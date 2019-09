Die aus Delmenhorst stammende Schauspielerin Birte Schnöink mit ihrem Bremer Kollegen Robin Sondermann. Die beiden haben just die Verfilmung des Erfolgsromans "Altes Land" von Dörte Hansen abgedreht. Der Zweiteiler wird im kommenden Jahr im ZDF ausgestrahlt. (JASPERSEN/dpa)

Die Kritiken sind durchweg gut. Knut Elstermann von MDR Kultur schrieb: „Der Film umkreist mit seinen hervorragenden, sehr natürlichen Darstellern Birte Schnöink und Ole Lagerpusch ohne filmische Rollenklischees das Finden und Scheitern der Liebe.“ Der Film, den er meint, heißt „Die Einzelteile der Liebe“. Er läuft auch in Bremen. Hauptdarstellerin Birte Schnöink, die in Delmenhorst aufgewachsen ist, mochte das Drehbuch sofort. „Weil der Film keine klassischen Rollenbilder erfüllt“, sagt sie. Und: „Er hält sich nicht an den falschen Dingen auf, er richtet seine Aufmerksamkeit stattdessen direkt auf die Personen.“

Auf der Berlinale wurde der Film von Regisseurin Miriam Bliese viel beachtet. Ein größeres Publikum zu erreichen, wird trotzdem schwer. „Die Einzelteile der Liebe“ läuft nur im Programmkino. Aber Birte Schnöinks nächstes Projekt wird mehr Aufmerksamkeit erhalten. „Ich habe gerade die Dreharbeiten zu ,Altes Land‘ nach dem Roman von Dörte Hansen abgeschlossen“, erzählt sie. Im kommenden Jahr wird der Zweiteiler im ZDF zu sehen sein. Die Delmenhorsterin spielt Hildegard, die Mutter der Hauptfigur Vera. Der Film war ganz großer Zirkus, viel Team, viel Technik, viel Tamtam und viele Stars. Sie spielte neben Iris Berben, Milan Peschel oder Nina Kunzendorf.

Angefangen hast das mit der Schauspielerei auf der Bühne, auf der alle talentierten Delmenhorster einmal stehen: im Kleinen Haus, wie das Stadttheater heißt, Musiktheater des Max-Planck-Gymnasiums. Sie wollte da schon auf die Bühne, Schauspielerin werden. Nach dem Abitur zog sie aber erst einmal nach Bremen, Freiwilliges Soziales Jahr. Danach ging sie nach Bayreuth, Germanistik studieren. „Es war ein Verzweifelungsstudium.“ Sie hatte sich an mehreren Schauspielschulen beworben. Erfolglos. Aber sie gab nicht auf, eine letzte Bewerbung schickte sie weg, an die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Sie wurde angenommen.

2009 wurde sie festes Ensemble-Mitglied am Hamburger Thalia-Theater. Was für ein Ritterschlag, verpflichtet an einem der wichtigsten Theater der Republik. 2014 bekam sie den Boy-Gobert-Preis verliehen. „Birte Schnöinks Spiel wirkt nüchtern und unaufwendig, in Wahrheit ist es hoch konzentriert. So schafft sie komplexe Charaktere: verletzlich und kämpferisch, zart, aber voll innerer Kraft, anrührend, aber nie melodramatisch“, schrieb die Jury. Doch ihre feste Bande an das Theater hat sie gelöst. „Ich gehöre nicht mehr zum festen Ensemble. Es war eine schöne Zeit, ich habe es sehr geliebt, dort zu sein.“ Sie wird dort weiterhin spielen, nur eben seltener. Sie suchte die Freiheit. Zum Beispiel, um mehr Filmprojekte anzunehmen, aber auch um selbstbestimmter zu arbeiten.

„Sicher war das ein mutiger Schritt. Aber es fühlt sich wie der Schritt an, der nun kommen musste.“ Es geht ihr darum, selbst die Kollegen, die Regisseure, die Schreiber auszusuchen, mit denen sie arbeiten will. Es klingt selbstbewusst. Sie weiß, was sie will. Und was sie kann. Und es spricht einiges dafür, dass der Name Birte Schnöink schon bald nicht mehr nur Theaterfreunden etwas sagt, sondern dass sie in Zukunft häufiger in großen Filmen, im Fernsehen, auf der Leinwand, zu sehen ist.