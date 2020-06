"Saufdilemma" hat der Berliner Künstler Thomas Kapielski dieses Bild genannt. Denn man möchte ja schon, obwohl man weiß, dass es nicht gut für einen ist. (JENS WEYERS)

Delmenhorst. Der Titel sagte eigentlich schon alles: „De dingsbums non est disputandum“. Als Thomas Kapielski 2011 in der Städtischen Galerie zeigte, dass er weit mehr als ein begnadeter Autor und ein talentierter Nasenflötist ist, sondern eben auch ein sehr aussagekräftiger bildender Künstler, da ging es vor allem auch um eins: Sich mal ganz gepflegt über den hochintellektuellen, um sich selbst kreisenden, selbstverliebten, gockelig-eitlen Kunstbetrieb lustig zu machen. Und zwar so richtig. Ja, es ging heiter bis lustig damals zu.

Daran erinnert sich auch Stephanie Abke ziemlich genau, sie ist geschäftsführende Vorständin der EWE-Stiftung, die die Ausstellung des Berliner Künstlers finanzierte. „Der Name Kapielski war mir ein Begriff, aber in Delmenhorst habe ich ihn dann kennengelernt“, erzählt sie. Schließlich durfte sie als Förderin auch ein paar Worte sprechen. Und dann auch ein Gläschen Wein mit Kapielski trinken und in guten Gesprächen mit ihm versacken. „Der ganze Abend war sehr erfrischend und bereichernd“, erinnert sie sich noch neun Jahre später. „Ich bin danach sehr energiegeladen nach Hause gefahren.“ Attribute, mit der sich wahrscheinlich nicht jede Ausstellungseröffnung, die sie qua Amt besucht hat, schmücken darf.

Nun ist Thomas Kapielski wieder im Haus Coburg zu sehen. Es verwundert nicht, dass Dichter-Kurator Arne Rautenberg bei dem Werk, das Galerie-Leiterin Annett Reckert seinerzeit erwerben konnte, zugriff. Gleich zur Begrüßung im ersten Stock hängt es, zwischen den beiden Akten. Ziemlich passend also, denn Alkohol spielt ja doch nicht unselten eine Rolle im Beziehungsanbahnungsprozess, bevor sich Männlein und Weiblein entkleiden. Von daher lässt sich Kapielski also in neuem Sinnzusammenhang in „Fly. Arne Rautenberg betextet Bilder der Sammlung“ erleben. Zumal Rautenberg natürlich auch zu diesem Bild lyrisiert hat:

vorbild sein

will nichts machen will nichts tun

will wenn andre schuften ruhn

will nichts essen will nichts trinken

will nur träg daniedersinken

„Mir gefällt an Kapielskis Arbeiten sein Blickwinkel auf die Welt“, sagt Stephanie Abke. Eine Welt, die auf Funktionalität ausgerichtet ist, die sich vor allem mit Selbstoptimierung beschäftigt. Und dann kommt da ein Kapielski, zuckt mit den Schultern und macht sich darüber lustig. „Ich denke, da kommt auch viel von seiner Lebensphilosophie durch.“ An dem Bild „Saufdilemma“ mag sie den Konflikt, den Kapielski so süffisant auf den Punkt bringt. „Das kennen wir alle: Wir wollen etwas gern tun, wissen aber, dass wir es besser sein lassen sollten. Das kennt man eigentlich aus jeder Lebenslage. Denn wir sind nicht nur rational und vernunftgesteuert.“

Und während also die eine, die vernünftige Flasche, entsetzt die Hände gen Himmel reißend „Nein, tus nicht“ deklamiert, bleibt der anderen scheinbar nichts anderes übrig, als mit hängenden Schultern resignierend festzustellen „Ach! Das Fleisch ist schwach.“ Verblüffend, wie Kapielski mit ein paar Strichen die Arme der Korkenzieher mit Händen verziert und den Dingen damit einen menschlichen Ausdruck verleiht.

Genau diese Lakonie war es, die kurze prägnante Aussagekraft von Thomas Kapielski, die Annett Reckert schon immer gereizt hatte. Das wollte sie dem Delmenhorster Publikum zeigen, es war eine ihrer ersten Ausstellungen, die sie als frisch gebackene Haus-Chefin nach Delmenhorst holte. Und mit der sie gleich mal ein Statement setzte, dass zeitgenössische Kunst nicht immer nur hochintellektuell, um sieben Ecken und von hinten durch die Brust ins Auge gedacht sein muss, sondern schlicht und einfach lustig sein kann und Spaß macht. Unvergessen für viele dürfte auch das Ausstellungsplakat von damals sein. Darauf zu sehen: ein gelbbraun karierter Hausschuh, das Kinderfaschingsdraculagebiss aus dem Brausebonbonpackung fletschend.

Annett Reckert erinnert sich auch noch gut daran, wie Kapielski damals seine Ausstellung aufbaute. Normalerweise ist das ein Prozess von höchster Akkuratesse, bei dem es auf Millimeter ankommt. Hängt ein Bild nicht genau dort, wo es der Künstler sehen will, kann das Kataströphchen nach sich ziehen. Aber Kapielski nahm sich einfach Hammer und Nagel, trieb den Stahl in die Wand, Bild dran, fertig. „Diese laxe, sehr berlinerische Art habe ich in Erinnerung. Aber obwohl er alles nach Augenmaß aufgehängt hat, saß alles. Es war einfach bezaubernd, wie er die Ausstellung damals ins Haus seglen ließ.“ Sehr gefiel ihr auch der Humor, ein gelbes Reclambändchen von Hans-Georg Gadamers Schrift „Die Aktualität des Schönen“ zu nehmen und zu löchern, sodass aus dem Gadamer irgendwie ein Edamer wurde. Rezensent Hendrik Werner schrieb seinerzeit sehr treffend im WESER-KURIER: „Ob das nun bedeuten soll, dass Gadamers Theorie des Kunstschönen Käse ist, liegt naturgemäß im Auge Betrachters. Vieles von dem, was Kapielski in Bildern und Objekten auffährt, um den Kunstbetrieb in nachgerade zärtlicher Manier zu dekonstruieren, ist nah am Kalauer gebaut.“

Unvergessen ist für Annett Reckert auch die Episode, wie die junge Kunstvermittlungsinitiative Copartikel eingeladen hatte, Kapielski also auf eine Horde vornehmlich junger Mädchen im Innenhof stieß, seine Nasenflöte zückte und das eher selten vorkommende Instrument erklingen ließ. Da zahlte es sich aus, dass Kapielski Mitglied des Original Oberkreuzberger Nasenflötenorchesters ist, dessen Langspielplatte „Stille Tage in Rüsselsheim“ im Handel allerdings vergriffen ist.