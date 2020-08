Marco Coldewey arbeitet nebenberuflich als Discjockey. Vor der Situation seiner hauptberuflich tätigen Kollegen hat er großen Respekt. (Andexer)

Während der gewöhnliche Alltag und die übliche „Nine to Five-Arbeitswelt“ durch die AHA-Formel, also Abstand, Hygiene, Atemschutzmaske, wieder einigermaßen normalisiert ihren Weg geht, ist eine bislang gern unterschätzte Branche fast völlig lahmgelegt: die Veranstaltungsbranche.

Geselligkeit ist des Coronavirus einfachste Beute. Ob man eng nebeneinander am Esstisch oder mit vielen anderen in einer zugerauchten Kneipe sitzt, dort, wo viele Menschen auf wenig Raum zusammenkommen, hat es das Coronavirus besonders leicht, weitere Menschen zu infizieren. Deshalb hatte sich Bremen bis heute nicht dazu durchringen können, wieder Tanzveranstaltungen zu erlauben; zu groß sei nach Ansicht des Bremer Senats das Risiko, sich auf der Tanzfläche mit dem pandemischen Virus zu infizieren. In Niedersachsen sind allerdings kleinere Veranstaltungen wieder erlaubt, in Nordrhein-Westfalen leicht größere, es ist ein bundesdeutscher Flickenteppich geworden, der der Branche auch deshalb nicht gefällt, weil eben nicht gleiches Recht für alle gilt.

Doch gerade die Geselligkeit, die Lebensfreude ist die große Leidenschaft der hiesigen Discjockeys (DJs): „Wir wollen die Menschen unterhalten und für eine gute Stimmung sorgen, das ist es vor allem, was uns Spaß an unserer Arbeit macht“, sagt Marco Coldewey, DJ aus Delmenhorst. Neben seinem Hauptberuf bei der Glasfasersparte der EWE betreibt er das Plattenauflegen als Nebenverdienst. „Ich weiß, dass ich noch in einer relativ glücklichen Lage bin, für meine Kollegen, für die das Auflegen ihr Haupteinkommen ist, sieht die Lage absolut nicht gut aus“, sagt er.

Die hauptberuflichen DJs, von denen es in der Region gar nicht so viele gibt, haben seit dem Lockdown im März fast keine Aufträge mehr erhalten. Sie müssen seitdem von ihren Ersparnissen leben. Einer dieser hauptberuflichen DJs, dessen Name nicht genannt werden soll, schildert die Situation drastisch: „Die erste Corona-Hilfe der Bundesregierung hat für uns Solo-Selbstständige weitestgehend nicht funktioniert. Ich hätte Betriebsausgaben geltend machen können, aber die beschränken sich momentan auf meine Telefonrechnung und ein paar andere Kleinigkeiten, seit März liegt mein Betrieb still, dann entstehen auch nicht viele Kosten."

Für die Veranstaltungsbranche ist die Corona-Pandemie ein gewaltiger Schlag ins Kontor. Weil die, die gut gewirtschaftet haben, in abbezahlten Eigenheimen leben und ihre Ton- und Lichttechnik nicht auf Kredite finanziert haben, keine laufenden Kosten mehr haben, können sie nichts in Rechnung stellen, was ihnen Förderung bringen könnte. „Die Niedersachsenhilfe war eine unkomplizierte Unterstützung“, sagt der nicht genannt werden wollende. Den Solo-Selbstständigen bleibt also nur der Gang zum Jobcenter, um die Grundsicherung zu beantragen, die landläufig Hartz IV genannt wird. Dass bis Ende September noch die Vermögensprüfung ausgesetzt ist und die mitunter abbezahlten Eigenheime nicht in die Berechnung der Grundsicherung einfließen, ist eine Hilfe. Doch diese Sonderregelung fällt Ende September weg. „Dann schlittern wir in die Katastrophe“, heißt es.

Die Politik diskutiert seit Beginn der Pandemie, wie sie den wirtschaftlichen Schaden abfedern kann. Die Veranstaltungsbranche hatte schon im Juni darauf hingewiesen, dass sie in den Diskussionen hintenüber zu fallen droht. „Uns fehlt einfach die Lobby“, sagt der anonym bleiben wollende. Dass jener seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte und gleichzeitig die fehlende Lobby bemängelt, mag paradox klingen, doch die Leidtragenden mit der kleinen Lobby sind eben auch gleichzeitig zu Bittstellern bei den Behörden geworden. Mit den Jobcentern über den Erhalt des Eigenheims streiten, mit den Ordnungsämtern darüber verhandeln, ob nicht eventuell doch die eine oder andere Veranstaltung möglich wäre: „Ich will mich nicht in der Öffentlichkeit exponieren, das würde mir dann vorgeworfen werden“, begründet er seinen Informantenschutz. Der Kampf ums eigene Überleben ist härter geworden.

Unter dem Stichwort „Alarmstufe Rot“ hat sich die Veranstaltungsbranche gemeinsam mit dem Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD) nun aufgemacht und mit regelmäßigen Demonstrationen in den Innenstädten der Republik den Boden für eine für den 9. September geplante Großdemonstration in Berlin geebnet. Der nach eigenen Angaben sechstgrößte Wirtschaftszweig befürchtet das Ende des eigenen Tuns und will den Bundespolitikern symbolisch sein letztes Hemd überreichen.

Derweil stellt sich die Situation auch in Delmenhorst nicht rosig dar. Der Stadtrat hatte vor seiner Sommerpause lange über einem städtischen Corona-Hilfspaket gesessen, denn das Ziel war fraktionsübergreifendes Einvernehmen. Einzig die Fraktion der Linken hatte in mehreren Anträgen auf die prekäre Situation der Solo-Selbstständigen hingewiesen, die bis dahin durch die Raster gefallen waren. Doch durchsetzen mit ihrer Forderung nach einer bedingungslosen Förderung für jene, die keine weiteren Mitarbeitenden beschäftigen, konnte sie sich nicht. Die DJs in der Region und im ganzen Land hoffen derweil, dass sich die Politik durchringen kann, die Unterstützung ihrer Branche zu verstärken.