Die Seele eines Künstlerlebens

Bei der Vernissage zu seiner neuen Ausstellung am Sonnabend gab Künstler Wolf E. Schultz einen detaillierten Einblick in den Schaffensprozess seiner Werke. (INGO MÖLLERS)

Hude. Zum Start seiner aktuellen Ausstellung “Wachstum” hat der Huder Bildhauer Wolf E. Schultz am Sonnabendnachmittag differenziert Einblick in den Entstehungsprozess seiner Werke gegeben. Anhand der 20 ausgestellten Plastiken im Skulpturenhaus in der Klosterremise erläuterte der Künstler seine ständige Suche nach der “Seele” der zu schaffenden Objekte, bei deren Zählung er inzwischen bei 1188 angekommen ist. Bei 1000 habe er eigentlich aufhören wollen, erläuterte der 79-Jährige im Rahmen der Vernissage. Doch mit seiner Ausstrahlung vom Sonnabend vermittelte Schultz den Eindruck, dass er den regionalen Kunstfreunden auch in der näheren Zukunft als ebenso individueller wie schöpferischer Künstler erhalten bleiben wird.

Um seinen Besuchern seinen Arbeitsstil samt der dazugehörigen Philosophie vermitteln zu können, ging Schultz weit in seine Familiengeschichte zurück. Als “Sandwichkind”, also ausgestattet mit älteren wie jüngeren Geschwistern, habe er zunächst die ihm vorgegebenen Verhaltensmuster akzeptiert. Doch als junger Mann, als 22-Jähriger, habe er damit begonnen, sich mit dem Thema Seele auseinanderzusetzen, und zwar jenseits der Vorgaben der Weltreligionen. Subjektiv sei er zu der Erkenntnis gekommen, dass es bei dieser Suche darauf ankomme, vorgegebene Verhaltensmuster zu verlassen, auch wenn dies angstbesetzt sei. Dies könne als “Entwicklung” oder als “Metamorphose” gesehen werden. Schultz kennzeichnete diesen Vorgang als “Wachstum”. Insofern ist der Titel seiner Ausstellung eine eindeutig programmatische Aussage, die die Summe eines langen künstlerischen Lebens auf den Punkt bringen soll.

Anhand einiger ausgewählter Objekte aus Marmor, Bronze und vor allem aus diversen Holzarten erläuterte Schultz seinen konkreten Schaffensprozess. Wenn er einen Stein oder ein Stück Holz erhalte, dann trete er mit dem Material zunächst in einen Dialog, suche nach Assoziationen und Gefühlen. Zu Beginn der Arbeit wisse er nie, was als Produkt herauskommen werde, versicherte Schultz seinen staunenden Zuhörern. Auch den Titel seiner Plastiken formuliere er immer erst im Nachhinein. Wesentlicher Ansatzpunkt seiner künstlerischen Tätigkeit sei der selbst gesetzte Auftrag, im Schaffensprozess möglichst wenig Abfall zu produzieren, dafür aber genau zu prüfen: Was schlummert in diesem Material, wie kann seine “Seele” zum Knospen gebracht werden?

Auf dieser Basis hat Schultz spannende Werke geschaffen, die mal optisch ansprechend, dann wieder spielerisch oder auch satirisch daherkommen. Gerade bei seinen größeren, oft eine Höhe von zwei Meter erreichenden Holzskulpturen fällt auf, dass sie meist nicht als Individuen, sondern als Duo daherkommen. Schon die Titel wie „Familie”, „Familienbande”, „Flexibles Pärchen” oder „Partnerschaft” weisen darauf hin, dass der Künstler von der Auseinandersetzung mit engen zwischenmenschlichen Beziehungen fasziniert ist. Zugleich finden sich auch Werke, die einfach nur „schön” anzuschauen sind und die man sich dekorativ auch in den eigenen vier Wänden vorstellen kann.

Die Ausstellung ist bis Mai 2020 zu sehen; geöffnet ist sie sonnabends von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Alle ausgestellten Werke sind auch käuflich zu erwerben. Interessenten haben die Möglichkeit, sich von Schultz differenziert die Entstehungsgeschichte jedes Werks erläutern zu lassen.