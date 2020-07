Vor einer Woche versammelten sich 120 Besucher um den kleinen Altar auf der Wiese neben der Kirche in Hasbergen zur Landschafts-Andacht. (Stephan Meyer-Schürg)

Delmenhorst. 1785 Frauen und Männer haben im vergangenen Jahr den evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Delmenhorst/Oldenburg Land verlassen. Ob durch aktiven Austritt oder durch den Tod, die evangelische Kirche in Delmenhorst und umzu ist damit der in absoluten Zahlen am stärksten geschrumpfte Kirchenkreis in der Oldenburgischen Landeskirche. Allerdings: 84 900 Mitglieder halten der evangelischen Kirche weiterhin die Treue, weshalb Kreispfarrer Bertram Althausen auch keinen Grund zur Beunruhigung sieht: „Das ist letztlich ein demografischer Prozess, die geburtenstarken Jahrgänge werden nun wieder kleiner, und außerdem schrumpfen wir ja auch durch Wegzug in andere Regionen.“

Dennoch sieht auch Althausen, dass sich die Gesellschaft laufend verändert und auch seine Kirche auf diese Veränderungen reagieren muss. Er sagt gar: „Wir sind sehr aktiv dabei, uns den gesellschaftlichen Veränderungen zu unterwerfen und moderne Kirche zu sein.“ Dies zeige sich zum Beispiel daran, dass bereits vor Beginn der Corona-Pandemie der Weg ins Internet gesucht worden sei; doch seit Corona ist ohnehin alles anders. Die Kirchen waren wochenlang geschlossen, die Ostertage, immerhin das wichtigste Fest im christlichen Jahreskreis, musste im Privaten begangen werden. Die Pfarrer und Pastoren hatten, weil sie mit ihrer Gemeinde nur schwer ins Gespräch kamen, viel Zeit, um sich Gedanken zu machen, wie man gerade während einer Pandemie, die nur schwer rational und weltlich erklärt werden kann, mit seinen Mitgliedern in Kontakt treten und in der Gemeinschaft durch die für einige nur schwer erträgliche Zeit steuern kann.

Stephan Meyer-Schürg ist Pfarrer der Kirche in Hasbergen und gehört zu denen, die sich Gedanken gemacht haben. Er sagt: „Wir müssen so selbstkritisch sein und feststellen, dass wir mit unseren althergebrachten liturgischen Konzepten bei jüngeren Leuten nicht mehr so gut punkten können.“ Denn jüngeren Leuten fehlt häufig die Bindung an die Organisation Kirche. „Vielleicht liegt es am System: Wir sind eine Beamtenkirche“, stellt Meyer-Schürg fest. Nach der Konfirmation folgt bald der Kirchenaustritt, die vorher auf dem Lohnausweis ausgewiesene Summe an Kirchensteuer fließt nun auf das Privatkonto, eventuell geht stattdessen eine Spende an eine wohltätige Organisation. Dass die beiden großen Kirchen in Deutschland auch ziemlich große Wohlfahrtsträger sind, wird angesichts der Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche oder der Diskussion über vermeintliche Hassprediger in der bremischen evangelischen Kirche vergessen.

Meyer-Schürg gibt die Hoffnung aber nicht auf. Und er weiß, wie er seine Gemeinde zusammenbekommt. „Die Abstandsregeln lassen nur eine kleine Zahl an Besuchern in unserer Kirche zu. Unter freiem Himmel dürfen viel mehr Personen zusammenkommen, und es gibt mehr Platz, um auf Abstand zu bleiben: Unsere montäglichen Landschafts-Andachten funktionieren richtig gut“, sagt er. Vergangene Woche ging es um die Sturmflut von 1962, als das Wasser bis an die Kirchenmauern schwappte und den Menschen wortwörtlich bis zum Hals stand. 120 Leute saßen und standen auf der Wiese. Und der Inhalt konnte fast nicht klassischer sein. Das Wasser nimmt in der Bibel an vielen Orten eine wichtige Rolle ein, und so mag es am Ort, am Wetter, am Thema und an der Tatsache gelegen haben, dass überhaupt wieder eine Zusammenkunft möglich war.

Das Durchschnittsalter bei den Landschafts-Andachten liegt laut Meyer-Schürg in Richtung 50 und aufwärts. Jüngere Leute erreicht man mit dem Blick in die Weite der beginnenden Wesermarsch also scheinbar eher weniger. Die Frage ist also, womit erreicht man die Jungen? „Wir machen regelmäßig Kinder- und Familiengottesdienste, die werden sehr gut angenommen. Und über die Sozialen Medien können wir auch eine sehr gute Vernetzung herstellen“, sagt Meyer-Schürg. Dass aufgrund der Corona-Pandemie auch Predigten aufgezeichnet und auf Youtube hochgeladen worden, kam den Jüngeren zugute: „Einige Predigten haben in kürzester Zeit 500 Klicks gehabt“, sagt Meyer-Schürg, nicht ganz ohne Stolz.

In der Heilig-Geist-Kirche in Deichhorst predigt der Elektropastor. Christoph Martsch-Grunau ist dort Pfarrer und hat schon während seines Theologiestudiums die Möglichkeiten des Internets für sich zu nutzen begonnen. Auf Instagram hält er seinen beruflichen Alltag unter dem Hashtag #waspfarrersomachen fotografisch fest. Seine Predigten nimmt er momentan mit einem Kollegen aus Stuhr als Podcast auf und brennt diesen für Menschen ohne Internet auch auf CD. „Wichtig ist, dass alle mitmachen können und sich eingebunden fühlen. Eine Gemeinde hat dann eine Zukunft, wenn etwas Gemeinsames entsteht und nicht bloß der Pfarrer ernst von der Kanzel herabpredigt“, sagt Martsch-Grunau, der zwischen den 40 Teamern seiner Jugendgruppe und den Senioren, die regelmäßig sonntags in den Gottesdienst kommen, vermittelt und auch mal alle gemeinsam zum Gottesdienst mit Cocktails zusammenbringt.

Landschafts-Andacht heute um 18 Uhr

Die Kirche Hasbergen kommt an diesem Montag, 6. Juli, wieder um 18 Uhr zu einer Landschafts-Andacht auf dem Areal der Baumschule Tönjes, Neuenbrücker Weg 51, zusammen. Zum letzten Mal vor der Sommerpause soll es – thematisch passend – um das Thema „Versöhnt in den Sommer“ gehen. Es predigt Pastorin Jennifer Battram-Arenhövel.