In der Vorwoche wurde auf dem ehemaligen Delmod-Areal gerodet. Das hat zu Unmut bei Anwohnern geführt. (Tammo Ernst)

„Wir bezweifeln die Rechtmäßigkeit solchen Vorgehens.“ Der Ton in der Auseinandersetzung um das Neubaugebiet auf dem ehemaligen Delmod-Areal wird schärfer, wie diese Aussage von Pastorin Anne Ziegler aus der Interessengemeinschaft Altes Deichhorst (IGAD) zeigt. Das Vorgehen in diesem Fall: Auf dem Gelände des ehemaligen Damenmodenherstellers waren Gärtner unterwegs und rodeten kleinere Bäume und Sträucher. Die IGAD vermutet, dass mit der Motorsäge unumstößliche Tatsachen geschaffen werden sollten. Denn zu dem aktuell laufenden Bebauungsplanverfahren habe es seitens der Alt-Deichhorster auch noch Fragen zu Flora und Fauna gegeben. Diese Fragen stellen sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr. „Wie können wir jetzt noch belegen, dass wir nicht nur in unseren Gärten Fledermäuse und Spechte haben, sondern dass sie auch auf dem Gelände zu finden sind?“, fragt Anne Ziegler.

In der Tat wurde auf dem Delmod-Gelände gerodet, damit noch in diesem Jahr die Erschließungsarbeiten beginnen können. Hätte die Stadt nicht bis zum 29. Februar die Sträucher und Bäume gefällt, hätten sich alle weiteren Arbeiten um ein Jahr verzögert, erklärt die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Denn am 1. März beginnt die Brut- und Setzzeit, dann darf bis in den Herbst hinein nichts mehr geschehen. Diese Zeit sollte nicht verstreichen. An dem Punkt herrscht übrigens auch unter nahezu allen Bau- und Planungspolitikern im Rat Einigkeit: Delmenhorst hat aktuell keine Zeit mehr, auf neue Baugebiete so lange zu warten, es müssen endlich Flächen für Bauwillige zur Verfügung gestellt werden.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Arbeiten rechtens waren. Und das quasi mehrfach. Zum einen existiert ein gültiger Bebauungsplan, der dort zwar noch Gewerbe vorsieht, der allein aber schon den Eingriff ermögliche. Zum anderen sei es erlaubt zu roden, bevor ein neuer Bebauungsplan Rechtskraft erlange. Zu guter Letzt: Die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG), die die Flächen aktuell im Auftrag der Stadt verwaltet, habe sogar nach Paragraf 8 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung einen entsprechenden Antrag für die Arbeiten – offiziell handelt es sich um Grünschnitt und eine Waldumwandlung – gestellt. Der wurde auch genehmigt.

Dieser Antrag hat zur Folge, dass die Stadt an anderer Stelle in gleicher Größenordnung wieder aufforsten muss. „Für den Wald stehen bereits Ausgleichsflächen zur Verfügung“, sagt Stadtsprecher Timo Frers. Wobei das Wort Wald etwas mächtiger klingt, als es eigentlich ist. Denn an der Stelle standen keine 100-jährigen Eichen, sondern lediglich Pflanzen, die sich im Laufe der Jahre selbst ausgesät und angesiedelt haben. Was laut Gesetzesdefinition trotzdem ausreicht, um das Gehölz einen Wald zu nennen.

Anne Ziegler wurde jedenfalls gebeten, zu dem Thema auf die rechtliche Zulässigkeit eine schriftliche Anfrage zu stellen, teilt sie mit. Und sie macht noch einmal deutlich: „Es geht der IGAD nie darum, dass das Gelände bebaut wird, einzig die Frage, welche Art der Bebauung dem Stadtbild entspricht, wie viele Menschen von der Umgebung wie Schule und Kindergärten aufzunehmen sind und wie sich das für alle auf die Lebensqualität auswirkt, steht im Fokus.“ Sie will damit auch noch einmal den Vorwurf entkräften, dass an der Stelle mit einem eher minderwertigen Wallbewuchs ohne große ökologische Wertigkeit auf Teufel komm raus ein neues Baugebiet verhindert werden soll.

Schützenhilfe bekommt die IGAD in der Frage der Dimension des Neubaugebietes übrigens von der Wählergemeinschaft Bürgerforum/Neue Wege. Auch die wendet sich gegen die geplanten und von der IGAD in ihrer Kubatur als zu groß kritisierten Mehrfamilienhäuser entlang der Delmodstraße. „Wer argumentiert, mit den geplanten Mehrfamilien- beziehungsweise Mehrparteienhäusern auch Wohnraum für junge Alleinstehende und Senioren mit schmalem Einkommen schaffen zu wollen, der soll mal erklären, wie sichergestellt werden soll, dass allen voran Delmenhorster in den Genuss solcher preiswerten Wohnungen kommen sollen.“ Eine Frage übrigens, die die SPD in den Haushaltsberatungen 2019 aufgeworfen hatte. Mit dem Resultat, dass der Rat damals eine halbe Stelle für einen Sachbearbeiter in der Wohnungswirtschaft schuf, damit die Stadt die rund 700 Sozialwohnungen in Delmenhorst gezielt verwalten kann. Das bedeutet: Die neuen bezahlbaren Wohnungen müssten nur gezielt in die Preis-Bindung genommen werden, damit die Stadt die Belegung steuern kann.