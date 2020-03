Patricia Stepin und Markus Leuschner retten im Zuge des Food-Sharing Lebensmittel, die eigentlich hätten weggeworfen werden sollen. (INGO MÖLLERS)

Ganderkesee. Eigentlich ist es Müll, was Markus Leuschner und Patricia Stepin da in Händen halten. Doch ekeln tun sie sich nicht – ganz im Gegenteil. Sie sind stolz, diese eigentlichen Abfälle aus Lebensmittelläden gerettet zu haben. Es ist ein Teil der Unmengen an noch essbaren Dingen, an Obst und Gemüse, aber auch Joghurts, Milch oder einfach leicht beschädigten Artikeln, die bei deutschen Supermärkten und Geschäften Tag für Tag in den Müll wandern. Unnötig, wie die beiden finden.

Diese Praxis möchte die Aktion Food-Sharing, zu der die beiden Ganderkeseer gehören, beenden. „Food-Sharing setzt sich dafür ein, dass Lebensmittel, die noch genießbar sind, vor der Tonne gerettet werden“, beschreibt Markus Leuschner, der zusammen mit Patricia Stepin aus Bookholzberg als Botschafter für Food-Sharing in Ganderkesee fungiert. Der in Bremen arbeitende, aber in der Gemeinde lebende Lehrer erklärt: „Im Prinzip ist das wie Car-Sharing und hat sich zum Ziel gesetzt, die Wertschöpfung für Lebensmittel zu erhöhen.“

Patricia Stepin, Angestellte bei einer Krankenkasse, übernahm den Bezirk von einer Bekannten. Ihr schloss sich vor einigen Wochen Markus Leuschner an, der bereits in Bremen mit Food-Sharing Erfahrung gesammelt hatte. „Wir füllen die Lücke zwischen Bremen und Oldenburg“, verortet sie ihre Gruppe im Food-Sharing-Netzwerk. Ihr gemeinsames Ziel: „Wir retten Lebensmittel.“ Diese seien zum Essen da, „und wir leben nun mal in einer Überflussgesellschaft“, sagt Leuschner. „Sobald Lebensmittel nicht mehr so toll aussehen, wenn zum Beispiel eine Stelle an der Paprika ist, greift jeder zu den besser aussehenden“, beschreibt er das typische Verhalten vieler Kunden.

Das Prinzip hinter Food-Sharing ist simpel. Die lokalen Mitglieder von Food-Sharing, die Foodsaver, vereinbaren Kooperationen mit Läden und besprechen, wann Lebensmittel, die eigentlich in die Tonne gewandert wären, von den Foodsavern abgeholt werden können. Diese werden dann am Termin vor Ort von den Ehrenamtlichen sortiert. „Wirklich ungenießbare Ware wird weggelegt, die dürften wir ja auch gar nicht mehr weitergeben, wenn jetzt zum Beispiel Schimmel am Apfel ist“, erläutert Stepin. Denn es geht nicht nur darum, dass die Abholer die Lebensmittel im Anschluss ans Aussortieren kostenlos mitnehmen können, sondern auch darum, diese an andere weiterzugeben.

„Wir können die Sachen selbst verwerten, aber dafür sind das meist viel zu viele“, erzählt Leuschner. „Denn wir retten häufig große Mengen auf einen Schlag, sodass es sich anbietet, die Sachen weiter zu verteilen.“ Wie man die Sachen weiter verteile, sei zweitrangig. „Ob unter Freunden, Nachbarn oder innerhalb der Food-Sharing-Gemeinschaft oder auch über das Internet an Fremde.“ Es seien nur zwei Dinge entscheidend: „Hauptsache, die Lebensmittel werden gegessen und das Ganze geht ohne Geld vonstatten.“ Denn Food-Sharing funktioniert komplett geldfrei. „Auch kein Spritgeld, wenn man die Sachen wohin bringt oder sonst was“, stellt Stepin klar. „Wir wollen keinen Gewinn machen, es geht für alle nur um die Lebensmittel.“ Natürlich könne man selbst Geld sparen, weil die Lebensmittel bei Abholung nicht bezahlt werden müssten, aber es verdient niemand aktiv Geld mit den geretteten Lebensmitteln. „Jeder Foodsaver baut sich ein eigenes Netzwerk auf“, erklärt Stepin.

Markus Leuschner grenzt auch Food-Sharing vom Containern und der Tafel ab. Die Tafel verteilt Lebensmittel an Bedürftige, Containern heißt, an Müllcontainer zu gehen und dort Lebensmittel oder sonstige Dinge herauszunehmen. Containern ist in Deutschland allerdings gesetzlich verboten, da es Diebstahl ist. Die Lebensmittel gehören auch im Müllcontainer immer noch dem entsprechenden Geschäft. Food-Sharing habe zudem als klaren Grundsatz die Tafel nicht zu behindern. „Die hat Vorrang“, bestätigt Leuschner. „Aber wenn Betriebe mit der Tafel nicht kooperieren oder die die Lebensmittel aus verschiedenen Gründen nicht mitnehmen, bieten wir uns an.“ Stepin ergänzt: „Wir versuchen auch, hier die Lücken im System zu füllen.“

Die Ganderkeseer Gruppe von Leuschner und Stepin kooperiert einvernehmlich mit den Geschäften. „Die Betriebe freuen sich“, sagt Leuschner. „Die Inhaber wollen auch nichts wegschmeißen.“ Die Abholtermine vereinbaren Stepin und Leuschner mit den Kooperationspartnern und tragen diese online auf der Plattform von Food-Sharing ein. Dort können sich die Foodsaver dann beteiligen: „Jeder kann sich einbringen, wann und wie er will, und sich individuell verwirklichen“, freut sich Markus Leuschner. Eine Mindest- oder Höchstzahl an Abholungen pro Foodsaver gebe es nicht, wichtig sei aber die Zuverlässigkeit. „Die Betriebe müssen sich darauf verlassen können, dass wir zum vereinbarten Zeitpunkt da sind, egal ob täglich oder einmal die Woche.“ Von den jetzigen Partnern würden sie bisher alles mitnehmen. Zur Not fahre man halt zweimal oder rufe noch einen anderen Foodsaver dazu.

Die Idee, aus der Food-Sharing einst entstand, war, dass Privathaushalte untereinander Lebensmittel tauschen, die sie nicht mehr brauchen. „Das wurde weiterentwickelt und auf Läden und Supermärkte ausgeweitet“, sagt Leuschner. Heute hat die Aktion eine eigene Homepage, auf der sich jeder Interessierte registrieren kann. Das System ist dezentral organisiert. Soll heißen, hat man sich eingeloggt, wird man nach Eingabe des Wohnortes zur entsprechenden lokalen Gruppe weitergeleitet. Um mitzumachen, muss man 18 Jahre oder älter sein. Und dann geht es erst einmal auf die digitale Schulbank. „Jeder Neue muss ein Quiz absolvieren“, führt Patricia Stepin aus. Dieses ist entweder zeitlich unbegrenzt: Während der Getestete 20 Fragen beantworten soll, darf er in einem Food-Sharing-Wiki recherchieren. Oder es geht gegen die Zeit mit nur zehn Fragen.

„Zur Not unterstützen wir auch“, verspricht Stepin und verweist auch auf die mehrmaligen Versuche, die jeder bei Scheitern hat. Wobei Letzteres, ähnlich wie beim Führerschein, auch erst ab einer bestimmten Fehlerpunktzahl eintritt. Sobald der Jung-Foodsaver diese Hürde genommen hat, folgt eine Begleitphase, in der er oder sie mit einem erfahrenen Mitglied bei Abholungen in Ganderkesee mitgeht. Zurzeit hat die Ganderkeseer Gruppe 42 Mitglieder. 30 haben das Quiz schon durchlaufen und auch die Begleitungen abgeschlossen. Zwölf Personen sind noch auf dem Weg zum Foodsaver.

„Aber leider sind wir nur der Tropfen auf dem heißen Stein“, beklagt Markus Leuschner mit Blick auf die tägliche Lebensmittelverschwendung in Deutschland. Aber vielleicht werde aus den einzelnen Tropfen aller Food-Sharer irgendwann ein Regenschauer. „Wir brauchen aber auch ersteinmal mehr Leute, um vielleicht auch irgendwann einen Supermarkt bedienen zu können“, denkt Patricia Stepin an die Zukunft. Eventuelle Kooperationspartner können sich an Ganderkesee@foodsharing.network wenden. Interessierte Neu-Food-Sharer gehen auf die Internetseite foodsharing.de.