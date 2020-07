Carina Böttcher ist gut in Delmenhorst angekommen. Sie hat nun einiges vor, in ihrer Aufgabe geht es um die Zukunft der Kirche. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Sie ist die erste Pastorin, die im gesamten Entwicklungsraum der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Delmenhorst/Stuhr/Varrel arbeiten wird. „Es ist eine Stelle, die noch nie da war. Ich habe nicht meine Gemeinde.“ Gerade dieser Umstand reizt Carina Böttcher. Bereits am 1. Juli hat sie ihren Probedienst in Delmenhorst angetreten. Die letzten Kartons sind inzwischen ausgepackt, sie hat sich gut eingelebt.

Warum ausgerechnet Delmenhorst? „Hier gibt es einen Bahnhof. Ich habe Freunde und Familie in Hannover.“ Nach dem Vikariat in Hooksiel wollte sie gerne in die Stadt. „Das Wangerland war landschaftlich reizvoll, bot aber nur wenig Berührungspunkte mit anderen jungen Menschen.“ Oldenburg ist ihr zu piekfein, wie sie seit ihrem Studium weiß, Bremen zu groß. Da liegt sie an der Delme in jeder Hinsicht perfekt dazwischen. Von der weiten Welt hat die 29-Jährige ebenfalls schon einiges gesehen. Als Schülerin war sie ein Jahr lang in den USA, nach dem Abitur als Au-pair in Irland und Spanien. Ihr Studium führte sie auch nach Halle und Potsdam. „Halle hat den Charme des Unfertigen“, macht Carina Böttcher einen wesentlichen Unterschied im Vergleich zu Oldenburg aus. „Man sieht viele halbverfallene Gebäude. Das lädt ein zum Träumen, was sich daraus machen ließe.“ Unfertig und ungewiss ist auch der Weg, den die Delmenhorster Gemeinden gemeinsam in den nächsten Jahren gehen werden. Allemal eine Einladung, nicht nur zum Träumen. „Es wird viel mehr darum gehen, was christliche Gemeinschaft ausmacht und worauf wir uns konzentrieren wollen. Ich bin gespannt und freue mich drauf.“

Den Wunsch, im Team zu arbeiten, hatte Carina Böttcher schon, bevor sie überhaupt von dem kirchlichen Entwicklungsraum vor Ort wusste, der letztes Jahr in Stuhr mit einem Aufbruch-Tag der Gemeinden eingeläutet wurde. Und auf Teamarbeit wird es hinauslaufen, wenn bis 2030 etliche Pfarrstellen gestrichen werden. „Alles ruht zukünftig auf weniger Schultern. Langfristig wird sich ein Pfarrteam bilden, das für alle Gemeinden zuständig ist.“ Und Carina Böttcher ist nun die erste, die in dieser Weise eingesetzt wird. Ein Prototyp sozusagen, denn sie beginnt schon mal in vielen Bereichen damit, den zukünftigen Weg zu bahnen. Ausgedient haben in absehbarer Zeit die bisher gewohnten Gemeindegeistlichen mit Kirchturmbindung und einer herkömmlich klaren Aufgabengestaltung. „Vieles wird nicht einfacher“, ist sich die junge Frau im Klaren. „Aber die vorfreudige Stimmung des Aufbruchs macht viel aus.“

Neue Wege gehen

An Vorfreude mangelt es ihr nicht. Sie hat sichtlich Lust auf die vor ihr liegenden Aufgaben. „Dass alles in der Entwicklung ist, finde ich das Spannende.“ Sie sieht Möglichkeiten für alle Beteiligten: „Anregen können, was noch nicht da war. Wir gehen neue Wege, finden neue Strukturen.“ Carina Böttcher ist enthusiastisch, sich jedoch gleichzeitig auch sehr bewusst, dass für diesen Prozess viel Fingerspitzengefühl nötig ist: „Da gibt es diese diffuse Angst in den Gemeinden, dass ihnen etwas weggenommen wird. Aber ich habe das Gefühl, was sich konkret ändert, ist gar nicht so bedrohlich, wie die allgemeine Stimmung. Es geht darum, aus den notwendigen Veränderungen gute Veränderungen zu machen.“ Neben dieser wichtigen Aufgabe, die neue Zusammenarbeit der Gemeinden zu begleiten und für die Zukunft zu entwickeln, sind für ihren dreijährigen Probedienst zwei weitere Schwerpunkte vorgesehen. Zunächst soll sie in einer Gemeinde die Kasualien wie Beerdigungen und Trauungen übernehmen und sich in einer anderen Gemeinde um die Arbeit mit den Konfirmanden kümmern.

Über diesen Aufgabenbereich freut sich Carina Böttcher besonders. „Schon in meiner Zeit als Au-pair hatte ich viel mit kleinen Kindern und Schulkindern zu tun.“ Und sie bringt nicht nur einen Bachelor in Theologie mit, sondern außerdem in Erziehungswissenschaften. Weitere Praxiserfahrung sammelte sie im Vikariat, in dem sie mit der Leitung des Konfirmandenunterrichts betraut wurde. „Im Wangerland gab es bereits eine gemeindeübergreifende Konfi-Gruppe.“ Die Teilnehmenden aus unterschiedlichen Herkunftsgemeinden trafen sich dort in den Räumen einer Förderschule. „Es waren Jugendliche mit geistiger Behinderung dabei, da kannst du nur mit Methoden arbeiten, die nicht über das Lesen gehen: darstellendes Spiel. Figuren bauen. Kirchenerkundung.“ So ist es ihr auch besonders wichtig, in der Jugendarbeit das Erlebbare in den Mittelpunkt zu stellen: „Ich möchte eine Konfi-Arbeit machen, die sich nicht mehr Konfi-Unterricht nennt.“ Als sie zum ersten Mal im Vikariat ein Konfi-Camp erlebte, hatte sie zunächst selbst Zweifel an einem Konzept, das vor allem auf Erlebnischarakter aufbaut. Heute weiß Carina Böttcher: „Das ist gruppendynamisch unglaublich wertvoll! Wenn 120 Leute miteinander Andacht feiern, berührt das die Jugendlichen noch einmal viel tiefer.“

Die Liebe zum Gottesdienst

Aufgewachsen in einem Dorf im Hildesheimer Land, ist sie schon als Jugendliche auf Anregung ihres Heimatpastors zum Predigtlektorenkurs gefahren und hat danach selbst Gottesdienste gehalten. „Ich liebe es einfach, Gottesdienst zu feiern!“ Tatsächlich selbst den Beruf zu ergreifen, konnte sie sich lange Zeit nicht vorstellen. „Bis vor einigen Jahren hatte ich ein überhöhtes Pfarrerbild.“ Das geriet während ihrer Studienzeit an der Universität Halle/Wittenberg ins Wanken, als sie im Konvikt mit Theologiestudierenden zusammenwohnte und feststellte: „Die sind nicht um Längen heiliger als ich. Und wenn die, warum ich nicht?“ Ihr Studium sieht sie als wichtigen persönlichen Glaubensweg. „Vorher hatte ich ein ziemlich wörtliches Bibelverständnis, dachte, da geht es um klare Regeln und ethische Vorstellungen, die notwendig sind, um ein guter Christ zu sein.“ Der historische Jesus, dem sie dann im Theologiestudium begegnete, habe einiges durcheinandergewirbelt. „Da kam ich von 100 auf 0.“ Wissenschaftlich zu lernen, die biblischen Texte historisch-kritisch auseinander zu nehmen, löste einen Suchprozess bei ihr aus, der bis heute anhält: „Was trägt mich wirklich, nachdem ich fleißig alles dekonstruiert habe?“

Vor allem verlor sie in diesem Prozess ihre jugendliche Schwarz-Weiß-Sicht und hat ein Einfühlungsvermögen dafür entwickelt, wie verlockend es sein kann, in einfache Denkstrukturen zu geraten. „Ich habe von meinem Weg her erkannt, dass die Bibel nicht vom Himmel gefallen ist“. Heute liest sie das Buch der Bücher anders als früher: „Natürlich vertreten Menschen da ihre Normen, aber die sind eben unterschiedlich.“ Auch die Begegnung mit Studierenden „aus allen möglichen Frömmigkeitsecken“ trug dazu bei, ihren Blick zu weiten. Und so ist es für sie auch in unserer Zeit von zentraler Bedeutung, immer wieder neue Positionen zu suchen und zu finden. „Wir teilen zwar gemeinsame Grundwerte, aber ich finde es wichtig, dass wir uns über Details streiten und uns auseinandersetzen können.“ Sie habe gelernt, Selbstverständlichkeiten radikal zu hinterfragen. „Mir ist bewusst, dass meine Ansichten nicht in Stein gemeißelt sind.“ Mit Relativismus habe das allerdings nichts zu tun.

In ihren Augen ist es vor allem der Mensch, der zählt. "Wir sind alle Gotteskinder. Das will ich zum Maßstab meines Handelns machen. Zwar krieg ich das nicht hin, es ist aber ein schöner Horizont.“ Sie versteht es als christliche Grundhaltung, sich darauf aufmerksam machen zu lassen, was uns einengt. Ihre Examensarbeit schrieb sie zum Thema Intergeschlechtlichkeit. „Diesen Menschen wird mit der Zwei-Geschlechter-Schublade Unrecht getan.“ Weg vom Schwarz-Weiß-Denken, raus aus den Schubladen, die einengen. Wenn Carina Böttcher so spricht, dann klingt das ganz nach dem Geist Christi, der durch die Bibel überliefert wird. Und sicherlich ist es kein Zufall, dass ihr die Abendmahlsfeier sehr viel bedeutet: als individuell erfahrbare Christusbegegnung – aber eben gleichzeitig auch als verbindendes Gemeinschaftserlebnis.