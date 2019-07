Büchereileiterin Sigrid Kautzsch freut sich, dass ihr "Sommerleseclub" gut ankommt, aber sie macht sich auch Sorgen über die Lesefähigkeiten der Kinder. (Jochen Brünner)

Sigrid Kautzsch: Wir sind zufrieden mit der Resonanz. Wir haben dieses Jahr ein neues Konzept, das auf Teamarbeit und Teambuilding setzt. Im Moment sitzen überall in der Bücherei Grüppchen, die zusammen Logbücher gestalten oder eine Buchbesprechung schreiben. Das finde ich spannend. Und es gibt Teams mit drei Generationen, also Oma, Mutter, Tochter. Das finde ich auch sehr schön, weil es sonst immer heißt, dass das Kind lesen soll, die Eltern das aber selber nicht unbedingt vormachen.

Unsere Fotoecke wird gerne genutzt, dort befinden sich einige Kostümierungsangebote. Natürlich macht es Spaß, sich zu verkleiden und davon ein Foto zu schießen. An den Kreativtischen wird fleißig gebastelt und geschrieben. Und es wird auch kräftig gelesen – in den ersten zwei Tagen haben wir in vier Stunden tausend Ausleihen geschrieben. Diese hohe Zahl ist sicher dem „Sommerleseclub“ geschuldet. Über 250 Kinder und Jugendliche und über 70 Erwachsene haben sich angemeldet.

Ein schwieriges Thema. Erzieher und Lehrer werden bestätigen, dass die Sprach- und Lesefähigkeit von Kindern sehr nachlässt und viel Förderbedarf vorhanden ist. Um außerschulisch zu unterstützen, bieten wir als Bibliothek inzwischen viele zusätzliche Leseförderungsprogramme. Wir hoffen immer, dass wir auch mal die Kinder und Jugendlichen erwischen, die aus Familien stammen, in denen das Lesen nicht so als Technik geübt und unterstützt wird.

Wir nehmen am „Lesestart Niedersachsen“ teil. Dieses Projekt vermittelt über den Kinderarzt eine Tasche mit Materialien für Eltern, wie sie Sprach- und Lesefrühförderung betreiben können. Dann haben wir die „Bücherzwerge“: In dieser Gruppe treffen sich Eltern mit ihren Kindern zwischen neun Monaten und drei Jahren. Für die Kleinsten gibt es Kinderlieder, Fingerspiele, Kniereiter und das Lesen der ersten Bilderbücher. Für die Kinder im Kindergartenalter ab drei Jahren gibt es Bilderbuchkino- und Vorleseangebote. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit den Schulen – zu uns kommen Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse, um die Bücherei als Ort zu erkunden, was es hier alles gibt und wo sie etwas finden.

Die Sprachfähigkeit an sich nimmt ab, weil nicht mehr so viel miteinander kommuniziert wird wie früher. Die Familienstrukturen haben sich verändert, Eltern sind oft nicht anwesend. In den sozial etwas schwierigeren Familien ist das Handy oftmals wichtiger als das Kind, und es wird nicht so viel gesprochen. Wenn nicht miteinander gesprochen wird, entwickelt sich auch keine Sprache. Der Wortschatz bleibt sehr eingeschränkt. Wir erleben, dass die Anzahl der Kinder mit Entwicklungsverzögerungen immer größer wird. Deswegen arbeiten wir stärker mit den Orten zusammen, an denen sich die Kinder befinden. Dort möchten wir unabhängig von den Eltern Bezüge herstellen.

Nein, weil die Fähigkeit zu lesen nach wie vor eine Kernkompetenz ist, die jeder benötigt. Das Thema Leseförderung ist für uns ein ganz großes Standbein. Die Ausleihe von Medien ist schon lange nicht mehr das einzige Standbein in der Bibliotheksarbeit. Wenn ich Maßnahmen anbiete zur Leseförderung oder zur Informationskompetenzentwicklung, wenn ich Angebote mache, die Bücherei als Ort zum Lesen und Lernen und als Aufenthaltsort zu entwickeln, dann hat das natürlich immer auch Auswirkung auf den Verleihbetrieb. Aber das geht nur in der Verknüpfung.

Das ändert sich recht häufig. Bei uns gibt es nach wie vor relativ großes Interesse an Fantasyromanen und Kriminalgeschichten. Viele Kinder ab zehn finden „Gregs Tagebuch“ gut. Bei den Fantasygeschichten wird die Romanreihe „Woodwalkers“ gerne gelesen. Viele Jungs mögen „Minecraft“-Romane, das sind Abenteuerromane, die an das Spiel „Minecraft“ angelehnt sind.

Die lesen immer noch gerne Krimis und Thriller. Außerdem gibt es Autoren, die sehr angesagt sind, Sebastian Fitzek etwa oder Klaus-Peter Wolf mit seinen Ostfriesen-Krimis. Wenn da ein neuer Roman herauskommt, haben wir immer lange Wartelisten.

Zur Person

Sigrid Kautzsch (58)

leitet seit August 2010 die Ganderkeseer Gemeindebücherei. Zuvor war die Diplom-Bibliothekarin Chefin der Stadtbücherei Bad Fallingbostel und Leiterin der Büchereifachstelle der hannoverschen Landeskirche.