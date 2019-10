Jeden Tag gibt es in der Küche des DRK viel zu tun. Schließlich geht es nicht nur um das Essen auf Rädern, sondern auch um den Mittagstisch in der Kantine Horst. (INGO MOELLERS)

Geschäftiges Treiben vor der Niederlassung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an der Schulstraße an einem Donnerstagvormittag. Mehrere weiße Kleinwagen stehen am Straßenrand, die Heckklappen sind geöffnet, die Rückbänke umgeklappt. Ein drahtiger Mann in einem graublauen Polohemd mit Rotkreuz-Emblem wuchtet eine Warmhaltebox aus Styropor in das vorderste Fahrzeug.

Klaus Franke ist Springer bei „Essen auf Rädern“ des Delmenhorster DRK. „Wenn ein Fahrer wegen Krankheit oder Urlaub nicht da ist, übernehme ich seine Tour“, sagt der 61-Jährige. An diesem Vormittag ist es „Tour Drei“, sie führt Franke in die Stadtteile Brendel und Adelheide. Mit fünf Touren werden insgesamt 250 Senioren, kranke und behinderte Menschen in Delmenhorst und Teilen von Ganderkesee beliefert.

Klaus Franke springt immer dann ein, wenn Not am Mann ist. (INGO MOELLERS)

Bei der Abfahrt um Punkt 10 Uhr ist Franke bereits einige Stunden auf den Beinen. Schon um 7 Uhr morgens hat er mit einem Mercedes Sprinter vier Kindergärten und die Tagesklinik mit Essen versorgt, was nach seiner Aussage weniger stressreich war. Nun braust er am Steuer des Polos von Privathaushalt zu Privathaushalt. Die Straßen von Delmenhorst kenne er mittlerweile wie seine Westentasche, und geblitzt worden sei er noch nie, erzählt er. „Ich halte mich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen“, sagt Franke, auch achte er auf mobile Geschwindigkeitsmessungen. „Wenn da ein Auto mit einem sechsstelligen Oldenburger Kennzeichen steht, muss man aufpassen“, berichtet er mit einem Schmunzeln.

Franke kennt sich im Straßenverkehr aus, vor seiner Zeit beim DRK transportierte er als Berufskraftfahrer Lkw-Stückgut. Im Innenraum seines Flitzers kann man den Essensgeruch nur erahnen – die Speisen sind gut verpackt, sollen sie doch über einen längeren Zeitraum warm bleiben. Drei Gerichte stehen täglich zur Auswahl: „Herzhaft deftig“, „Hausmannskost“ und „vegetarisch“. An diesem Tag sind dies Schweinegulasch mit Sauerkraut und Salzkartoffeln, Linseneintopf mit Kassler und Kochwurst und eine Tagessuppe, dazu Kaiserschmarrn mit Apfelmus. Ab Oktober gibt es wieder alle zwei Wochen den allseits beliebten Grünkohl. Vor Sonn- und Feiertagen erhalten die Kunden Tiefkühlmenüs zum selber Warmmachen.

In den großen Boxen bleibt das Essen warm. Die Kunden können aus den Kategorien "herzhaft deftig", "Hausmannskost" und "vegetarisch" wählen. (INGO MOELLERS)

Bei der zweiten Adresse wundert Franke sich, als er die Türklingel betätigt. Niemand zu Hause? Er war noch nie an diesem Haus, es handelt sich um einen Neukunden. Nach zwei Minuten öffnet schließlich eine ältere Dame mit Rollator und nimmt dankbar die Hausmannskost entgegen. Ein kurzer Plausch, dann springt Franke zurück ins Auto und düst davon. „Gut, dass sie da war, sonst hätte ich das Essen auf der Holzbank vor der Tür abstellen müssen“, sagt er. Kreuz und quer geht es dann durch den Delmenhorster Süden. Mit Ausdrucken von Google Maps hat sich der ehemalige Berufskraftfahrer auf die Tour vorbereitet. Zwar verfügt der Wagen über ein Navigationssystem, ihm sei aber die Eingabe der Adressen zu zeitaufwendig.

Bei seinen kurzen Stopps lässt Franke den Motor laufen, dank Sondergenehmigung der Stadt darf er auch kurzzeitig auf dem Gehweg parken. Vielen Kunden übergibt er die Speisen persönlich, bei einigen Haushalten steht eine Warmhaltebox außerhalb der Wohnung. Oder Franke hat einen Haustürschlüssel und bringt das Gericht direkt auf den Esstisch. Nach seiner Tätigkeit als Berufskraftfahrer hatte er längere Zeit mit Rückenproblemen zu kämpfen. Diese sind mittlerweile Vergangenheit. Eine gute Bekannte vermittelte ihm dann im Frühsommer 2019 einen Job beim DRK – als Hausmeister. Im Laufe der Zeit sei er immer häufiger als Fahrer eingesetzt worden, was Franke nicht bedauert. „Ich fahre gerne, und viele Kunden freuen sich, wenn sie sich mit mir ein wenig unterhalten können.“

Horst Dinort ist einer der DRK-Kunden, denen Klaus Franke das Essen bringt. Viele schätzen dabei auch einen Plausch zwischen Tür und Angel. (INGO MOELLERS)

Kurz nach halb eins kehrt er zum DRK zurück. 28 Kilometer hat er auf seiner Tour zurückgelegt und 33 Gerichte zugestellt. „War ein bisschen anstrengend“, sagt Franke und moniert leise die Tourplanung. „Da waren ein paar unnötige Wege dabei, sonst wäre ich schneller fertig geworden.“ Nach einer kurzen Pause macht sich der 61-Jährige wieder auf den Weg: Diesmal bringt er Essen ins Düsternorter Café Kö. Für Franke kein Problem: „Ich mag meinen Job und werde ihn gerne noch ein paar Jahre machen.“