Die Stühle stehen bereit. Doch eine Öffnung der Außengastronomie müsse sorgfältig überlegt werden – So der Tenor der befragten Personen. (TAMMO ERNST)

Vielerorts sinkt die Zahl der Corona-Neuinfektionen und die Zahl derer, die schon mindestens einmal geimpft wurden, steigt mittlerweile rasant. Die niedersächsische Landesregierung fühlte sich angesichts dieser Entwicklungen veranlasst, laut über mögliche Öffnungsschritte nachzudenken und legte am Dienstag ein Konzept vor, wie schrittweise wieder mehr gesellschaftliches Leben zurückkehren kann.

In Delmenhorst werden diese Entwicklungen mit Sorge beobachtet. „Man muss ganz genau die allgemeine Stimmung im Blick behalten“, sagt zum Beispiel Willi B. Werk. Zwar könne er verstehen, dass geimpfte Personen schnell wieder zu einer Lebensart zurückfinden wollen, wie man sie vor Beginn der Seuche kannte. Werk betont aber auch: „Es ist unsere verdammte Pflicht unsere Mitmenschen zu schützen“. Denn es sei immer noch unklar, ob nicht auch geimpfte Personen infiziert und damit zu Überträgern werden können. „Die Zeit ist noch nicht reif, noch sind viel zu wenige geimpft“, so Werk.

Eleonore Baumgart und Nikolaus Schütze. (TAMMO ERNST)

Auch Janet-Katrin Magda sieht das so und appelliert an die Solidarität. Zwar hat die junge Frau bereits eine Erstimpfung erhalten und sehr gerne würde sie wieder in Bars und Restaurants gehen. Aber dafür müssen, so sagt sie es, viel mehr Menschen geimpft worden sein als das bisher der Fall ist. Einerseits geht es ihr dabei um den Schutz der Mitmenschen, andererseits aber auch ein Stück weit um Gerechtigkeit. „Die 16-Jährigen verlieren gerade Zeit, die sie niemals nachholen können“, sagt sie. Dabei denkt sie an die Dinge, die Jugendliche in dem Alter erleben: sich das erste Mal verlieben, die ersten Küsse nach durchzechten Nächten, kurzum Menschwerdung.

Eleonore Baumgart und Nikolaus Schütze haben ihre Meinung zwischenzeitlich etwas geändert: „Anfangs war ich total gegen Privilegien für Geimpfte, denn wir stecken gemeinsam in der Situation. Aber wenn ich die Bilder von Querdenker-Demonstrationen sehe, dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht Privilegien braucht, um möglichst viele Menschen von der Impfung zu überzeugen“, so Schütze.

Das ist wahrscheinlich des Pudels Kern: Möglichst viele Menschen von den Vorteilen einer Impfung überzeugen. Denn dass der Impfstoff dabei hilft, die Auswirkungen der Pandemie schneller zu beenden, steht nach den Erkenntnissen der Wissenschaft außer Frage. Trotzdem ist die Zahl derer, die an die Wirkung der Impfung nicht glauben wollen, groß. Und die Zahl derer, die insgesamt ihre Zweifel haben, dass es das Corona-Virus überhaupt gibt, ist eben auch nicht klein - das Zeigen die Demonstrationen der Querdenker.

Willi B. Werk. (TAMMO ERNST)

Willi Werk sieht das so: „Wenn irgendwann genügend Impfstoff für alle zur Verfügung steht, wenn sich jeder der will, auch impfen lassen kann, dann muss über Privilegien gesprochen werden.“ Noch sieht er den Weg dorthin nicht geebnet. „Es fehlt doch sogar noch die Technik. Wie soll denn geprüft werden, wer geimpft ist und wer nicht?“, fragt Werk. Der Kaufmann, der in der Bahnhofstraße einen Tabakladen betreibt, geht es also weiter wie bisher. „Wir machen bei unseren Kunden keinen Unterschied. Aber 98 Prozent unserer Kunden halten sich auch vorbildlich an die Regeln, halten Abstand und tragen ihre Maske korrekt.“

Eleonore Baumgart und Nikolaus Schütz vermissen das Reisen, aber sie ertragen die Situation. „Wir können jetzt ohne vorherigen Test zum Friseur“, sagt Schütz und lacht dabei. Man merkt, dass ihn dieser Vorteil mehr amüsiert als dass er davon wirklich profitieren würde. Dass beide bereits geimpft worden sind, gibt ihnen Sicherheit, aber daraus wollen sie für sich keine Sonderrechte ableiten. Dafür sei die Zeit noch zu früh.

Zur Sache

Landesregierung plant Öffnung der Hotels

Geimpfte, nachweislich Genesene und tagesaktuell Getestete sollen einerseits gleichgestellt werden und andererseits weitreichende Freiheiten bekommen, heißt es aus der Staatskanzlei in Hannover. Die Außengastronomie soll bei einer stabilen Inzidenz von unter 100 wieder öffnen dürfen und auch Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel sollen wieder möglich werden. Die Devise der Landesregierung: Testen, testen, testen. Gleichzeitig sollen Niedersachsen wieder im eigenen Bundesland verreisen dürfen. Die Hotels sollen bis zu einer Auslastung von 60 Prozent wieder öffnen dürfen, sofern vor Anreise ein negativer Corona-Test vorliegt und während des Urlaubs täglich getestet wird.

Weil Schülerinnen und Schüler bereits jetzt zweimal wöchentlich getestet werden, will die Landesregierung für unter-18-Jährige wieder Kontaktsport mit bis zu 30 Personen zulassen. Der Wechselunterricht in den Schulen soll bis zu einer Inzidenz von 165 gelten, bevor wieder Fernunterricht nach dem Szenario C gilt.