Auf den Kita-Betrieb mit Einschränkungen bereitet sich die Gemeinde Hude vor. (Monika Skolimowska/dpa)

Viele Familien sind in den vergangenen Wochen an die Grenzen der Belastbarkeit gestoßen. Manche Eltern haben sich in der Corona-Krise förmlich zerrissen, um ihr Familienleben und ihre Arbeit möglichst harmonisch unter einen Hut zu bekommen. Doch Rettung ist in Sicht. Ab Montag, 22. Juni, sollen die Kindertagesstätten in Niedersachsen von der Notbetreuung in den eingeschränkten Regelbetrieb wechseln. Auch Hude bereitet sich derzeit intensiv auf diesen Wiedereinstieg mit Einschränkungen vor. „Wir haben einen erhöhten Arbeitsaufwand, das ist schwierig zu stemmen“, berichtet Fachbereichsleiterin Nicole Westermeyer. Dennoch ist sie zuversichtlich, alles zu schaffen. Nicht zuletzt dank der Hilfe von Kollegen aus anderen Abteilungen der Gemeindeverwaltung, die sie sich geholt hat.

Familien, die ihre Kinder für die eingeschränkte Regelbetreuung anmelden wollen, müssen dafür ein extra Formular ausfüllen. Dieses ist seit Montag auf der Homepage der Klostergemeinde abrufbar und sollte ausgefüllt per Mail an Nicole Westermeyer geschickt werden. Bislang haben dies bereits gut 200 Eltern getan, schätzt die Fachbereichsleiterin. „Die Anmeldungen flattern ununterbrochen rein“, berichtet Westermeyer.

Die Zusagen wird die Gemeinde allerdings erst versenden, wenn die offizielle Freigabe der Niedersächsischen Landesregierung vorliegt. Das ist bisher nicht der Fall. „Die neue Verordnung ist noch nicht raus. Uns fehlt also die verbindliche Nachricht vom Land“, erläutert Westermeyer die aktuelle Lage. Doch obwohl die Verbindlichkeit vom Land noch nicht vorliegt, bereitet sich die Huder Gemeinde darauf vor, am kommenden Montag den eingeschränkten Regelbetrieb in den Kitas aufzunehmen.

So wird es auch an die Kita-Leiterinnen kommuniziert. „Wir gehen davon aus, dass ab Montag die Kinder vor der Tür stehen werden“, sagt Westermeyer. Sie kennt diese Ungewissheit in Vorbereitungen auf angekündigte Lockerungen der Corona-Regeln seitens der Landesregierung bereits. „Das begleitet uns schon seit drei Monaten“, erzählt Westermeyer aus ihrem Arbeitsalltag. Sie bittet die Eltern daher noch um Geduld. Erst wenn sie die konkrete Verbindlichkeit vom Land habe, könne sie auch verbindliche Zusagen für die Kita-Plätze geben.

Für Familien, die ihre Kinder bereits in der Notbetreuung und Vorschulförderung haben, ändert sich nichts. Der Betreuungsanspruch bleibt weiterhin gemäß Bewilligungsbescheid bestehen, erklärt die Gemeindeverwaltung. „Sie müssen keinen neuen Antrag stellen“, betont Westermeyer. Derzeit sind zwischen 160 und 170 Kinder in der Notbetreuung untergebracht. Insgesamt gibt es in der Klostergemeinde sechs kommunale und zwei evangelische Kindertagesstätten sowie einen katholischen Kindergarten und einen Waldorfkindergarten, die zusammen über gut 560 Plätze für Krippen- und Kindergartengruppen verfügen.

Viele Vorgaben zu erfüllen

Eines macht die Verwaltung ebenfalls deutlich. Es kostet einige Anstrengungen, von der Notbetreuung in den eingeschränkten Regelbetrieb zu wechseln. „Leider können wir die Türen nicht einfach wieder öffnen, da es viele Vorgaben des Landes zu beachten gibt“, führt die Gemeinde aus. So gilt etwa, dass jeder Gruppe klar definierte Räumlichkeiten zuzuordnen sind. Den erforderlichen Hygienemaßnahmen sei aus Gründen des Infektionsschutzes weiterhin nachzukommen, offene Gruppenkonzepte bleiben untersagt. Zudem seien die Kinder im Außenbereich beim Spielen zu trennen.

Betreut werden auch nur Kinder, die gesund sind. „In diesen Zeiten gilt ein strenger Maßstab für den Ausschluss kranker Kinder, auch wenn ein Kind nur leichte Symptome zeigt“, heißt es im Anmeldeformular. Auf einen Betreuungsplatz besteht im Übrigen kein Rechtsanspruch beim eingeschränkten Regelbetrieb. Darauf weist die Verwaltung in ihrem Formular ebenfalls ausdrücklich hin. Das bedeutet, dass sich Eltern darauf einstellen müssen, dass sie nicht ihre gewohnten Zeiten aus der Vor-Corona-Ära bekommen. Die Entscheidung über die maximal mögliche Betreuungszeit obliegt dem Träger der Kindertagesstätte, der auf Grundlage der infektionsschutzrechtlichen Vorgaben, seinen personellen Möglichkeiten und unter Bewertung der aktuellen Situation entscheiden wird. So könne die Öffnung mit qualitativen Einschränkungen erfolgen, da die Personalressourcen in den Kitas infolge der Pandemie noch nicht in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Auch der Anspruch auf Förderung werde vor dem Hintergrund der weiterhin bestehenden Situation ausgesetzt.