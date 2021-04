Als eine der ersten Lektionen stehen Beobachtungen mit dem Fernglas auf dem Ausbildungsplan. (TAMMO ERNST)

Heimatschutz – Anfang 2020 wäre dieser Begriff wahrscheinlich noch erklärungsbedürftig gewesen. Doch mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zeigte sich sehr schnell, dass die Bundeswehr für mehr geschaffen ist, als deutsche Interessen in Auslandseinsätzen zu vertreten. Seit gut einem Jahr braucht Deutschland seine Armee auch im Inland, unter anderem um den Gesundheitsämtern bei der Nachverfolgung von Infektionsketten zu helfen. Statt Gewehr und Springerstiefel prägen inzwischen OP-Maske und Telefon das öffentliche Bild der Soldaten. So war es wohl auch kein Zufall, dass Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) mitten in der Pandemie ein neues Pilotprojekt ins Leben rief: den Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz. 320 Rekruten traten dazu am 6. April in ganz Deutschland ihren Dienst an, 26 von ihnen in Delmenhorst. Die Feldwebel-Lilienthal-Kaserne zählt zu den dreizehn Standorten, an denen nun die siebenmonatige militärische Ausbildung stattfindet.

So prägt für die 54-jährige Petra Isokeit seit gut einer Woche die Kaserne ihren Alltag. Auch bei der neuen Form des Wehrdienstes sind die Rekruten überwiegend junge Menschen, die sich nach dem Schulabschluss für die Bundeswehr entschieden haben. Als verheiratete Familienmutter ist Isokeit da eine Ausnahme. „Ich wäre als junge Frau zur Bundeswehr gegangen, damals gab es diese Möglichkeit aber schlichtweg nicht“, berichtet sie. Bei dem neuen Angebot sei sie zunächst davon ausgegangen, dass die Bundeswehr junge Menschen suche. „Mein Sohn hat mich dazu ermutigt, einfach mal nachzufragen“, erinnert sich Isokeit. So erfuhr sie, dass der Dienst im Heimatschutz im Alter von 17 bis 60 Jahren möglich ist. Auf die körperlich anstrengende Grundausbildung hat sich die Mutter mit viel Sport vorbereitet. „Das war auch nötig, es hätte ruhig noch etwas mehr sein können“, sagt sie.

Die Rekrutin hatte die Bundeswehr vorab für ein Pressegespräch ausgewählt. Sie steht exemplarisch für ein Ziel des neuen Angebots: Der Wehrdienst soll sich für Menschen öffnen, die trotz Interesse bisher nicht den passenden Einstieg in die Bundeswehr gefunden haben. „Das Besondere an dem neuen Dienst ist der heimatnahe Einsatz nach der militärischen Ausbildung“, sagt Thomas Krey, Sprecher der Bundeswehr im Land Bremen. Bisher mussten sich Reservisten darauf einstellen, an das andere Ende der Republik geschickt zu werden. Im Heimatschutz sollen die Einsätze möglichst nah am Wohnort stattfinden. Nach sieben Monaten in der Kaserne sind dafür fünf Monate vorgesehen, die sich auf sechs Jahre verteilen.

Dieses Konzept stieß laut Krey bundesweit auf großen Zuspruch. Es hätten sich insgesamt 9000 Interessenten gemeldet, nach 2500 Beratungsgesprächen schickten rund 1250 Bundesbürger eine Bewerbung ab. 16 Prozent der neuen Soldaten seien Frauen, ein gutes Stück mehr als die bisher erreichte Quote von 12,5 Prozent. „Mit den Einberufungen im Sommer und im September werden wir so unser Ziel von 1000 Rekruten erreichen“, berichtet Krey.

Der neue Wehrdienst im Heimatschutz lockt auch mit Geld: Mitten in der Wirtschaftskrise bietet die Bundeswehr nach dem Schulabschluss 1400 Euro netto pro Monat (siehe Infokasten). Ausbildungsplätze, das Bafög für Studierende oder ein Freiwilliges Soziales Jahr können da nicht mithalten. „Die Bezahlung erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage des Bundesversorgungsgesetzes“, betont Bundeswehr-Sprecher Krey. Er sieht keinen Konkurrenzkampf mit Sozialverbänden um Menschen, die etwas für die Gesellschaft leisten wollen. Krey unterstreicht hingegen das gemeinsame Engagement: „Die Pandemie hat gezeigt, dass wir als Bundeswehr sehr gut Seite an Seite mit Institutionen wie dem DRK oder den Johannitern arbeiten können.“

Bis die Rekrutin Isokeit aber mit dem Roten Kreuz gegen die nächste Hochwasser-Katastrophe kämpft oder einem neuen Virus die Stirn bietet, muss sie lernen, Soldatin zu sein. Denn die ersten Monate verlaufen genauso wie für einen Soldaten auf Zeit im gewöhnlichen Dienst an der Waffe. An einer Art Sandkasten lernt die Familienmutter, wie sie sich auf offenem Gelände einen Überblick über den Einsatzort verschafft. Bäume, Häuschen und Panzer sind nur ein Hilfsmittel für den Einstieg. Schnell geht es an eine Landkarte, aus der die Rekrutin per Bleistift und Notizblock eine Orientierungshilfe für den Einsatz skizzieren muss. Smartphone und Google-Maps? Fehlanzeige. Was in den ersten Tagen der Grundausbildung noch Pfadfinder-Charme versprüht, wird sich bald zu einer Schulung im Umgang mit Leben und Tod entwickeln. Auch die für den Heimatschutz bestimmten Reservisten müssen lernen, auf den Feind zu schießen.

Erst nach der Grundausbildung erfolgt dann die Spezialisierung für den Heimatschutz. Für diesen Teil hat die Bundeswehr Delmenhorst als einen von drei zentralen Ausbildungsstandorten ausgewählt. „Pro Quartal werden wir rund 100 Rekruten für den Heimatschutz ausbilden“, berichtet Torsten Ickert, Standortältester und Kommandeur des Logistikbataillons 161. Mindestens bis zum Juli 2022 werde die Feldwebel-Lilienthal-Kaserne deshalb Teil des Pilotprojekts sein. Die Bedingungen der Ausbildung bestimme aktuell die Pandemie. „Neben der Beachtung der AHA+L-Regeln testen wir unsere Rekruten zweimal pro Woche“, sagt Ickert. Aus den sonst üblichen Gruppenräumen habe die Kaserne Zweibett-Zimmer gemacht. Um auch Ansteckungen außerhalb der Ausbildung zu verhindern, dürfen die Rekruten nur noch jedes zweite Wochenende zu ihren Familien.

Zur Sache

1400 Euro netto pro Monat

Bei den Bemühungen, junge Menschen für den Dienst im Militär zu gewinnen, kann die Bundeswehr mit einer durchaus attraktiven Bezahlung locken. Für den Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz erhält ein Alleinstehender rund 1400 Euro netto pro Monat. Zum Vergleich: Im Freiwilligen Sozialen Jahr ist es ein Taschengeld von 360 Euro, manchmal aufgebessert durch Zusatzleistungen. Die Bezahlung für die fünf Monate Reservistendienst ist von der Höhe des Verdienstausfalls abhängig, es gilt eine Mindestgrenze von 65,60 Euro pro Tag. Ab dem 15. Diensttag im Kalenderjahr zahlt der Staat täglich zusätzlich 70 Euro bis zu einer Grenze von 700 Euro pro Jahr.