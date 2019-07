Die beiden Hebammen Ulrike Wellborg (links) und Ulrike Stubben betreuen die Bürostelle der Hebammenzentrale. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Drei Monate ist es inzwischen her, dass die gemeinsame Hebammenzentrale für Delmenhorst und den Landkreis Oldenburg an den Start gegangen ist. Jetzt haben die Verantwortlichen ein erstes Fazit der Arbeit gezogen und zeigten sich sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis. Nach und nach haben sich in der Zentrale zwölf Hebammen aus Delmenhorst und noch einmal 18 aus dem Landkreis angemeldet und in die Datenbank einpflegen lassen. „Sobald die Telefonnummer publik war, haben die ersten Frauen hier angerufen“, erzählt Hebamme Ulike Wellborg, die die Bürostelle der Zentrale im Delmenhorster Jute-Center zusammen mit ihrer Kollegin Ulrike Stubben betreut.

49 Anfragen liefen bereits in den vergangenen drei Monaten bei den beiden Hebammen auf, 36 der ratsuchenden Frauen konnten sie an eine Hebamme vermitteln. Eine gute Quote, wenn man den enormen Mangel an Hebammen bedenkt, der derzeit überall vorherrscht. „Jede Anruferin unterzubringen, ist schlicht nicht zu bewerkstelligen“, sagt auch Arnold Eckardt, der das Projekt von Seiten der Delmenhorster Stadtverwaltung aus begleitet. „Dafür ist der Mangel einfach zu eklatant, das kann die Zentrale nicht auffangen.“

Was die Hebammenzentrale dagegen aber kann, ist mit den wenigen Ressourcen, die vorhanden sind, besser umzugehen und sie zu verteilen. „Vorher sind diese Lücken, die entstehen, wenn jemand zum Beispiel kurzfristig doch wieder absagt, gar nicht sichtbar gewesen“, erklärt Ulrike Stubben. Dadurch, dass in der Zentrale alle Daten ins System eingetragen werden, sind eben diese Nischen dann schneller erkennbar. Wenn dann eine Anfrage für eben genau so einen Zeitraum kommt, kann diese schnell auch positiv beantwortet werden. „Die Frauen freuen sich, dass es diese Anlaufstelle gibt“, hat Wellborg festgestellt.

Auch das Interesse der Hebammen, wieder selbstständig zu arbeiten, ist durch die Hebammenzentrale gestiegen. „Wir haben auch einige Hebammen, die sich jetzt wieder zur Selbstständigkeit entschieden haben“, berichtet Wellborg. Oftmals würden diese dann Einschränkungen vornehmen, nicht alle Bereiche der Versorgung anbieten oder für einen bestimmten Zeitraum keine zusätzlichen Anfragen mehr annehmen. „Wir haben einige Hebammen, die bis Anfang 2020 voll verplant sind. Die werden dann aber auch nicht mehr angerufen“, sagt Wellborg. Auch dafür ist die Zentrale hilfreich, weil Anrufe erst gar nicht durchgestellt werden und die betroffenen Hebammen weniger entnervt sind. „Es entlastet die Hebammen auch, wenn sie nicht selber alles am Computer eintragen müssen“, sagt Wellborg.

Als vorteilhaft hat sich auch die deutlichere Vernetzung der Hebammen herausgestellt. „Sonst sind Hebammen ja eigentlich eher so klassische Einzelkämpfer“, berichtet Wellborg. Durch die Zentrale sei aber inzwischen auch ein gutes Netzwerk unter den Hebammen entstanden, die öfters auch zusammenkommen und sich austauschen. „Die Kommunikation unter den Hebammen ist sehr gut“, erzählt sie. Auch das Miteinander sei sehr schön. Inzwischen gibt es auch Ideen, gemeinsame Fortbildungen für die Hebammen zu machen. „Da gab es schon einige Vorschläge“, erzählt Wellborg.

Bei den Anruferinnen hat es sich übrigens nicht nur um Frauen aus dem Landkreis und der Stadt Delmenhorst gehandelt. Auch einige Bremerinnen suchten bei der Zentrale Rat. Aus dem Landkreis ist der Zuspruch bisher noch nicht so hoch wie aus Delmenhorst, was aber daran liegt, dass das Gros der Landkreis-Hebammen erst vor Kurzem mit dabei ist. „Das läuft jetzt erst langsam an“, erklärt Wellborg.

Für die 13 Frauen, die die Zentrale bisher noch nicht vermitteln konnte, hoffen die Verantwortlichen, zumindest auch noch teilweise Plätze vergeben zu können, wenn die Urlaubszeit vorbei ist. Sollte es dennoch für die ein oder andere Schwangere keine Hebamme mehr geben, hat sich die Hebammenzentrale mit einer Notfall-Praxis in Delmenhorst zusammengeschlossen, die die Versorgung dann übernehmen würde. Allerdings bietet die keine Hausbesuche an. „Das ist unbequem, aber immer noch besser als gar keine Versorgung“, sagt Stubben.

Finanziert wird das Projekt vom Landkreis Oldenburg sowie der Stadt Delmenhorst, die die Kosten für die Halbzeitstelle der Zentrale übernommen haben. Angesiedelt ist die Stelle beim Delmenhorster Institut für Gesundheitsförderung (DIG).

Die Hebammenzentrale ist immer am Montag von 10 bis 13 sowie 15 bis 17 Uhr, Mittwoch von 10 bis 13 Uhr, Donnerstag von 12.30 bis 14 sowie 15 bis 17 Uhr und am Freitag von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 01 70 / 5 99 25 68 erreichbar. Weitere Informationen über das Angebot gibt es außerdem online unter www.hebammenzentrale-delmenhorst-oldenburg-land.de.