Der Clown Zippogalli verblüfft mit seinen Späßen und bringt das Publikum zum Lachen. (Fotos: Circus Belly)

Eigentlich sollte es schon im März heißen: „Manege frei!“. Denn da wollte der Circus Belly in Delmenhorst schon seine Zelte aufschlagen. Doch die Corona-Pandemie machte dem Zirkus einen Strich durch die Rechnung. Seine Tournee wurde unterbrochen – in der Hoffnung, die Veranstaltungstermine im April oder Mai nachholen zu können. Bekanntlich ist die Covid-19-Krise längst nicht vorüber, und aus April oder Mai wurde nun September. Aber nun: Endlich darf der Zirkus wieder das heiß ersehnte und dringend benötigte Publikum empfangen.

Das wird auch Zeit. Vielen Kulturschaffenden – und dazu gehört auch der Zirkus – ging zwischenzeitlich die Luft aus. Immerhin müssen auch ohne Einnahmen die Tiere versorgt, das Material in Schuss gehalten und die Artisten bezahlt werden. Im Juli taten sich rund 1600 Schausteller und Zirkusleute zusammen und versuchten mit einer Großkundgebung in Berlin auf sich aufmerksam zu machen und Corona-Erleichterungen zu erwirken. Mit etwa 1000 Fahrzeugen, mit denen sie lange Staus in der Hauptstadt verursachten, hatte zumindest der Teil mit der Aufmerksamkeit auch ganz gut geklappt.

Nun darf auch wieder die Manege freigegeben werden. Und das hat Zirkusdirektor Klaus Köhler mit seinem Circus Belly auch ab kommendem Freitag, 4. September, in Delmenhorst vor. An zwei Wochenenden öffnet der Zirkus an der Ecke Syker Straße/An der Schaftrifft seine Manege. Am Nachmittag des 4. September, genauer gesagt um 17 Uhr, beginnt die Gala-Premiere. Der Eintritt zur Vorstellung kostet zehn Euro pro Person, in der Loge 15 Euro. Die weiteren Shows finden an folgenden Terminen statt: Sonnabend, 5. September, um 15 und 19 Uhr; Sonntag, 6. September, um 11 und 15 Uhr; Freitag, 11. September, um 17 Uhr (Familientag); Sonnabend, 12. September, um 15 und 19 Uhr; Sonntag, 13. September, um 11 Uhr.

Laut eigener Angaben gehört der Circus Belly zu den zehn größten Zirkusunternehmen in Deutschland. Und nun darf er endlich seine neue Show für das Jahr 2020 aufführen. Diese kommt international daher: Da ist zum Beispiel das Clown-Trio Avantes aus Italien. Namensgeber Avantes und seine Mitstreiter Angelo und Zippogalli lassen mit ihren Späßen kein Auge trocken – was neben Lachtränen aber auch mit der ein oder anderen Showeinlage zu tun haben könnte.

Mit Zauberei muss es schon bei Houdini Jr. aus den USA zugehen. Wie sonst sollte er es schaffen, sich kopfüber hängend aus einer Zwangsjacke zu befreien, während eine überdimensionale Bärenfalle droht, zuzuschnappen – mit dem Illusionisten mittendrin? Zumal das Seil, das die Falle am Zufallen hindert, leider Feuer fängt und Houdini Jr. gerade einmal 60 Sekunden Zeit bleiben, um sich zu befreien. Nicht weniger wagahlsig präsentiert sich das Duo Grajdian aus Moldawien. Ohne Sicherheitsleine und doppelten Boden zeigt es in zehn Metern Höhe ihre neuesten Akrobatikeinlagen nur von ihren Strapaten, also speziellen Bändern, getragen. So fliegen sie mit waghalsigen Kunststücken unter dem Zirkushimmel. Eher am Boden bleiben die Akrobaten Olga und Mihail, ebenfalls aus Moldawien. Bei ihnen geht es vor allem um Vertrauen. Denn sie zeigen einen Mix aus statischer, dynamischer und waghalsiger Akrobatik. Zudem präsentiert Mihail einen Soloauftritt am Chinesischen Mast, der Kraft, Mut, Gelenkigkeit und Körperbeherrschung fordert.

An Akrobatik könnte man auch denken, wenn Fabiana aus Italien ins Spiel kommt. Streng genommen ist sie jedoch eine Jongleurin. Bei all ihren Figuren liegt sie auf dem Rücken, streckt ihre Füße oder Hände in die Höhe und wirbelt darauf verschiedene Requisiten herum. Fabiana hat sich dabei auf verschiedene Rollen und Teppiche spezialisiert. Aber sie wagt auch das Spiel mit dem Feuer. Ein Höhepunkt ist das Jonglieren mit dem Feuerkreuz, das sie geschickt auf ihren Füßen balanciert. Diese Darbietung verlangt viel Konzentration und Balance. Jonglage wie man sie kennt, bietet dagegen Loreen. Sie lässt bis zu 20 Reifen über ihren ganzen Körper verteilt auf einmal kreisen. Das mündet in eine regelrechte Hula-Hoop-Dance-Show.

Und dann ist da auch noch Machado, hinter dem sich der Sohn des Direktors, Rouven Köhler, verbirgt. Er ist Feuerzauberer. Aber nicht irgendeiner. Denn neben dem Feuerspucken lässt er auch noch die Feuerräder tanzen. Und als wäre das nicht schon ziemlich beeindruckend, kriechen dann auch noch aus Kisten Riesenschlangen heraus. Das war aber noch nicht alles. Anschließend hypnotisiert er vor den Augen der Zuschauer nebenbei noch einen Mississippi Alligator .

Bleibt noch der Zirkusdirektor selbst, Klaus Köhler. Der Chef präsentiert nicht nur stolz die Vorstellungen seines Zirkus, sondern auch die Kamele, Lamas und Pferde. Wer sich vorab schon mal über den Zirkus informieren möchte, kann dies auch im Internet auf Facebook unter dem Link www.facebook.com/zirkusbelly tun.