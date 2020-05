Gas- und Wasserinstallateurmeister Udo Einemann befürchtet, dass eine zweite Corona-Welle zu weiteren massiven Einschränkungen mit allen Folgen führen kann. (Ingo Möllers)

Udo Einemann: Ja klar. Covid-19 kam für uns alle überraschend. In unserem Alltag begegnen wir Menschen der gesamten Bandbreite mit ihren Reaktionen. Wir treffen täglich auf Kunden, entweder auf öffentlichen Baustellen oder in den privaten Wohnungen und Häusern. Und hier sind manche sehr ängstlich und haben anfangs schnell Termine abgesagt. Einige gehen sehr sorglos mit der Lage um – und das bis heute. Das hängt nicht nur vom Alter ab. Wir haben auch Ältere, die zu der Infektionsgefahr sagen: „Dann ist das einfach so.“

Wir müssen allzeit sehr bewusst mit jedem Termin umgehen, denn wir wissen ja nicht genau, auf welche Situation wir vor Ort treffen. Das Hauptkriterium für alle unsere Mitarbeiter ist der Abstand. Lieber 2,5 Meter Abstand als 1,5 anstatt einer Schutzmaske. Abstand ist das A und O. Und das kann je nach Kunde auch sehr schwer durchzuhalten sein, denn manche nehmen die Sache eben nicht ernst, und das kann unsere Monteure und andere in Gefahr bringen.

Wir haben alle welche dabei und tragen sie auch, wo wir sie tragen müssen oder es sich einfach empfiehlt. Aber wir haben natürlich auch Gesellen, die zum Beispiel Arbeiten an Dachrinnen erledigen. Dabei trägt dann niemand eine Maske. Die Maske ist für uns kein Dogma, aber wir bemühen uns, uns und unsere Kunden so gut es geht zu schützen und uns an die Vorgaben zu halten.

Ja, das ist ein großes Thema in der Branche – also im Vergleich Land zu Stadt. Hier bei uns, wo wir primär unterwegs sind, haben wir auch Absagen, aber es hält sich in Grenzen. Doch wenn wir mit Kollegen sprechen, die ihren Kundenstamm in erster Linie in Städten haben, sieht es schon anders aus. Bei manchen sind anfangs gut 90 Prozent der Aufträge weggebrochen. Aber zum Glück hat sich die erste große Angst etwas gelegt, und die Leute gehen bei uns lockerer mit der Situation um und werden gefälliger. Aber das bedeutet natürlich auch, dass die Abstände wieder vergessen werden. Und das kann für uns, wie ich eben schon betonte, ein echtes Problem werden.

Ja, wenn sich bei uns auch nur ein einziger Mitarbeiter von unseren zehn ansteckt, egal warum, ob nun im privaten Umfeld oder aufgrund von einer beruflichen Begegnung, kann das bedeuten, dass unser gesamter Betrieb zum Stillstand kommt und das für Wochen. Die wirtschaftlichen Schäden davon wären hoch, da momentan natürlich auch bei uns Kunden Aufträge wahrscheinlich zurückhalten, da viele noch ausharren, wie sich die Lage weiter entwickelt.

Ja, aber wir werden das Privatleben nicht bestimmen, wir weisen darauf hin, sich bitte vernünftig zu verhalten und weisen immer wieder auf die Folgen von einer eventuellen Infektion eines Mitarbeiters hin. Wir sprechen keine Drohungen aus. Aber jeder Betrieb und jede Person muss für sich selbst entscheiden, wie weit man gehen kann und was unter Berücksichtigung der Maßnahmen für einen möglich ist. Wir im Handwerk beobachten die Situation auch allzeit sehr genau und freuen uns natürlich über die Lockerungen. Doch wenn jetzt alles wieder runtergefahren werden muss, weil die Fallzahlen hochschnellen, wäre das schon sehr hart. Wir beobachten sehr genau, wir schauen mit Vorsicht. Eine zweite Welle im Sommer oder Herbst wird ja von vielen für wahrscheinlich gehalten, die wäre für alle Wirtschaftsbereiche fatal.

Nein, wir sind seit 55 Jahren für unsere Kunden tätig. Unsere Kunden vertrauen uns und haben für die derzeitige Lage Verständnis. Wir haben derzeit immer einen Mitarbeiter zu Hause, damit wir bei einer Quarantäne-Schließung weiterhin für unsere Kunden da sind. Denn unsere Tätigkeiten kann man nicht verschieben, wie einen Besuch im Theater. Bei Notfällen müssen wir für unsere Kunden da sein. Existenzbedrohend wäre aber eine Materialknappheit, deswegen hatten wir am Anfang echte Sorgen.

Viele Gewerke brauchen ja nicht unbedingt verschiedene Grundprodukte, um ihre Dienstleistung zu vollbringen – wir schon. Denn eine Heizungsanlage besteht aus vielen verschiedenen Bauteilen, wozu auch viele Kunststoffteile gehören, die größtenteils nicht in Deutschland gefertigt werden. Als sich also diese Drohlage einstellte, dass hier eine Knappheit entstehen könnte, haben wir uns entsprechend vorsorglich eingedeckt, um hier nicht in dieses Problem zu laufen, dass Aufträge da sind und wir die Anlagen nicht einbauen können. Wir mussten also weit vorausschauen.

Das Entspannte kann gerne erhalten bleiben. Viele, mit denen ich gesprochen habe, meinen auch, dass sie den nicht unwesentlichen Termindruck, der im Privaten vor Corona oft herrschte, nicht vermissen. Man hat erfahren, auf wie viel man auch gut verzichten kann. Jetzt hat man einfach mehr Zeit für Familie, Nachbarn. Und vieles, was eigentlich überhaupt nicht wesentlich gewesen ist, ist durch Corona weggefallen. Aber das hat natürlich viele negative Folgen für die Gastronomie und andere Bereiche.

Ich vermisse als Werder-Bremen-Fan den Fußball, aber das Original mit Zuschauern und allen drum und dran – nicht jetzt unbedingt die Geisterspiele. Und ich würde gerne wieder Fahrradfahren. Vor Corona bin ich oft an einem Tag Strecken von 50 bis 60 Kilometer gefahren. Aber da gehört eine Einkehr in einem Lokal für mich einfach dazu. Gut, das kommt jetzt ja bald wieder, wenn die Gastronomen wieder öffnen dürfen. Es fängt ja langsam alles wieder an, und manche Bereiche gehen auch recht rasant schnell los. Wir alle haben es jetzt in der Hand.

Wir haben ja nun mal eine Pandemie, mit allen dazugehörigen Folgen, die ja auch meine Angestellten und mich beruflich und privat mitunter hart treffen. Wir müssen aber lernen damit in den nächsten Monaten umzugehen. Ich habe aber den Eindruck, dass momentan viele Menschen das verdrängen. Das sieht man auch in Ganderkesee am Straßenverkehr, es kehrt wieder Normalität ein. Wenn ein ausreichend großer Teil der Bevölkerung sich leichtfertig verhält, kann die Lage schnell wieder kippen, und das wäre eine Katastrophe für uns alle. Ich verstehe ja gut, dass alles am Rollen bleiben soll und der Kuchen zum Verteilen da sein muss, aber die Menge wird in den kommenden Monaten kleiner sein, aber alle müssen davon irgendwie genug abbekommen, um wirtschaftlich zu überleben. Ich bin wirklich gespannt, aber auch besorgt, was in der kommenden Zeit passieren wird.

Das Interview führte Gerald Weßel

Zur Person

Udo Einemann (57)

ist selbstständiger Gas- und Wasserinstallateurmeister mit eigenem Unternehmen in Ganderkesee.