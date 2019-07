Vorsitzender Dirk Wieting hat das neue Programm des Niederdeutschen Theaters für die Spielzeit 2019/2020 vorgestellt. (Janina Rahn)

Für Plattdeutschfans und solche, die es noch werden wollen hat das Niederdeutsche Theater Delmenhorst auch in der kommenden Spielzeit wieder eine Menge parat: Der Theaterverein präsentiert in den Wintermonaten 2019 und im Frühjahr 2020 eine Mischung aus Musik, altbewährten Klassikern und neuen Stücken.

Gleich zum Saisonstart geht es zurück in die 1970er-Jahre: Die plattdeutsche Uraufführung von „Ein Festival der Liebe“ bildet den Auftakt des neuen Programms vom Niederdeutschen Theater. Das Stück soll das Lebensgefühl der 70er wieder aufflammen lassen. Die Premiere ist für Sonnabend, 12. Oktober, vorgesehen. „Das Festival der Liebe, ist ein Festival der guten Laune“, findet Dirk Wieting, erster Vorsitzender des Theatervereins. Unter der Regie von Philip Lüsebrink, der bereits NTD-Aufführungen wie „My fair Lady“ oder „Otello darf nicht platzen“ geleitet hat, soll das „Festival der Liebe“ nun eine Musikrevue der bunten 70er-Jahre werden, die das Publikum auch zum Mitsingen einlädt. „Die meisten Lieder bleiben auf hochdeutsch, damit die Zuschauer mitsingen können. Wir steigen also mit viel Stimmung in die neue Saison ein“, berichtet Wieting, der im neuen Spielprogramm selbst auch die Regie-Zügel in die Hand nimmt.

Klassiker wiederbelebt

Wieting hat sich dem Klassiker „Keen Utkamen mit’t Inkamen“ angenommen – einem komödiantischen Bühnenwerk, das in drei Akten die Geschichte von Rentnerpaar Bodendiek erzählt. Das Paar will die karge Rente durch einen Untermieter aufstocken und hat plötzlich zwei Bewerber auf der Matte, die nichts voneinander wissen. „Warum etwas daran ändern?“, denken sich die Rentner. Schließlich arbeitet Sekretärin Lisa bei Tag und Lastwagenfahrer Klaus bei Nacht. Das Lustspiel von Fritz Wempner ist kein Neuland für das Niederdeutsche Theater. „'Keen Utkamen mit’t Inkamen' haben wir vor langer Zeit schon einmal gespielt und dachten jetzt, es wird mal wieder Zeit. Das Stück ist wie ein Evergreen“, erzählt der Bühnenleiter, der sich sein Regiewissen in Seminaren und ganz nach dem Motto „Learning by Doing“ angeeignet hat. Das Bühnenstück feiert am Sonnabend, 11. Januar 2020, Premiere und wird bis Sonntag, 1. März, insgesamt elf Mal zu sehen sein.

Den Abschluss der Spielzeit 2019/20 läutet Stefan Vögels Komödie „Allens för Mama“ ein. Ein ganz neues Stück, das zum ersten Mal in Niedersachsen zu sehen sei, berichtet Wieting. „Das wird eine sehr unterhaltsame Aufführung, auf die ich mich schon freue“, erzählt er. Unter der Regie von Nina Arena, wird ab Sonnabend, 21. März 2020, die Entführung der schwerreichen Konstanze Papenburg auf der Bühne zu sehen sein. Definitiv eine Entführung mit Tücken, denn die Geisel erweist sich als äußerst widerspenstig. Und obendrein will Sohn Christian Papenburg kein Lösegeld bezahlen. Keine einfache Situation für die Brüder und Geiselnehmer Leo, Herbert und Wolfi, die das alles doch nur für Mama machen.

Wie wichtig die Auswahl passender Stücke ist und welche organisatorische Herausforderung das Zusammenstellen eines Spielprogramms birgt, betont Wieting noch einmal. „Die Mischung macht's. Wir versuchen immer, passende Stücke von unterhaltsam bis ernst zu zeigen“, erzählt der Vereinsvorsitzende. Um die passende Regie und Besetzung zu finden brauche es deswegen viel Vorlauf, weiß Wieting. „Ich denke, in dieser Spielzeit ist wieder für jeden etwas dabei und wir hoffen natürlich, dass die Auswahl gut ankommt“, sagt Wieting.

Einen Überblick über den gesamten Spielplan des Niederdeutschen Theaters gibt es online unter www.ntd-del.de. Der Kartenvorverkauf für die neue Saison ist bereits gestartet. Tickets können Theaterfreunde im Kleinen Haus derzeit immer montags von 10 bis 13 Uhr, ab August dann von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr, erwerben oder telefonisch unter der Rufnummer 0 42 21 / 1 65 65 vorbestellen.