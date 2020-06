Axel Jahnz. (Ingo Möllers)

Axel Jahnz: Ich finde die Entscheidung erst einmal richtig und gut.

Das lässt sich jetzt noch nicht seriös einschätzen. Die Überschaubarkeit fehlt völlig. Vielleicht müssen wir uns im Herbst über einen Nachtragshaushalt unterhalten, dann wissen wir mehr. Prognosen sind meines Erachtens frühestens im dritten oder vierten Quartal möglich. Ich frage mich im Moment vor allem, was mit Unternehmen sein wird, die jetzt vielleicht Kurzarbeit angemeldet haben, die es aber nicht schaffen und dann in die Insolvenz schlittern. Ich befürchte, dass die Folgen der Krise erst in den Jahren 2021 und 2022 gänzlich zu sehen sein werden. Vielleicht müssen wir auch das soziale Netz etwas enger schnüren, weil dort sonst Menschen durchzufallen drohen, von denen wir es im Moment noch nicht erwarten.

Bislang fehlt mir eine Reaktion des Landes, aber Ministerpräsident Stephan Weil hat bereits angekündigt, dass auch an der Stelle etwas kommen wird. In meinen Augen spielt für uns die Genehmigung von Haushalten eine große Rolle. Für diese Genehmigung ist die Kommunalaufsicht im Innenministerium in Hannover zuständig. Die Frage, die sich für uns stellt, wenn uns massiv Steuereinnahmen wegbrechen: Müssen wir in die Konsolidierung oder bekommen wir die Freiheit, weiterhin handlungsfähig zu bleiben? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir als öffentliche Hand jetzt unbedingt antizyklisch handeln und investieren müssen.

Diese, ich nenne sie mal, Corona-Fonds sind nobel und ein wichtiges Zeichen für die Menschen in der Stadt. Aber wir müssen dabei ganz genau gucken, wofür wir das Geld ausgeben, denn es gab bereits Hinweise an uns, dass Doppelförderungen auf keinen Fall gestattet sind. Deswegen müssen wir jetzt sehr genau das Konjunkturprogramm des Bundes betrachten und daraus entwickeln, was wir in Delmenhorst leisten können.

Die Frage: Was passiert mit unseren Krankenhäusern? Noch gibt es die Pauschale für die Betten, die wir für Corona-Patienten frei halten. Aber jedes Bett kostet uns auch Geld. Da müssen wir jetzt die Bestandsaufnahme der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft abwarten. Die Planungen für unseren Krankenhausneubau laufen weiter. Das ist positiv.

Zur Person

Axel Jahnz

ist seit November 2014 Oberbürgermeister von Delmenhorst. Im kommenden Jahr stellt er sich nicht mehr zur Wahl. Der Haushalt 2021 im Schatten der Corona-Krise ist sein letzter.