Barbara Zimon (links) und Marianne Etrich zünden an einer Station des Osterwegs für Jesus Kerzen an. (Ingo Möllers)

Eigentlich ist es für die katholische Kirchengemeinde Sankt Marien eine glückliche Fügung: Die Ostergottesdienste für dieses Jahr sind aufgrund der coronabedingten Hygienekonzepte bereits zu großen Teilen voll besetzt – so viele Anmeldungen sind schon eingegangen. Und die Familienfreizeit, die sonst immer in den Osterferien stattfindet, musste wegen der Pandemie ausfallen. Aber: „So hatten wir mal die Möglichkeit, kreativ zu werden und etwas zu machen, wozu sonst immer die Zeit fehlt“, sagt die Pastoralreferentin Marianne Etrich. Gemeinsam mit der Pastoralassistentin Barbara Zimon hat sie den Osterweg organisiert.

An insgesamt zwölf Stationen, beginnend am Gemeindehaus an der Louisenstraße 30, können Kinder und Erwachsene die Ostergeschichte coronakonform erleben. „So lernen Kinder die Ostergeschichte vielleicht besser zu verstehen, und auch Erwachsene können sich auf diese Weise noch einmal neu damit beschäftigen“, sagt Etrich. „Der Osterweg ist ein schönes Ausflugsziel und vielleicht für viele ein Gottesdienstersatz“, ergänzt sie.

Noch bis Sonntag, 18. April, kann man den Osterweg täglich von 8 bis 17 Uhr begehen – nur wenn in der Kirche ein Gottesdienst stattfindet, können die Stationen darin nicht besucht werden. Der Start befindet sich im Gemeindehaus. Dort sind zwei Stationen aufgebaut, die von außen durchs Fenster betrachtet werden können. Doch man darf sich die Stationen nicht nur ansehen und dort Kinderbibeltexte lesen, sondern an vielen Stationen kann man auch selbst mitmachen. „Da ist zum Beispiel eine Station, an der vorbereitete Dornenzweige liegen, die man auf einen großen Kreis legen kann. So entsteht mit der Zeit eine riesige Dornenkrone. Die Kinder können selbst fühlen, wie das pikst“, erzählt Etrich.

An der Station, an der Jesus sein schweres Kreuz aufgeladen bekommt, kann man selbst aus Stöcken kleine Kreuze binden und sie bis zu der Station, wo Jesus gekreuzigt wird, mit sich tragen, um sie dort schließlich abzulegen. An anderer Stelle, wo Jesus seiner Mutter begegnet, geht es um die tiefe Trauer Marias. Jeder kann dort ein kleines Herz an ein großes rotes Herz hängen. Diese Aktion soll symbolisieren, dass auch großes Leid überwunden werden kann. „Das soll auch die Station mit Jesus' Auferstehung symbolisieren. Wir hoffen, dass sich die Besucher mit Themen wie Trauer und Leid beschäftigen, aber eben auch mit der Hoffnung, dass es auch immer weitergeht und gut wird“, erklärt Etrich abschließend.