Richter Sebastian Bührmann muss abwägen, in welchen Fällen er sich auf Aussagen von Niels Högel verlässt. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Der Tod des Adnan T. spielt in diesem ungewöhnlichen Verfahren einmal mehr eine besondere Rolle. Was im ersten Moment vielleicht ein wenig ungebührlich klingt, schließlich geht es um 100 tote Menschen, alle gestorben durch die Hand des ehemaligen Krankenpflegers Niels Högel. So jedenfalls wirft es ihm die Staatsanwaltschaft Oldenburg vor. Aber trotz dieser schier unvorstellbaren Menge an Toten ist der Fall Adnan T. besonders exemplarisch für dieses gesamte Verfahren. Das wurde am 19. Verhandlungstag vor dem Landgericht Oldenburg noch einmal deutlich, als der mediziniche Gutachter Professor Wolfgang Koppert seine Einschätzung zu den angeklagten Fällen erörterte.

Es war am 15. Juni 2004, ein Dienstag. Früh morgens um 5.57 Uhr verstarb der 47-jährige Familienvater, diese Uhrzeit ist im Totenschein vermerkt. Adnan T. war ein paar Tage zuvor zusammenklappt, einfach so. Der Notarzt wusste zuerst nicht, was dem Taxifahrer fehlte. Als sich sein Zustand aber auch zu Hause nicht besserte, schickte seine Frau ihn ins Klinikum Delmenhorst. Die Diagnose dort: Schlaganfall. Adnan T. wurde auf die Intensivstation verlegt. Das war laut Staatsanwaltschaft sein Todesurteil, weil er dort seinem späteren Mörder begegnete. Niels Högel soll ihm das Medikament Xylocain gespritzt haben, ein Schmerzmittel, das aber auch bei Herzschwierigkeiten als Antiarrhythmikum verwendet wird. Oder eben falsch eingesetzt Herzprobleme erst auslöst. Adnan T. war eins der jüngsten Opfer Högels.

18. Verhandlungstag im Prozess gegen Niels Högel. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Oder auch nicht? An 52 der 100 angeklagten Fälle erinnerte sich Högel während seiner mehrere Prozesstage dauernden Vernehmung nicht. Aber an den Fall Adnan T. sehr wohl. Vielleicht weil er besonders ist. Adnan T. wurde in der Türkei bestattet. Das Amtshilfeersuchen um Exhumierung und toxikologische Untersuchung zog sich sehr lange hin, erst wenige Wochen vor dem Prozessauftakt im Oktober 2018 kamen die Ergebnisse aus der Türkei. Sie waren eindeutig. Der Fall wurde nachträglich ins große Verfahren aufgenommen, Adnan T. war damit der 99. Tote, über den verhandelt wird. Högel dürfte den Fall in der Hauptverhandlung vielleicht auch deswegen erinnert haben, weil er weiß, wie sehr sich die Witwe des Opfers nach Gewissheit sehnt. Sie hat Högel geschrieben. Auf den Fall angesprochen, versicherte der Angeklagte, nichts mit dem Tod von Adnan T. zu tun zu haben. Er erinnerte sich sogar noch an die besondere familiäre Verbundenheit. Das hat Eindruck bei ihm hinterlassen.

Erinnerung mit Lüge gemixt

Einen Tag, nachdem der Gerichtspsychologe Max Steller sein Gutachten über die Glaubhaftigkeit von Högel abgegeben hat, ploppte diese Episode aus den ersten Prozesstagen hoch. Steller hatte Högel eine große Bereitschaft zur Lüge und eine hohe Lügenkompetenz attestiert. Aber wenn er sich einlasse, scheine es oft wahr zu sein, was er sage. Steller kann das natürlich nicht belegen, aber die Aussagepsychologie kennt Muster, wie sich eher wahre von wahrscheinlich falschen Aussagen unterscheiden lassen. Unter anderem gibt es sogenannte Realkennzeichen, die darauf hindeuten, dass Högel eine Episode wirklich erinnert und sich nicht einfach ausgedacht hat. Die familiäre Verbundenheit wäre genau so ein Detail. Aber kann es sein, dass Högel, der geschickte Lügner, in diesem Fall seine reale Erinnerung mit der Lüge, Adnan T. nicht ermordet zu haben, mixt?

Mehr zum Thema Prozess gegen Niels Högel Die Frage nach der Wahrheit Sagt Niels Högel die Wahrheit? Und ist er schuldfähig? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des 18. ... mehr »

„Sehr wahrscheinlich wurde im Fall Adnan T. mit Lidocain manipuliert. Die Medikamentengabe war meiner Meinung nach ursächlich für den lethalen Ausgang“, sagte am Freitag Professor Wolfgang Koppert, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover. 320 Gutachten hat Koppert im Laufe der Jahre im Auftrag der Staatsanwaltschaft erstellt, viele Fälle hat er mehrmals betrachtet. Zuerst schaute er nur, in welchen Fällen sich der Tod des Patienten nicht plausibel aus der Krankengeschichte erklärt. Das war auch die Grundlage dafür, welche Leichname im Rahmen der Ermittlungen dann exhumiert wurden. Schließlich schaute Koppert mit Blick auf toxikologische Erkenntnisse, wie er den Fall nun bewerten würde, nachdem klar war, dass den Patienten Medikamente gespritzt wurden, wahrscheinlich nicht, um sie zu heilen, sondern um sie in eine lebensbedrohliche Krise zu spritzen und sie wiederzubeleben. Im Fall Adnan T. lagen Professor Koppert sogar EKG-Registrierungen vor, die zeigen, dass der Herzschlag des 47-Jährigen regelmäßig war. Plötzlich zeigt das EKG einen Stillstand. „Das legt für mich sehr nahe, dass es eine Manipulation gab.“

Auch in einem anderen Fall klaffen Aussage und medizinisches Gutachten auseinander. Es ist der Fall von Renate R., Högels letztem Opfer. Sie starb am 24. Juni 2005. Jedenfalls sagte Högel aus, dass sie durch seine Hand starb. Er hatte ihr das Medikament Sotalex gespritzt. Nachweisen ließ sich das nie, Renate R. wurde feuerbestattet. Und Professor Koppert konnte zu diesem Fall nichts sagen, weil die Dokumentation „sehr, sehr spärlich ist“. Sehr oft kritisierte er die Unterlagen des Klinikums Delmenhorst, konstatierte ab und an sogar, dass in der Behandlung Fehler gemacht wurden. Zum Fall Maria M. sagte Koppert, er sehe eine „unplausible Abfolge einer ärztlichen Reanimation. Es ist für mich halbherzig reanimiert worden.“ In Renate R.s Krankenblatt findet sich kein einziger Eintrag, lediglich drei Blitze, was bedeutet, dass zur Reanimation drei Mal der Defibrillator genutzt wurde. Dann noch ein Kreuz, was für Exitus steht. Aber nicht eine Angaben zu Vitalparametern. Koppert: „Ich weiß überhaupt nicht, was in diesem Fall passiert ist.“



Der Prozess wird am Donnerstag, 25. April, um 9 Uhr in der Weser-Ems-Halle fortgesetzt. Dann wird Professor Henning Saß das psychologische Gutachten zur Schuldfähigkeit Niels Högels erstatten.