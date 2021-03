Auch bei ihnen ist Einkaufen jetzt mit Termin möglich: Geschäftsführer Dennis Böseleger (rechts) und Mitarbeiter Markus Jakob von dem Elektronikmarkt Euronics XXL am Westring. (Michael Diederich)

Etwas Licht am Ende des Corona-Tunnels ist zu sehen. Denn seit einer Woche dürfen Geschäfte wieder öffnen. Allerdings brauchen Kaufwillige einen Termin. Die Lockerung wird von den Wildeshauser Geschäftsleuten kritisch gesehen. Denn damit verbunden ist ein neuer bürokratischer Aufwand.

Bei Euronics XXL ist seit Montag Terminshopping möglich. Die Kunden können online einen Termin abmachen und sich dann in dem 2000 Quadratmeter großen Geschäft umsehen. Die Corona-Lockerung stößt bei Geschäftsführer Dennis Böseleger jedoch auf wenig Verständnis: „Viele Kunden wissen gar nicht, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Dann rufen sie bei uns an und wir müssen die Aufgabe der Politik übernehmen und die Situation erklären.“ Weiter sagt Böseleger: „Die Entscheidung der Politik kam viel zu kurzfristig. Wir mussten unsere Software innerhalb weniger Tagen umstellen, damit eine Terminvergabe auch online möglich ist.“ Neben viel Unverständnis sieht der Geschäftsführer jedoch auch Positives an den Maßnahmen: „Für die Kunden ist es besser, eine Beratung vor Ort zu bekommen. So können sie die Geräte auch sehen und anfassen“, erzählt der Geschäftsführer. Vor den Lockerungen war eine Beratung ausschließlich telefonisch möglich.

„Bei uns kommt das Terminshopping gut an. Zwar ist es mehr Aufwand, aber wir freuen uns, dass wir wieder arbeiten können“, sagt die Geschäftsführerin der Wildeshauser Bonita-Filiale. Die Termine werden in ihrer Boutique im 30-Minuten-Takt angelegt. „Wenn eine Kundin etwas länger einkaufen möchte, richten wir das natürlich auch ein“, sagt die Geschäftsführerin. In dem 60 Quadratmeter großen Geschäft dürfen sich zwei Kunden aus einem Haushalt gleichzeitig aufhalten.

„Die Laufkundschaft ist wieder da“, sagt Jana Kling, Mitarbeiterin im Wildeshauser Trendstore. Der Start des Terminshoppings sei bisher jedoch noch verhalten, meint Kling. Allerdings habe es schon Anfragen aus benachbarten Filialen gegeben, die weiterhin geschlossen bleiben müssen.

Anders sieht es in der Wildeshauser Gilde-Buchhandlung aus. Denn dort ist kein Terminshopping erforderlich. „Wir gehören zum täglichen Bedarf und dürfen, natürlich mit Hygienebestimmungen, öffnen“, sagt Peter Gebhardt von der Gilde-Buchhandlung. Aus diesem Grund dürfen sich auf den rund 300 Quadratmetern auch bis zu 30 Personen gleichzeitig aufhalten.

In anderer Funktion – als Vorstandsmitglied des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Wildeshausen – sieht Gebhardt jedoch auch Nachteile bei den Lockerungen. „Natürlich ist eine Terminplanung etwas schwierig. Letztendlich sind alle froh, dass es eine Möglichkeit gibt, Kunden in den Laden zu holen. Aber: Bequem ist anders“, erklärt Gebhardt.