Ganderkesee. Eigentlich hatte er schon mit der Musik abgeschlossen und sich anderen Dingen gewidmet. Und eigentlich war er weit davon entfernt, daran etwas zu ändern. „Ich hatte schlicht und ergreifend aufgehört“, erzählt Thomas Schleiken. Doch dann gab es diesen einen Anruf im Jahr 2005, der für eine Kehrtwende sorgte.

Es war der Anruf eines Freundes von ihm. Ein Freund, mit dem er 1986 in seiner Heimat Dinslaken am Niederrhein die Rockband She Cargo ins Leben rief. „Er meldete sich bei mir und sagte mir, dass 2006 unser 20-jähriges Bandjubiläum wäre“, berichtet Schleiken, der danach mit seinem Freund ein einmaliges Comeback organisierte. Denn eigentlich existierte die Band längst nicht mehr, da sich die Wege der sechs Mitglieder lange getrennt hatten. Tatsächlich aber ließ sich die Idee der beiden Kumpels in die Tat umsetzen: In Düsseldorf kam es noch mal zu einem Auftritt von She Cargo.

Für Schleiken war es ein Abend mit Wirkung. „Mir wurde da bewusst: Die Musik gehört zu mir. Ich habe mir dann erlaubt, ihr von nun an auch den Platz in meinem Leben zu geben, der ihr gehört.“ So fing er 2006 wieder an, regelmäßig selbst Musik zu machen. Dabei kehrte er wieder zu seinen Anfängen zurück, zum Blues und zur akustischen Musik. „Die Rockmusik wurde mir zu laut und anstrengend“, begründet er diesen Schritt. Na, und wie das manchmal so ist: Die Musik hat diesen großen Raum in seinem Leben bis heute behalten. Allerdings haben sich seine Aktivitäten verändert. Während er in den meisten Jahren zumeist als Sänger und Gitarrist unterwegs war, begann er irgendwann vermehrt damit, selbst Konzerte und anderes zu organisieren.

Das Veranstalten von Musikevents nimmt bei ihm momentan den größten Teil der Zeit in Anspruch – ein Feld, das sich 2012 durch die Gründung seines Labels Blind Lemon Records so richtig entwickelte. Die Präsenz in der Gemeinde Ganderkesee ist jedoch kleiner geworden. Denn die Gaststätte „Zum schwarzen Ross“ dient seit Winter 2019 nicht mehr als Location für Schleikens Veranstaltungen. Zugleich endete damit eine lange Kooperation, fanden dort doch fast zehn Jahre sämtliche seiner Konzerte statt. Große Bekanntheit erlangte die Reihe „Blue Monday“, die 2012 nach mehreren vorherigen Experimenten in dieser Gaststätte entstanden ist.

Dass er sich neu orientiert, kommt vielleicht ein wenig überraschend. Schließlich war ihm die Aktivität in Ganderkesee sehr wichtig. „Wenn ich hier etwas mache, dann mache ich das in meiner Wahlheimat in einer relevanten Gaststätte“, beschreibt Thomas Schleiken seine damaligen Gedankengänge und betont: „‚Das schwarze Ross‘ habe ich als öffentliches Wohnzimmer bezeichnet.“ Und dennoch hat er nun die Entscheidung getroffen, andere Orte wie das Café 21 in Berne-Neuenhuntorfermoor oder das Café Huntewasser in Hude für seine Veranstaltungen auszuwählen.

Was in seinen Ausführungen anklingt, ist, dass ihm in Bookholzberg irgendwie die Wertschätzung gefehlt hat. „Es gab viele verschiedene Betreiber. Das Engagement war sehr unterschiedlich, aber nie wirklich hoch. In Berne oder in Hude dagegen, da steckt bei den Betreibern viel Herzblut dahinter. Man merkt, dass sie musikbegeistert sind“, sagt Schleiken. Aussagen, die offenbaren, wie der 53 Jahre alte Ganderkeseer tickt. Er liebt die Nähe zu den Besuchern und eine warme Atmosphäre. „Die Musik ist eher für einen privaten Kreis, es sind intime Abende zwischen Musiker und Publikum. Das sehe ich auch als Veranstalter so.“

Für seine Events lässt er gerne seine Kontakte in die USA spielen. Denn er organisiert häufig Auftritte von amerikanischen Künstlern wie beispielsweise Todd Day Wait, eine Folge einer Südstaaten-Reise im Jahr 2013. „Ich wollte unbedingt Land und Leute meiner Musik kennenlernen. Dort sind viele Kontakte entstanden.“ Dahinter steckte also kein ausgeklügelter Business-Plan, wie er bekräftigt. „Ich habe das eigentlich von Anfang an mit der Musik so gehandhabt, dass ich es wachsen lasse.“ Die Organisation betrachtet er als kleinen, bescheidenen Beitrag zur Kulturszene. Darin bestärkt haben ihn Künstler wie der Worpsweder Steve Westaway. Aber auch der Zuspruch des Publikums hat seinen Teil dazu beigetragen. Er selbst spielt natürlich auch noch selbst an seiner Gitarre. Mittlerweile hat er drei Solo-CDs mit den Titeln „Blue Tunes“ (2009), „Beech Mountain Hill“ (2012) und „Echoes“ (2016) aufgenommen, allesamt bei Andree Klose im Ganderkeseer Tonstudio „Hörwerk“ produziert.

Begonnen hatte alles als Kind. „Als Schüler habe ich Klavier gespielt. Weil der Lehrer mir aber nicht das beigebracht hat, worauf ich Lust hatte, bin ich dann mit 16 Jahren zur Gitarre gewechselt.“ Relativ früh spezialisierte er sich dabei auf das sogenannte Fingerpicking. „Weg vom Schlagen, hin zum Zupfen.“ Mit der Gründung der Band She Cargo ergaben sich dann Hoffnungen. „Ich wollte ein Held sein, groß rauskommen. Die Energie in der Jugend war eine andere als die Energie, die es heute ist.“ Heute steht für ihn im Vordergrund, die Kultur in der eigenen Region zu fördern. „Reich, da muss man sich nichts vormachen“, gesteht Schleiken, „wird man mit solchen Veranstaltungen nicht.“