhaber der goldenen Bank-Card der Volksbank Delmenhorst-Schierbrok, die die Veranstaltung sponsort, erhalten bei Vorlage der Karte freien Eintritt.